Марсохід NASA виявив дивний камінь на Марсі: він спантеличив вчених (фото)

Дослідники дали вже назву цьому каменю, але поки не знають, чим саме він є.

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Марсохід Curiosity, що вже 10 років вивчає кратер Гейла на Марсі, виявив несподівану знахідку. Він знайшов незвичайний камінь, який спантеличив вчених, пише Forbes.

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Космічний апарат NASA на 3709-й день свого перебування на Марсі зробив фотографію дивного каменя та надіслав це зображення на Землю. На знімку видно камінь, який має незвичайний сірий колір і лежить на червоному марсіанському ґрунті.

Вчені поки що не знають, що це за камінь і звідки він з'явився, також немає інформації про його склад. Найближчими днями дослідники NASA спробують провести аналіз цієї гірської породи, яка отримала назву "Pau Baru", сподіваючись отримати відповіді на питання, що їх цікавлять. Поки що вчені вважають, що цей камінь може бути або уламком метеориту, або каменем, який з'явився в іншому регіоні Марса і його перенесло вітром або водою сюди мільйони років тому.

[ + – ] Вчені поки що не знають, що це за камінь і звідки він з'явився, також немає інформації про його склад. Найближчими днями дослідники NASA спробують провести аналіз цієї гірської породи, яка отримала назву "Pau Baru", сподіваючись отримати відповіді на питання, що їх цікавлять. Фото: NASA

Ще у 2012 році марсохід Curiosity здійснив посадку у великому ударному картері на Марсі під назвою кратер Гейла, діаметр якого становить приблизно 154 км. Особливістю кратера є гора, висотою приблизно 5 км, яка складається з шаруватих гірських порід. За час своєї подорожі Червоною планетою марсохід виявив різні дивні об'єкти в цьому регіоні планети.

Наприклад, 7 років тому Curiosity виявив на поверхні Марса темний об'єкт невідомої природи, який нагадував м'яч для гольфу. Після того, як був проведений хімічний аналіз цього каменю, виявилося, що він містить багато заліза, нікелю і фосфору. Вчені дійшли висновку, що це залізонікелевий метеорит. Такі метеорити вже знаходили на Марсі, але цей камінь, який отримав назву "Egg Rock", вчені вперше вивчили докладно.

[ + – ] Ще в 2012 році марсохід Curiosity здійснив посадку у великому ударному картері на Марсі під назвою кратер Гейла, діаметр якого становить приблизно 154 км. Фото: NASA

Трохи раніше, а саме 9 років тому, марсохід виявив на Червоній планеті дуже великий метеорит розміром 2 метри, який отримав назву "Lebanon I", а також менший метеорит, який назвали "Lebanon II". Вчених спантеличив той факт, що справді великий метеорит не розпався на частини під час входження в атмосферу Марса. До речі, найбільший метеорит, який виявили на Землі, називається Гоба, його розмір становить 2,7 метри. Вчені вважають, що під час входження в атмосферу Землі космічний камінь сповільнився і впав на поверхню в Африці з такою швидкістю, яка не дозволила йому розвалитися на частини.

Фокус вже писав про те, що марсохід Curiosity знайшов на Марсі дорогоцінний камінь, і вчені вважають, що з нього можна видобути воду. Цим каменем є опал, який на Землі використовують для виготовлення прикрас, але для майбутніх підкорювачів Червоної планети може стати джерелом води.

Також Фокус писав про найголовніші відкриття, які зробив Curiosity за 10 років свого дослідження кратера Гейла.

Ще один марсохід NASA під назвою Perseverance активно досліджує інший регіон — кратер Гейла на Марсі. У грудні космічний апарат почав готувати перші зразки місцевої гірської породи на відправку на Землю. І хоча деякі експерти припустили, що зразки можуть не дочекатися цього моменту, NASA розвінчали всі сумніви скептиків, як уже писав Фокус.