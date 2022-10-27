Зі швидкістю 30 тисяч км/год: до Землі летить небезпечний 100-метровий астероїд

Такий астероїд, у разі падіння на Землю, здатний знищити велике місто і все живе в радіусі десятків кілометрів.

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Вчені з NASA попередили, що 27 жовтня до Землі наблизиться досить великий астероїд діаметром від 50 до 100 метрів. Точно визначити його розміри досить складно, але в будь-якому разі такий гігант, розмір якого можна зрівняти з розміром футбольного поля, може запросто знищити при падінні велике місто і все навколо в радіусі десятків кілометрів. Отже, наскільки він небезпечний для Землі? Про це пише HiTech.

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Усі відомі вченим астероїди мають різні розміри. Наприклад, найбільшим астероїдом вважається Веста, діаметр якого має 530 км. Це на кілька десятків кілометрів більше, ніж відстань від Києва до Харкова. Але Веста знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і не загрожує Землі.

Але існує інша група космічного каміння, яка називається навколоземними астероїдами і саме вони потенційно небезпечні для планети. Вони обертаються навколо Сонця, перетинаючи орбіту Землі і часто наближаються до неї на дуже близьку відстань. Будь-яка космічна подія (наприклад, зіткнення з іншим астероїдом) може змінити траєкторію польоту такого каменю і навіть якщо він спочатку летів повз Землю, це може спрямувати його до планети.

Таким потенційно небезпечним астероїдом, який летить до Землі та ввечері 27 жовтня має бути поряд із планетою, є космічний камінь під назвою 2022 UA10.

[ + – ] Вчені з NASA попередили, що 27 жовтня до Землі наблизиться досить великий астероїд, діаметр якого становить від 50 до 100 метрів Фото: Live Science

За даними NASA, цей навколоземний астероїд летить до нас з неймовірною швидкістю майже 30 тисяч км/год (сучасний літак винищувач може досягати швидкості 2500 км/год). Діаметр цього астероїда вчені оцінили у діапазоні від 50 до 100 метрів. Навіть незважаючи на те, що він є потенційно небезпечним, цей космічний камінь повинен пролетіти повз Землю на відстані 4,5 млн км і не повинен завдати нам жодної шкоди.

За словами вчених, астероїд 2022 UA10 належить до класу навколоземного каміння, яке називаються аполлонами. Ця група астероїдів отримала свою назву на честь астероїда (1862) Аполлона, який був відкритий ще у 1932 році.

Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, наскільки великим має бути астероїд, щоб він міг знищити цілу планету, зокрема йдеться про Землю.

Також нещодавно вчені заявили, що серед 30 тисяч відомих на сьогодні навколоземних астероїдів майже 1500 можуть бути небезпечними для Землі, адже вони мають шанс врізатися в планету, як уже писав Фокус.

Ще один небезпечний астероїд зараз хвилює вчених, точніше його незвичайну поведінку. Як з'ясувалося, цей космічний камінь під назвою Фаетон постійно набирає швидкість, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що у NASA провели успішне випробування нового способу захистити Землю від небезпечних астероїдів. Для цього вчені відправили космічний апарат, який внаслідок зіткнення зміг змінити орбіту далекого космічного каменю. Але виявилося, як вже писав Фокус, в результаті цього сталася одна подія, яка не могла статися, згідно з прогнозами вчених.