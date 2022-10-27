Подарок на Хэллоуин. Ученые только обнаружили новый астероид, и эта громадина уже летит к Земле

Астероид, который имеет диаметр более 700 метров, представляет потенциальную угрозу для нашей планеты.

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Осталось всего несколько дней до того момента, когда действительно огромный космический камень приблизится к Земле. Этот астероид только недавно обнаружили ученые из NASA и он чуть меньше, чем самое высокое здание на планете, пишет Live Science.

Ученые из NASA недавно обнаружили новый околоземный астероид, который получил название 2022 RM4. Траектория полета этого космического камня указывает на то, что уже 1 ноября он приблизится к Земле.

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По оценкам ученых, диаметр этого астероида может составлять 740 метров, хотя точно сказать очень сложно и возможно он вдвое меньше, но это не уменьшает его потенциальной угрозы для Земли. Потенциально опасный астероид 2022 RM4 по размерам немного меньше, чем высота самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, высотой 828 м.

[ + – ] Потенциально опасный астероид 2022 RM4 по размерам немного меньше, чем высота самого высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа (на фото) в Дубае, высотой 828 м Фото: wikipedia

Что касается скорости, с которой этот околоземный астероид несется к Земле, то она также огромна. По оценкам ученых она составляет примерно 84,5 тысячи км/час. Это примерно в 68 раз больше скорости звука.

Предварительные данные показывают, что если ничего экстраординарного не произойдет в космосе в ближайшие дни, то этот астероид пролетит мимо нашей планеты. По словам ученых, 1 ноября он должен пролететь на расстоянии в 2,3 млн км от Земли, что примерно в 6 раз больше расстояния от нас до Луны. Но в масштабах космоса это очень незначительное расстояние.

[ + – ] Ученые из NASA недавно обнаружили новый околоземный астероид, который получил название 2022 RM4. Траектория полета этого космического камня указывает на то, что уже 1 ноября он приблизиться к Земле Фото: The Sun

Кстати, Фокус уже писал о том, что вечером 27 октября, к Земле на скорости в 30 000 км/час приблизится опасный астероид, диаметр которого оценивается в 100 метров.

Любой астероид, который вращается вокруг Солнца в 200 млн км считается околоземным, но любой космический камень, который больше 100 метров и приближается к планете на расстояние в 7,5 млн км, считается потенциально опасным объектом для Земли.

Когда такой камень замечен наземными станциями слежения, ученые внимательно наблюдают за ним, чтобы выяснить не произошло ли отклонение от прогнозируемой орбиты. Ведь такое изменение может привести к тому, что астероид направится прямиком сторону Земли, и его падение может вызвать настоящую катастрофу планетарного масштаба.

Для того, чтобы защитить Землю от потенциальной астероидной угрозы в NASA придумали уникальный способ защиты. Месяц назад космический аппарат DART столкнулся с околоземным астероидом и смог изменить траекторию его полета, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что астрономы продолжают следить за системой из двух астероидов, один из который был целью для атаки космическим аппаратом NASA. Предполагается, что вся двойная система могла изменить свою орбиту вокруг Солнца в результате столкновения с DART. В ходе исследования ученые смогли увидеть, как астероид Дидим затмил собой звезды и это явление называется звездным затмением, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что на сегодняшний день ученые уже подтвердили, что рядом с Землей летает 30 тысяч астероидов, часть из которых может столкнуться с Землей.