Подарок на Рождество. Сразу 3 огромных астероида летят к Земле: их размер впечатляет

Из трех космических камней, один считается потенциально опасным для нашей планеты.

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Вечером 25 декабря, согласно прогнозам ученых, сразу три астероида, один из которых является потенциально опасным, подойдут на очень близкое по космическим меркам расстояние к Земле, пишет Newsweek.

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Первый астероид, который летит к Земле называется 2022 YL1 и его размеры оцениваются в пределах от 38 до 85 метров, что примерно такого же размерах, как размах крыльев самолета Боинг 777.

Второй астероид называется 2013 YA14 и по размерам находится в диапазоне от 50 до 110 метров, что эквивалентно размерам футбольного поля.

Третий астероид имеет название 2022 TE14 и его размер оценивается в пределах между 100 и 210 метров, что соответствует высоте 50-этажного здания.

Точный размер околоземных астероидов, которыми являются эти объекты, установить достаточно сложно, потому ученые называют лишь примерные цифры. Что касается чисел в названии этих космических камней, то они показывают, когда были открыты эти астероиды.

По словам астрономов, несмотря на то, что астероид 2022 TE14, учитывая его размеры, считается потенциально опасным, повода для паники нет и все три космических объекта должны пролететь мимо.

[ + – ] По словам астрономов, несмотря на то, что астероид 2022 TE14, учитывая его размеры, считается потенциально опасным, повода для паники нет и все три космических объекта должны пролететь мимо Фото: Daily Star

Согласно расчетам ученых, вечером 25 декабря, эти астероиды будут находится на достаточно близком по космическим меркам расстоянии от Земли:

2022 YL1 пролетит на расстоянии в 2,9 млн км;

2013 YA14 пролетит на расстоянии в 1 млн км;

2022 TE14 пролетит на расстоянии в 4,3 млн км.

Все три астероида вращаются вокруг Солнца и время от времени сближаются с нашей планетой, хотя ученые считают, что ни один из таких космических камней не должен упасть на Землю в ближайшие 100 лет. Хотя некоторые эксперты все же не уверены в этом.

В основном большинство астероидов в Солнечной системе сконцентрированы в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, но есть космические камни, которые летают вокруг нашей звезды намного ближе и их называют околоземными астероидами.

[ + – ] В основном большинство астероидов в Солнечной системе сконцентрированы в поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером, но есть космические камни, которые летают вокруг нашей звезды намного ближе и их называют околоземными астероидами Фото: HiTech Wiki

Если в поясе астероидов, как считают ученые, находится более 1 млн космических камней разного размера, то околоземных астероидов удалось обнаружить пока только чуть больше 30 тысяч. Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км и имеет размер от 100 до 140 метров, то такой объект уже считается потенциально опасным.

По словам ученых, это означает, что существует теоретическая возможность столкновения таких камней с нашей планетой, хотя это может произойти и через 100 и через 1000 лет. Но с другой стороны, в космосе происходит много разных непредсказуемых событий, которые могут повлиять на траекторию полета космического камня, что может привести к катастрофе на нашей планете.

Фокус уже писал о том, что результаты изменения орбиты астероида Дидим космическим аппаратом NASA до сих пор изучаются астрономами. В частности, новые данные позволили ученым обнаружить неожиданные последствия космического столкновения.

Также Фокус писал о том, что в середине декабря к Земле прилетал огромный, 140-метровый астероид, который также считается потенциально опасным.