10 років роботи марсоходу Curiosity: топ 5 головних відкриттів, які зробив апарат на Марсі (фото)

Curiosity зміг зробити чимало відкриттів: він виявив органічні сполуки, дізнався про незвичайні властивості метану, а також отримав більше інформації про воду на Марсі.

5 серпня 2022 року виповнилося рівно 10 років відтоді, як марсохід Curiosity здійснив успішну посадку на Марсі. Космічний апарат вирушив у свій політ на борту ракети Атлас-5 26 листопада 2011 року і за 8 місяців і 10 днів уже був у кратері Гейла на Марсі. За 10 років у масрохода Curiosity було багато проблем: збої в комп'ютерній системі, у роботі приладів для буріння ґрунту, проблеми з навігацією та колесами. Але цей космічний апарат продовжує свою роботу. Видання Phys склало топ 5 найголовніших відкриттів, які зробив марсохід Curiosity за ці десять років.

Так само, як і новий марсохід Perseverance, Curiosity шукає ознаки потенційного життя на Марсі, досліджує поверхню і приповерхневу атмосферу Марса. Ці дані допомогли вченим дізнатися набагато більше про те, які процеси відбуваються на Червоній планеті, і про те, що там відбувалося в минулому. Спеціальні прилади марсохода дозволяють виконувати важливі наукові дослідження, дані про які він відправляє на Землю для подальшої обробки вченими.

[ + – ] За час своєї роботи на Марсі марсохід Curiosity постійно надсилав безліч дивовижних знімків поверхні планети Фото: NASA

Виявлення органічних сполук на Марсі

Вчені NASA вважають одним із головних відкриттів марсоходу Curiosity те, що йому вдалося виявити органічні молекули у зразках гірських порід, зібраних у кратері Гейла. Органічні молекули, що містять вуглець, можуть бути як будівельними блоками, так і харчами для потенційного життя. Те, що ці сполуки існують на Марсі, припускає, що на планеті були умови для підтримання життя, якщо воно там колись існувало.

[ + – ] За час своєї роботи на Марсі марсохід Curiosity постійно надсилав безліч дивовижних знімків поверхні планети Фото: NASA

Але водночас вчені виявили й інше пояснення існування органічних молекул на Марсі. Вони можуть бути результатом взаємодії між ультрафіолетовим світлом Сонця та вуглекислим газом в атмосфері Марса. І життя тут взагалі ні до чого.

Але вчені NASA вважають, що пошуки потрібно продовжувати і, можливо, ознаки мікробного життя на планеті все-таки будуть виявлені. Цим, до речі, займається і марсохід Perseverance, який, як уже писав Фокус, зібрав черговий зразок гірської породи, в якому, як вважають у NASA, може існувати ознаки життя. Хоча про це ми дізнаємось не раніше 2033 року.

Мінливість метану

За допомогою своїх приладів марсохід Curiosity виявив, що у приповерхневій атмосфері вміст метану змінюється. На Землі більшість атмосферного метану потрапляє туди завдяки біологічним процесам і його склад також змінюється завдяки цим процесам. Але чи відбувається те саме на Марсі, вчені поки не знають.

[ + – ] За час своєї роботи на Марсі марсохід Curiosity постійно посилав безліч дивовижних знімків поверхні планети Фото: NASA

Утворення гірських порід та їх вік у кратері Гейла

Вже через рік після свого прибуття на Марс марсохід Curiosity з'ясував, що гірські породи в кратері Гейла утворилися приблизно 4 млрд років тому. Також вчені дізналися, що приблизно 70 млн років тому місцеві гірські породи зазнали вивітрювання та ерозії, завдяки чому породи змінилися.

Нова інформація допомогла вченим дізнатися більше про геологічні процеси на Марсі, а також про те, як подібні зміни в гірських породах можуть вплинути на здатність марсохода виявити ознаки потенційного життя.

[ + – ] За час своєї роботи на Марсі марсохід Curiosity постійно посилав безліч дивовижних знімків поверхні планети Фото: NASA

Історія води на Марсі

Завдяки даним марсоходу Curiosity вчені отримали більше інформації про те, яким був Марс до того, як стати посушливою пустельною планетою. Вважається, що в далекому минулому на Марсі були моря і річки і в кратері Гейла, як удалося виявити, також колись була вода.

На наявність води вказують деякі мінерали, які утворюються лише у водному середовищі. І найголовніше вчені з'ясували, що на Марсі залишалася вода на сотні мільйонів років пізніше, ніж вважалося.

Вчені дійшли висновку, що навіть коли кратер Гейла перетворився на пустелю, під поверхнею все ще залишилася невелика кількість води. А це означає, що потенційні марсіанські мікроби могли прожити на мільйони років довше, ніж вважалося.

[ + – ] За час своєї роботи на Марсі марсохід Curiosity постійно надсилав безліч дивовижних знімків поверхні планети Фото: NASA

Біологічно корисний азот

На Землі азот є важливим інгредієнтом існування життя. Азот необхідний для синтезу ДНК, РНК і білків. Це будівельні блоки життя, яким ми його знаємо. Марсохід Curiosity виявив особливий вид азоту, який може брати участь у формуванні життя у 2015 році. Вчені з'ясували, що біологічно корисний азот існував на Марсі 3,5 млрд. років тому.

Поки що Curiosity не надав докази існування життя на Марсі в минулому, але його відкриття вказують на те, що це життя на планеті все ж таки могло бути. Марсохід, згідно з планом NASA, працюватиме на Марсі ще до 2025 року.

Фокус вже писав про те, що марсохід Curiosity виявив на Марсі камінь, що нагадує популярне емодзі. За розмірами камінь еквівалентний розміру позашляховика, але його вигляд та форма викликають неоднозначну реакцію.

Також Фокус писав про те, що Curiosity натрапив під час своєї подорожі на дуже незвичайне утворення на Марсі. Ці структури стирчать із землі і нагадують стовпи.