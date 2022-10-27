Затмение астероида Дидим: ученые стали свидетелями захватывающего зрелища

Ученые продолжают наблюдения за парой астероидов – Дидим и Диморф, чтобы узнать, как изменилась их орбита вокруг Солнца.

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Астероид Дидим, который является "хозяином" меньшего астероида Диморф, в который врезался космический аппарат, затмил собой звезды. Это показали недавние наблюдения ученых, которые изучают последствия столкновения космического аппарата DART с астероидом Диморф, пишет Space.

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Ученые с помощью наземных телескопов смогли запечатлеть настоящее звездное затмение, когда астероид Дидим закрыл собой далекие звезды. Это событие поможет ученым определить более точную форму этого гиганта и его местоположение в космосе. Напоминаем, что астероид Дидим имеет спутник под названием Диморф, который стал целью для проверки новой технологии защиты Земли от опасных астероидов.

Ровно месяц назад аппарат DART столкнулся с Диморфом и смог изменить его орбиту вокруг Дидима, как уже писал Фокус. Несмотря на то, что аппарат изменил орбиту меньшего астероида, диаметром в 160 метров, он также должен был изменить орбиту Дидима, диаметром в 780 метров, вокруг Солнца.

Именно такие наблюдения за звездными затмениями, когда Дидим закрывает собой звезды, в течение нескольких лет помогут ученым определить, как столкновение повлияло на движение всей двойной астероидной системы вокруг нашей звезды.

[ + – ] Астероид Дидим, который является "хозяином" меньшего астероида Диморф, в который врезался космический аппарат, затмил собой звезды. Иллюстрация Фото: NASA

По словам ученых из Европейского космического агентства, которые занимались наблюдением за двойным астероидом, подобные перекрытия звезд космическими камнями позволяют более точно определить их местоположение в космосе.

"Изначально такой способ определения расположения космических объектов использовался для астероидов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Позже этот способ применяли для далеких транснептуновых объектов, которые находятся на краю Солнечной системы. Но теперь этот способ мы используем и для околоземных астероидов, которым является Дидим", — говорит Паоло Танга из ЕКА.

[ + – ] Так выглядит система из астеродов Дидим и Диморф после встречи с аппаратом DART Фото: NASA

По словам ученых, чтобы получить правильные данные во время таких наблюдений за астероидами нужно провести много расчетов, чтобы получить максимально точное значение для местоположения космического камня.

Ученые проводили наблюдение за астероидом Дидим в несколько заходов с помощью наземных телескопов. Стоит заметить, что само звездное затмение происходит невероятно быстро и ученым нужно "поймать" этот момент.

По словам астрономов, все прошло как нельзя лучше и теперь будет намного проще отслеживать звездные затмения астероидом Дидим. Такие наблюдения покажут точно насколько изменилась орбита этого огромного космического камня в результате столкновения с аппаратом DART.

Фокус уже писал о том, что 27 октября к Земле приблизится опасный астероид, который летит со скорость почти 30 тысяч км/час.