10 лет работы марсохода Curiosity: топ-5 главных открытий, которые сделал аппарат на Марсе (фото)
Curiosity смог совершить немало открытий: он обнаружил органические соединения, узнал о необычных свойствах метана, а также получил больше информации о воде на Марсе.
5 августа 2022 года исполнилось ровно 10 лет с того момента, как марсоход Curiosity совершил успешную посадку на Марсе. Космический аппарат отправился в свой полет на борту ракеты Атлас-5 26 ноября 2011 года и через 8 месяцев и 10 дней уже был в кратере Гейла на Марсе. За 10 лет у масрохода Curiosity было много проблем: сбои в компьютерной системе, в работе приборов для бурения грунта, проблемы с навигацией и колесами. Но этот космический аппарат продолжает свою работу. Издание Phys составило топ-5 самых главных открытий, которые сделал марсоход Curiosity за эти 10 лет.
Так же, как и более новый марсоход Perseverance, Curiosity ищет признаки потенциальной жизни на Марсе, исследует поверхность и приповерхностную атмосферу Марса. Эти данные помогли ученым узнать намного больше о том, какие процессы происходят на Красной планете, и о том, что там происходило в далеком прошлом. Специальные приборы марсохода позволяют ему выполнять важные научные исследования, данные о которых он отправляет на Землю для дальнейшей обработки учеными.
Обнаружение органических соединений на Марсе
Ученые NASA считают одним из главных открытий марсохода Curiosity то, что ему удалось обнаружить органические молекулы в образцах горных пород, собранных в кратере Гейла. Органические молекулы, которые содержат углерод, могут быть как строительными блоками, так и "пищей" для потенциальной жизни. То, что эти соединения существуют на Марсе, предполагает, что на планете были условия для поддержания жизни, если она там когда-либо существовала.
Но в то же время ученые нашли и другое объяснение существования органических молекул на Марсе. Они могут быть результатом взаимодействия между ультрафиолетовым светом Солнца и углекислым газом в атмосфере Марса. И жизнь тут вообще ни при чем.
Но ученые NASA считают, что поиски нужно продолжать и возможно признаки микробной жизни на планете все-таки будут обнаружены. Этим, кстати, занимается и марсоход Perseverance, который как уже писал Фокус, собрал очередной образец горной породы, в котором, как считают в NASA, могут существовать признаки жизни. Хотя об этом мы узнаем не раньше 2033 года.
Изменчивость метана
С помощью своих приборов марсоход Curiosity обнаружил, что в приповерхностной атмосфере содержание метана изменяется. На Земле большая часть метана, присутствующего в атмосфере, попадает туда благодаря биологическим процессам и его состав также меняется благодаря им. Но происходит ли то же самое на Марсе, ученые пока не знают.
Образование горных пород и их возраст в кратере Гейла
Уже через год, после своего прибытия на Марс, марсоход Curiosity выяснил, что горные породы в кратере Гейла образовались примерно 4 млрд лет назад. Также ученые узнали, что примерно 70 млн лет назад местные горные породы подверглись выветриванию и эрозии, благодаря чему породы изменились.
Новая информация помогла ученым больше узнать о геологических процессах на Марсе, а также о том, как подобные изменения в горных породах могут повлиять на способность марсохода обнаружить признаки потенциальной жизни.
История воды на Марсе
Благодаря данным марсохода Curiosity ученые получили больше информации о том, каким был Марс до того, как стать засушливой пустынной планетой. Считается, что в далеком прошлом на Марсе были моря и реки и в кратере Гейла, как удалось обнаружить, также когда-то была вода.
На присутствие воды указывают некоторые минералы, которые образуются только в водной среде. И самое главное ученые выяснили, что на Марсе оставалась вода на сотни миллионов лет позже, чем считалось.
Ученые пришли к выводу, что даже когда кратер Гейла превратился в пустыню, под поверхностью все еще осталось небольшое количество воды. А это значит, что потенциальные марсианские микробы могли прожить на миллионы лет дольше, чем предполагалось.
Биологически полезный азот
На Земле азот является важным ингредиентом для существования жизни. Азот необходим для синтеза ДНК, РНК и белков. Это строительные блоки жизни, какой мы ее знаем. Марсоход Curiosity обнаружил особый вид азота, который может принимать участие в формировании жизни, в 2015 году. Ученые выяснили, что биологически полезный азот существовал на Марсе 3,5 млрд лет назад.
Пока что Curiosity не предоставил доказательства существования жизни на Марсе в прошлом, но его открытия указывают на то, что эта жизнь на планете все же могла быть. Марсоход, согласно плану NASA будет работать на Марсе еще до 2025 года.
Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе камень, который напоминает популярное эмодзи. По размерам камень эквивалентен размеру внедорожника, но его вид и форма вызывают неоднозначную реакцию.
Также Фокус писал о том, что Curiosity наткнулся во время своего путешествия на очень необычное образование на Марсе. Эти структуры торчат из земли и напоминают столбы.