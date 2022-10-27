Со скоростью 30 тысяч км/час: к Земле летит опасный 100-метровый астероид

Такой астероид, в случае падения на Землю, способен уничтожить большой город и все живое в радиусе десятков километров.

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Ученые из NASA предупредили, что 27 октября к Земле приблизится достаточно большой астероид, диаметр которого составляет от 50 до 100 метров. Точно определить его размеры достаточно сложно, но в любом случае такая громадина, сравнимая с размером футбольного поля, может запросто уничтожить при падении крупный город и все вокруг в радиусе десятков километров. Итак, насколько же он опасен для Земли? Об этом пишет HiTech.

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Все известные ученым астероиды имеют разные размеры. Например, самым большим астероидом считается Веста, диаметр которого внушительные 530 км. Это на несколько десятков километров больше, чем расстояние от Киева до Харькова. Но Веста находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и не представляет угрозы для Земли.

Но существует другая группа космических камней, которая называется околоземными астероидами и именно они потенциально опасны для планеты. Они вращаются вокруг Солнца пересекая орбиту Земли и часто приближаются к ней на очень близкое расстояние. Любое космическое происшествие (например, столкновение с другим астероидом) может изменить траекторию полета такого камня и даже если он изначально летел мимо Земли, то это может направить его к планете.

Таким потенциально опасным астероидом, который летит к Земле и вечером 27 октября должен быть рядом с планетой, является космический камень под названием 2022 UA10.

[ + – ] Ученые из NASA предупредили, что 27 октября к Земле приблизиться достаточно большой астероид, диаметр которого составляет от 50 до 100 метров Фото: Live Science

По данным NASA, этот околоземный астероид летит к нам с невероятной скоростью в почти 30 тысяч км/час (современный самолет истребитель может достигать скорости в 2500 км/час). Диаметр этого астероида ученые оценили в диапазоне от 50 до 100 метров. Даже несмотря на то, что он является потенциально опасным, этот космический камень должен пролететь мимо Земли на расстоянии в 4,5 млн км и не должен причинить нам никакого вреда.

По словам ученых, астероид 2022 UA10 принадлежит к классу околоземных камней, которые называются аполлонами. Эта группа астероидов получила свое название в честь астероида (1862) Аполлон, который был открыт еще в 1932 году.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, насколько большим должен быть астероид, чтобы он мог уничтожить целую планету, в частности речь идет о Земле.

Также недавно ученые заявили, что среди 30 тысяч известных на сегодня околоземных астероидов, почти 1500 могут быть опасными для Земли, ведь они имеют шанс врезаться в планету, как уже писал Фокус.

Еще один опасный астероид сейчас волнует ученых, точнее его необычное поведение. Как выяснилось, этот космический камень под названием Фаэтон постоянно набирает скорость, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что в NASA провели успешное испытание нового способа защитить Землю от опасных астероидов. Для этого ученые отправили космический аппарат, который смог в результате столкновения изменить орбиту далекого космического камня. Но оказалось, как уже писал Фокус, в результате этого произошло одно событие, которое не могло случиться, согласно прогнозам ученых.