Последствия столкновения аппарата DART с астероидом: обнаружено то, чего не могло случиться

Если столкнуть космический аппарат с астероидом, то это может привести к неожиданным последствиям.

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Космический телескоп Хаббл, который продолжает наблюдения двойной системой астероидов, в один из которых почти 2 месяца назад врезался аппарат DART, заметил кое-что необычное. Оказалось, что после столкновения у астероида Диморф образовался не один, а целых два, как у кометы, хвоста, пишет Forbes.

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Данные телескопа Хаббл предоставили ученым новую информацию о последствиях столкновения аппарата DART с астероидом Диморф. На новых изображениях астрономы смогли увидеть, что хвост из обломков, которые были выброшены в космос в результате космической "автокатастрофы", не один. Ученые выяснили, что у космического камня теперь целых два хвоста, похожи на те, которые существуют у комет.

[ + – ] Хотя на новом снимке Хаббла второй хвост не так и виден, но ученые утверждают, что он существует Фото: ESA

Хотя на новом снимке Хаббла второй хвост не так и виден, но ученые утверждают, что он существует. Хотя, почему появился второй хвост из обломков, до сих пор не известно. Точно известно, что этот второй хвост образовался не сразу после удара, а примерно через полторы недели после события.

В любом случае двойной хвост из обломков – это настоящая загадка для астрономов, которую они попытаются разгадать в ближайшее время, проведя новые наблюдения за астероидом Диморф. У ученых есть несколько вариантов того, как мог образоваться второй хвост, но пока они решили удержать эту информацию в тайне.

Напоминаем, что космический аппарат DART еще в прошлом году отправился к двум околоземным астероидам, Дидим и Диморф. Второй космический камень вращается вокруг первого, значительно меньше его, но именно он стал целью для столкновения.

[ + – ] Космический аппарат DART еще в прошлом году отправился к двум околоземным астероидам, Дидим и Диморф. Второй космический камень вращается вокруг первого, значительно меньше его, но именно он стал целью для столкновения Фото: NASA

Зачем это было нужно? Таким образом ученые из NASA хотели узнать, верна ли их теория касательно того, что рукотворный аппарат в самый опасный момент для Земли сможет спасти планету от падения астероида.

Каким образом это можно осуществить? Для этого нужно просто изменить траекторию полета астероида, в данном случае изменить орбиту Диморфа вокруг Дидима.

Что из этого получилось? Все получилось, как и предполагали ученые. Орбита астероида Диморф изменилась и даже больше, чем они прогнозировали. Теперь этот космический камень вместо 11 часов 55 минут тратит на облет Дидима 11 часов и 23 минуты. То есть летит быстрее и по другому курсу.

[ + – ] Изначально ученые обнаружили огромный поток обломков астероида Диморф, который возник после удара аппарата DART Фото: NOIRLab

Фокус уже писал о самом столкновении, которое произошло еще 27 сентября, о том, что в результате это события в космос вырвались обломки, которые растянулись на несколько тысяч километров, а также о том, что NASA официально заявило, что миссия достигла успеха. И конечно же в этом заявлении было сказано о появлении одного хвоста. Которых теперь оказалось целых два.

Кстати Землю есть от чего спасать. Как показали недавние данные ученых, более чем 1400 околоземных астероидов представляют настоящую угрозу для Земли. То есть потенциально они могут столкнуться с планетой. И в этом случае землянам как раз и понадобится аппарат, похожий на DART.