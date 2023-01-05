Марсоход Curiosity нашел драгоценный камень на Марсе: из него можно добыть воду

На Красной планете обнаружен опал, который будет ценен для астронавтов не как украшение, а как потенциальный источник воды.

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Ученые из Университета штата Аризона, США, проанализировали данные, которые прислал на Землю марсоход Curiosity, работающий на Марсе с 2012 года. Оказалось, что космический аппарат обнаружил на Красной планете опал, который является драгоценным камнем здесь на Земле. Но на Марсе он может стать важным источником для получения воды будущими покорителями планеты, пишет New Atlas.

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Опал, который представляет собой минералоид (твердое вещество, которое образуется, как и минералы) формируется, когда вода выветривает богатые кремнеземом породы. В результате появляется раствор, который оседает в трещинах горных пород.

[ + – ] Один из видов опала, который можно обнаружить на Земле - огненный опал Фото: Wikipedia

Через некоторое время этот раствор становится твердым и превращается в твердый кусок вещества, которое имеет однородный химический состав и бывает либо очень тусклым или ослепительное ярким. На Земле залежи этого драгоценного камня, который используют для изготовления украшений, находятся в Австралии, а также в Эфиопии. Но теперь ученые обнаружили еще одно место вне нашей планеты, где обнаружен опал – это Марс.

Ученые из Университета штата Аризона провели анализ данных марсохода Curiosity и особенно снимков поверхности Марса, которые он сделал во время своего путешествия. На этих изображениях ученые обнаружили более светлые камни, которые находились рядом с разломами на поверхности Марса, которые пересекают всю планету. Также ученые проанализировали образцы этих камней, которые собрал марсоход, то есть данные об этих образцах, которые прислал космический аппарат, и пришли к выводу, что этими камнями является именно опал.

[ + – ] Ученые из Университета штата Аризона, США, проанализировали данные, которые прислал на Землю марсоход Curiosity, работающий на Марсе с 2012 года. Оказалось, что космический аппарат обнаружил на Красной планете опал, который является драгоценным камнем здесь на Земле. Но на Марсе он может стать важным источником для получения воды будущими покорителями планеты Фото: NASA

По словам Трэвиса Габриеля из Университета штата Аризона, все собранные образцы горных пород состоят в основном из кремнезема и воды, а это главные компоненты опала. Также ученые выяснили, что такие залежи находятся в разных местах возле разломов на поверхности, которые исследовал марсоход. При этом, ученые выяснили, что данные районы очень богаты залежами опала, что их очень удивило.

По словам Габриеля, опал может стать важным источником воды для астронавтов, которые прилетят на Марс. Поскольку вода не прочно связана внутри кристаллической структуры минералоида, ее можно легко извлечь, если измельчить и нагреть опал. Ученые подсчитали, что из участка поверхности, где находится опал, диаметром в 1 метр, и глубиной в 30 см, можно добыть примерно 6 литров воды.

[ + – ] Ученые из Университета штата Аризона провели анализ данных марсохода Curiosity и особенно снимков поверхности Марса, которые он сделал во время своего путешествия. На этих изображениях ученые обнаружили более светлые камни, которые находились рядом с разломами на поверхности Марса, которые пересекают всю планету Фото: NASA

Данное открытие является очень важным, ведь оно подтверждает теорию о том, что вода на Марсе исчезла не так давно, как принято считать. Ученые полагают, что даже, когда на поверхности планеты не осталось воды и она стала непригодной для жизни микробов, под поверхностью, на небольшой глубине микробы смогли бы выжить намного дольше.

Таким образом, как считают ученые, и у марсохода Curiosity и у его "побратима", марсохода Perseverance, есть шанс обнаружить признаки древней микробной жизни. Последний космический аппарат как раз и нацелен на это, а учитывая, что кратер Езеро, где он собирает образцы горной породы, богат на вещество похожее на опал, то шансы на обнаружение следов жизни возрастают.

Еще в 2008 году орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил на поверхности Марса тусклые участки горной породы. Ученые тогда предположили, что это могут быть отложения гидратированного (то есть подверженного влиянию воды) кремнезема. Учитывая последнее открытие, ученые считают, что это вещество гораздо более часто встречается на Марсе, чем считалось ранее.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance сейчас активно готовит часть образцов собранной горной породы к отправке на Землю. Хотя за этими образцами прилетят другие космические аппараты, только в начале следующего десятилетия, марсоходу уже сейчас нужно создать резервный "склад". Зачем это нужно, Фокус уже подробно писал.