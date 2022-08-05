10 лет работы марсохода Curiosity: топ-5 главных открытий, которые сделал аппарат на Марсе (фото)

Curiosity смог совершить немало открытий: он обнаружил органические соединения, узнал о необычных свойствах метана, а также получил больше информации о воде на Марсе.

5 августа 2022 года исполнилось ровно 10 лет с того момента, как марсоход Curiosity совершил успешную посадку на Марсе. Космический аппарат отправился в свой полет на борту ракеты Атлас-5 26 ноября 2011 года и через 8 месяцев и 10 дней уже был в кратере Гейла на Марсе. За 10 лет у масрохода Curiosity было много проблем: сбои в компьютерной системе, в работе приборов для бурения грунта, проблемы с навигацией и колесами. Но этот космический аппарат продолжает свою работу. Издание Phys составило топ-5 самых главных открытий, которые сделал марсоход Curiosity за эти 10 лет.

Так же, как и более новый марсоход Perseverance, Curiosity ищет признаки потенциальной жизни на Марсе, исследует поверхность и приповерхностную атмосферу Марса. Эти данные помогли ученым узнать намного больше о том, какие процессы происходят на Красной планете, и о том, что там происходило в далеком прошлом. Специальные приборы марсохода позволяют ему выполнять важные научные исследования, данные о которых он отправляет на Землю для дальнейшей обработки учеными.

[ + – ] За время своей работы на Марсе марсоход Curiosity постонно присылал множество удивительных снимков поверхности планеты Фото: NASA

Обнаружение органических соединений на Марсе

Ученые NASA считают одним из главных открытий марсохода Curiosity то, что ему удалось обнаружить органические молекулы в образцах горных пород, собранных в кратере Гейла. Органические молекулы, которые содержат углерод, могут быть как строительными блоками, так и "пищей" для потенциальной жизни. То, что эти соединения существуют на Марсе, предполагает, что на планете были условия для поддержания жизни, если она там когда-либо существовала.

[ + – ] За время своей работы на Марсе марсоход Curiosity постонно присылал множество удивительных снимков поверхности планеты Фото: NASA

Но в то же время ученые нашли и другое объяснение существования органических молекул на Марсе. Они могут быть результатом взаимодействия между ультрафиолетовым светом Солнца и углекислым газом в атмосфере Марса. И жизнь тут вообще ни при чем.

Но ученые NASA считают, что поиски нужно продолжать и возможно признаки микробной жизни на планете все-таки будут обнаружены. Этим, кстати, занимается и марсоход Perseverance, который как уже писал Фокус, собрал очередной образец горной породы, в котором, как считают в NASA, могут существовать признаки жизни. Хотя об этом мы узнаем не раньше 2033 года.

Изменчивость метана

С помощью своих приборов марсоход Curiosity обнаружил, что в приповерхностной атмосфере содержание метана изменяется. На Земле большая часть метана, присутствующего в атмосфере, попадает туда благодаря биологическим процессам и его состав также меняется благодаря им. Но происходит ли то же самое на Марсе, ученые пока не знают.

[ + – ] За время своей работы на Марсе марсоход Curiosity постонно присылал множество удивительных снимков поверхности планеты Фото: NASA

Образование горных пород и их возраст в кратере Гейла

Уже через год, после своего прибытия на Марс, марсоход Curiosity выяснил, что горные породы в кратере Гейла образовались примерно 4 млрд лет назад. Также ученые узнали, что примерно 70 млн лет назад местные горные породы подверглись выветриванию и эрозии, благодаря чему породы изменились.

Новая информация помогла ученым больше узнать о геологических процессах на Марсе, а также о том, как подобные изменения в горных породах могут повлиять на способность марсохода обнаружить признаки потенциальной жизни.

[ + – ] За время своей работы на Марсе марсоход Curiosity постонно присылал множество удивительных снимков поверхности планеты Фото: NASA

История воды на Марсе

Благодаря данным марсохода Curiosity ученые получили больше информации о том, каким был Марс до того, как стать засушливой пустынной планетой. Считается, что в далеком прошлом на Марсе были моря и реки и в кратере Гейла, как удалось обнаружить, также когда-то была вода.

На присутствие воды указывают некоторые минералы, которые образуются только в водной среде. И самое главное ученые выяснили, что на Марсе оставалась вода на сотни миллионов лет позже, чем считалось.

Ученые пришли к выводу, что даже когда кратер Гейла превратился в пустыню, под поверхностью все еще осталось небольшое количество воды. А это значит, что потенциальные марсианские микробы могли прожить на миллионы лет дольше, чем предполагалось.

[ + – ] За время своей работы на Марсе марсоход Curiosity постонно присылал множество удивительных снимков поверхности планеты Фото: NASA

Биологически полезный азот

На Земле азот является важным ингредиентом для существования жизни. Азот необходим для синтеза ДНК, РНК и белков. Это строительные блоки жизни, какой мы ее знаем. Марсоход Curiosity обнаружил особый вид азота, который может принимать участие в формировании жизни, в 2015 году. Ученые выяснили, что биологически полезный азот существовал на Марсе 3,5 млрд лет назад.

Пока что Curiosity не предоставил доказательства существования жизни на Марсе в прошлом, но его открытия указывают на то, что эта жизнь на планете все же могла быть. Марсоход, согласно плану NASA будет работать на Марсе еще до 2025 года.

Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе камень, который напоминает популярное эмодзи. По размерам камень эквивалентен размеру внедорожника, но его вид и форма вызывают неоднозначную реакцию.

Также Фокус писал о том, что Curiosity наткнулся во время своего путешествия на очень необычное образование на Марсе. Эти структуры торчат из земли и напоминают столбы.