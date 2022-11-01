Возвращение убийцы планет. В бликах Солнца заметили астероид, способный разрушить Землю

Ученые обнаружили три крупных околоземных астероида, но лишь один представляет реальную угрозу для человечества.

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С помощью телескопа в Чили ученые изучали области вблизи бликов Солнца. В ходе исследований ученые обнаружили сразу три новых околоземных астероидов, обнаруженных во внутренней части Солнечной системы, пишет Forbes.

Астрономы из Лаборатории Земли и планет Научного института Карнеги во главе с Скоттом Шеппардом изучали неуловимую популяцию околоземных астероидов, которые трудно обнаружить из-за того, что они скрываются внутри орбит Земли и Венеры.

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Известно, что большинство телескопов, ищущих астероиды, наблюдают за внешней частью Солнечной системы всю ночь. Однако для изучения внутренней части Солнечной системы существует лишь крохотное окно в сумерках — 10 минут после захода солнца и 10 минут до его восхода.

В ходе исследований ученые обнаружили сразу три новых астероида. Два из них, которые получили название 2021 LJ4 и 2021 PH27, движутся по траектории внутри орбиты Земли, а потому не представляют для нас угрозы. Однако третий астероид, получивший название 2022 AP7, может когда-то оказаться на пути Земли.

[ + – ] Спутниковые тарелки и купола телескопов в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, Чили, Южная Америка Фото: Getty Images

Ученые отмечают, что данный астероид, обнаруженный в солнечных бликах, шириной в 1,5 километра, а потому по праву может называться убийцей-планет. По словам Шеппарда, во время исследования им с командой удалось обнаружить еще два крупных околоземных астероида диаметров около одного километра, которые также можно назвать убийцами планет.

Шеппард отмечает, что исследования осложняются ограниченным временем наблюдения. Каждую ночь у астрономов есть всего два окна по 10 минут для наблюдения за областью солнечных бликов. При этом ученым необходимо смотреть очень близко к горизонту, что значит смотреть через самую плотную часть земной атмосферы — в результате картинка может быть смазана или искажена.

На сегодняшний день астрономам уже удалось обнаружить около 25 астероидов с орбитами находящимися в области орбиты Земли. Однако поиски еще продолжаются. Шеппард с коллегами предполагают, что им осталось обнаружить всего несколько АЗС таких размеров. Ученые предполагают, что эти гиганты-астероиды имеют такие орбиты, которые большую часть времени удерживают их внутри орбит Венеры и Земли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые только обнаружили новый астероид 2022 RM4 диаметром в 700 метров, и оказалось, что он уже летит в сторону Земли.