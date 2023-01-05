Марсохід Curiosity знайшов дорогоцінний камінь на Марсі: з нього можна видобути воду

На Червоній планеті виявлено опал, який буде цінним для астронавтів не як прикраса, а як потенційне джерело води.

Related video

Учені з Університету штату Аризона, США, проаналізували дані, які надіслав на Землю марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року. З'ясувалося, що космічний апарат виявив на Червоній планеті опал, який є дорогоцінним каменем на Землі. Але на Марсі він може стати важливим джерелом отримання води майбутніми підкорювачами планети, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Опал, який являє собою мінералоїд (тверда речовина, яка утворюється, як і мінерали) формується, коли вода вивітрює багаті кремнеземом породи. Унаслідок чого з'являється розчин, що осідає в тріщинах гірських порід.

[ + – ] Один із видів опала, який можна виявити на Землі — вогненний опал Фото: Wikipedia

Через деякий час цей розчин стає твердим і перетворюється на твердий шматок речовини, яка має однорідний хімічний склад і буває або дуже тьмяним або сліпучо яскравим. На Землі поклади цього дорогоцінного каменя, який використовують для виготовлення прикрас, знаходяться в Австралії та Ефіопії. Але тепер вчені знайшли ще одне місце поза нашою планетою, де виявлено опал — це Марс.

Учені з Університету штату Аризона провели аналіз даних марсоходу Curiosity та особливо знімків поверхні Марса, які він зробив під час своєї подорожі. На цих зображеннях учені виявили світліші камені, які знаходилися поряд із розломами на поверхні Марса, які перетинають всю планету. Також учені проаналізували зразки цих каменів, які зібрав марсохід, тобто дані про ці зразки, які надіслав космічний апарат, і дійшли висновку, що цим камінням є саме опал.

[ + – ] Учені з Університету штату Аризона, США, проаналізували дані, які надіслав на Землю марсохід Curiosity, який працює на Марсі з 2012 року. З'ясувалося, що космічний апарат виявив на Червоній планеті опал, який є дорогоцінним каменем на Землі. Але на Марсі він може стати важливим джерелом для одержання води майбутніми підкорювачами планети Фото: NASA

За словами Тревіса Габріеля з Університету штату Аризона, всі зібрані зразки гірських порід складаються переважно з кремнезему та води, а це головні компоненти опала. Також учені з'ясували, що такі поклади знаходяться у різних місцях біля розломів на поверхні, що їх досліджував марсохід. Водночас учені з'ясували, що ці райони дуже багаті на поклади опала, що їх дуже здивувало.

За словами Габріеля, опал може стати важливим джерелом води для астронавтів, які прилетять на Марс. Оскільки вода не міцно пов'язана всередині кристалічної структури мінералоїду, її можна легко витягти, якщо подрібнити та нагріти опал. Учені підрахували, що з ділянки поверхні, де знаходиться опал, діаметром 1 метр, і глибиною 30 см, можна видобути приблизно 6 літрів води.

[ + – ] Учені з Університету штату Аризона провели аналіз даних марсоходу Curiosity та особливо знімків поверхні Марса, які він зробив під час своєї подорожі. На цих зображеннях вчені виявили світліші камені, які знаходилися поряд із розломами на поверхні Марса, які перетинають всю планету Фото: NASA

Це відкриття є дуже важливим, адже воно підтверджує теорію, що вода на Марсі зникла не так давно, як заведено вважати. Вчені вважають, що навіть коли на поверхні планети не залишилося води і вона стала непридатною для життя мікробів, під поверхнею, на невеликій глибині мікроби змогли б вижити набагато довше.

Так, як вважають вчені, і в марсохода Curiosity, і в його "побратима", марсохода Perseverance, є шанс виявити ознаки стародавнього мікробного життя. Останній космічний апарат якраз і спрямований на це, а враховуючи, що кратер Єзеро, де він збирає зразки гірської породи, багатий на речовину схожу на опал, шанси на виявлення слідів життя ростуть.

Ще в 2008 році орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter виявив на поверхні Марса тьмяні ділянки гірської породи. Вчені тоді припустили, що це можуть бути відкладення гідратованого (тобто схильного до впливу води) кремнезему. Враховуючи останнє відкриття, вчені вважають, що ця речовина набагато частіше зустрічається на Марсі, ніж вважалося раніше.

Фокус уже писав, що марсохід Perseverance зараз активно готує частину зразків зібраної гірської породи до відправлення на Землю. Хоча за цими зразками прилетять інші космічні апарати, лише на початку наступного десятиліття марсоходу вже зараз потрібно створити резервний "склад". Навіщо це потрібно, Фокус уже докладно писав.