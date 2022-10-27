Темрява астероїда Дідім: вчені стали свідками захопливого видовища

Вчені продовжують спостереження за парою астероїдів — Дідім і Діморф, щоб дізнатися, як змінилася їхня орбіта навколо Сонця.

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Астероїд Дідім, який є "хазяїном" меншого астероїда Діморфа, в який врізався космічний апарат, затьмарив собою зірки. Це показали нещодавні спостереження вчених, які вивчають наслідки зіткнення космічного апарату DART з астероїдом Діморф, пише Space.

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Вчені за допомогою наземних телескопів змогли показати справжнє зіркове затемнення, коли астероїд Дідім закрив собою далекі зірки. Ця подія допоможе вченим визначити точнішу форму цього гіганта та його місцезнаходження у космосі. Нагадуємо, що астероїд Дідім має супутник під назвою Діморф, який став метою перевірки нової технології захисту Землі від небезпечних астероїдів.

Рівно місяць тому апарат DART зіткнувся з Діморфом і зміг змінити його орбіту навколо Дідіма, як писав Фокус. Попри те, що апарат змінив орбіту меншого астероїда, діаметром 160 метрів, він також повинен був змінити орбіту Дідіма, діаметром 780 метрів, навколо Сонця.

Саме такі спостереження за зірковими затемненнями, коли Дідім закриває собою зірки, протягом кількох років допоможуть вченим визначити, як зіткнення вплинуло на рух усієї подвійної астероїдної системи навколо нашої зірки.

[ + – ] Астероїд Дідім, який є "хазяїном" меншого астероїда Діморфа, в який врізався космічний апарат, затьмарив собою зірки. Ілюстрація Фото: NASA

За словами вчених з Європейського космічного агентства, які займалися спостереженням за подвійним астероїдом, такі перекриття зірок космічними каменями дозволяють точніше визначити їхнє місце розташування в космосі.

"Спочатку такий спосіб визначення розташування космічних об'єктів використовувався для астероїдів у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Пізніше цей спосіб застосовували для далеких транснептунових об'єктів, що знаходяться на краю Сонячної системи. Але тепер цей спосіб ми використовуємо і для навколоземних астероїдів, яким є Дідім", — каже Паоло Танга з ЄКА.

[ + – ] Так виглядає система з астеродів Дідім та Діморф після зустрічі з апаратом DART Фото: NASA

За словами вчених, щоб отримати правильні дані під час таких спостережень за астероїдами, потрібно провести багато розрахунків, щоб отримати максимально точне значення для розташування космічного каменю.

Вчені проводили спостереження за астероїдом Дідім на кілька заходів за допомогою наземних телескопів. Варто зауважити, що саме зоряне затемнення відбувається неймовірно швидко і вченим потрібно "зловити" цей момент.

За словами астрономів, все пройшло якнайкраще і тепер набагато простіше відстежуватиме зіркові затемнення астероїдом Дідім. Такі спостереження покажуть точно, наскільки змінилася орбіта цього величезного космічного каменю внаслідок зіткнення з апаратом DART.

Фокус вже писав про те, що 27 жовтня до Землі наблизиться небезпечний астероїд, який летить зі швидкістю майже 30 тисяч км/год.