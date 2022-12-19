Експеримент NASA з відхилення астероїда: вчені дізналися про нові несподівані наслідки

Нові дані показують, що після удару апарату DART по астероїду Діморф у космос вилетіло понад 900 000 кг уламків.

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Вчені з NASA продовжують аналізувати наслідки експерименту щодо зміни траєкторії польоту навколоземного астероїда Діморфа, який не становив загрози для Землі. Нові дані показують, що під час події, яка сталася у вересні цього року, з'явилася значна віддача від викидів уламків астероїда, що ще більше посилило ефект удару по ньому, пише Gizmodo.

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Ще наприкінці вересня цього року космічний апарат під назвою DART успішно виконав покладене на нього завдання — він на величезній швидкості врізався в безпечний для Землі астероїд Діморф (діаметр — приблизно 163 метри) і змінив його орбіту, як уже писав Фокус. Варто зауважити, що цей астероїд обертається на відстані приблизно 11 млн км від нас навколо більшого космічного каменю під назвою Дідім.

[ + – ] Фотографію астероїдів Дідім (зліва вгорі) та його супутника Діморф за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Внаслідок удару Діморф став обертатися навколо свого господаря набагато швидше і час його обертання скоротився на цілих 32 хвилини. Таким чином у NASA переконалися, що за допомогою таких апаратів-ударників можна змінити траєкторію польоту дійсно небезпечних для Землі астероїдів.

Пізніше, як вже писав Фокус, вчені з'ясували, що побічним ефектом удару по астероїду став величезний викид уламків. Наступні спостереження показали, що у космічного каменю також з'явився хвіст, як у комети, але пізніше з'ясувалося, як уже писав Фокус, що таких хвостів у нього тепер навіть два.

[ + – ] Ще наприкінці вересня цього року космічний апарат під назвою DART успішно виконав покладене на нього завдання – він на величезній швидкості врізався в безпечний для Землі астероїд Діморф (діаметр приблизно 163 метри) і змінив його орбіту Фото: NASA

Минуло вже майже 3 місяці з моменту завдання удару по астероїду, але вчені продовжують вивчати всі наслідки цієї події. Астероїд Діморф не є цілісним твердим каменем, а є купою каменів, яку утримує разом гравітація. Тому дуже багато уламків полетіло в космос, але вчені не були повністю впевнені, скільки саме.

За словами Енді Рівкіна з команди місії DART, вчені з'ясували, що після того, як апарат розміром з холодильник, на швидкості 22 500 км/год зіткнувся з космічним каменем, у космос влетіло понад 900 тонн уламків. Такою купою каміння можна заповнити 6 або 7 залізничних вагонів. Але вчені вважають, що ця кількість може бути й у 10 разів більшою.

[ + – ] За словами Енді Рівкіна з команди місії DART, вчені з'ясували, що після того, як апарат розміром з холодильник, на швидкості 22 500 км/год зіткнувся з космічним каменем, у космос влетіло понад 900 тонн уламків Фото: NASA

Також нові дані показали, що цей викид спровокував появу ефекту віддачі, що ще більше сприяло зміні орбіти астероїда і польоту так, як потрібно було вченим.

"Якби Діморф був звичайним величезним каменем, то швидше за все такого ефекту досягти б не вдалося. Цю віддачу можна порівняти з тим, як повітря, що виходить з повітряної кулі, яка летить, штовхає цю кулю в протилежному напрямку", — говорить Рівкін.

За словами вчених, цей важливий наслідок удару дає нове уявлення про те, який вплив на астероїд може зробити апарат-ударник. Тепер нові дані будуть використані для визначення всіх характеристик майбутнього небезпечного астероїда, у тому числі його густини та складу, щоб правильно розрахувати силу майбутнього удару. Це необхідно для планування місії, яка буде потрібна у випадку, якщо Землі по-справжньому загрожуватиме величезний астероїд.

Також зараз вчені намагаються з'ясувати, як змінив траєкторію польоту Діморфа початковий удар апарату DART та як на цю траєкторію вплинув ефект віддачі.

Ще одним важливим наслідком удару стала поява набагато довшого хвоста з уламків астероїда, як вдалося з'ясувати вченим. Якщо попередні оцінки показували, що його розмір становить 10 тисяч кілометрів, то новий аналіз показав, що довжина цього хвоста становить 30 тисяч кілометрів.

Вчені продовжують далі свої спостереження за астероїдом Діморфа, щоб отримати ще більше нових даних.

Як вже писав Фокус, американські вчені вважають, що, змінивши астероїд, можна всередині нього побудувати справжнє космічне місто. Вони докладно розповіли та показали, як він може виглядати і коли можна створити таке людське поселення.