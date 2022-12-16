Космічне місто всередині астероїда може стати реальністю: як воно виглядатиме (фото)

Нове дослідження, яке знаходиться на межі науки та наукової фантастики, стверджує, що міста майбутнього можна побудувати на космічних каменях.

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Учені з Рочестерського університету США запропонували нову ідею колонізації космосу. Вони пропонують побудувати міста всередині астероїдів, а також збільшити швидкість обертання цих космічних каменів для створення штучної гравітації, пише Daily Mail.

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"Наша ідея знаходиться на межі науки та наукової фантастики, адже ми пропонуємо побудувати космічне місто всередині астероїда. Звичайно поки що це лише теорія, адже наразі не існує технічної можливості її реалізувати", — каже Адам Франк із Рочестерського університету.

Група вчених розробила план перетворення астероїдів на космічні міста, що обертаються зі штучною гравітацією. Основна концепція астероїдного міста ґрунтується на проєкті космічної колонії, яка називається "Циліндр О'Нілла". Ідею про те, що в космосі можна побудувати колонію, що обертається, запропонував американський фізик Джерард О'Нілл у 1976 році.

[ + – ] Учені з Рочестерського університету США запропонували нову ідею колонізації космосу. Вони пропонують побудувати міста всередині астероїдів, а також збільшити швидкість обертання цього космічного каміння для створення штучної гравітації Фото: Daily Mail

"Ми вважаємо, що астероїд діаметром 300 метрів можна розширити до циліндричного космічного середовища проживання із житловою площею приблизно 35 кв. км", — говорить Франк.

Згідно з проєктом, місто, що обертається, складатиметься з двох з'єднаних циліндрів, які обертатимуться в протилежних напрямках. У них буде досить швидка швидкість обертання, щоб створити штучну гравітацію на їхній внутрішній поверхні, але досить повільна, щоб людей не хитало.

"Ми розуміємо, що це дуже складний і дорогий проєкт і він дійсно звучить, як щось фантастичне. Але наше місто з інженерного погляду буде не так складно й дорого побудувати, як класичне місце існування О'Нілла", — говорить Франк.

[ + – ] "Циліндр О"Нілла" — це космічна станція, проєкт якої запропонував фізик Джерард О'Нілл. Це космічне поселення є 2 дуже великими обертовими в протилежних напрямках циліндра, кожен по 8 км в діаметрі й 32 км у довжину. Обертаючись, вони створюють штучну гравітацію на своїй внутрішній поверхні за рахунок відцентрової сили Фото: Wikipedia

Попередні дослідження вже показали, що теоретично можна обертати навколо своєї осі для створення штучної гравітації видовбаний астероїд із центральною циліндричною порожниною. Але з цим проєктом є одна проблема. Справа в тому, що видовбана порода астероїдів не буде достатньо міцною, тому вона ламатиметься в процесі обертання. Більшість астероїдів є не твердими каменями, а купами каменів, які утримує разом гравітація.

"Тому ми пропонуємо покрити астероїд гнучкою оболонкою, яка буде створена з легких і дуже міцних вуглецевих нановолокон. Це будуть вуглецеві трубки, кожна з яких має всього кілька атомів у діаметрі. Ця оболонка покриватиме та підтримуватиме всю масу уламків астероїда, що обертається, і власне місто всередині", — каже Франк.

[ + – ] Середовище проживання всередині Циліндра О"Нілла Фото: Daily Mail

За словами вчених, ці вуглецеві нановолокна будуть покриті сонячними панелями, які забезпечуватимуть місто енергією. Експерти кажуть, що зовнішній прошарок астероїда забезпечить природний щит від смертоносного випромінювання Сонця. Також учені вважають, що таке астероїдне місто може бути свого роду космопортом для міжпланетних космічних кораблів.

Хоча вчені не представили у своєму дослідженні потенційний астероїд, де можна побудувати таке місто, сам проєкт має кодову назву "Середовище проживання Бенну". І це очевидно вказує на астероїд із такою назвою, діаметр якого становить понад 500 метрів.

[ + – ] Астероїд Бенну Фото: NASA

"Якщо людство дійсно стане космічним виглядом, у нього мають бути місця, де можна жити і працювати в космосі. Зараз космічні міста можуть здатися фантастикою, але історія показує, що приблизно сторіччя технічного прогресу може зробити неможливим можливе", — каже Франк.

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