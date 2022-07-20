Curiosity обнаружил на Марсе камень, напоминающий популярное эмодзи (фото)

Как отмечают ученые, подобные валуны могут помочь определить геологический возраст марсианских пород, поэтому очень важно их изучать.

В ходе своих недавних исследованиях марсоход Curiosity наткнулся на весьма необычный валун, пишет Cnet.

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Камень, о котором идет речь поражает своим габаритами. Он примерно равен размеру самого марсохода, который можно сравнить с небольшим внедорожником. Однако сама форма и вид валуна вызывает смешанные чувства и полет фантазий.

Чтобы лучше рассмотреть камень писатель Джейсон Мейджор создал композицию из трех разных снимков марсохода и опубликовал фото в Twitter. Многие пользователи Twitter сразу же начали высказывать свои идеи о том, что напоминает этот валун. Одни видели в нем окаменелый желудь, другие эмодзи какашки, третьи же черепаху в сомбреро. Команда марсохода назвала валун "Илья-Ново-Дестино" в честь острова в Бразилии.

"Подобные валуны могут помочь нам выяснить геологический возраст марсианских пород, поэтому мы решили, что стоит съездить на выходные на этот "новый остров", — подчеркнул Планетарный геолог из Геологической службы США Лорен Эдгар.

Планетарный геолог Астер Коварт также выделила несколько видов вытянутой роботизированной руки Curiosity, приближающейся к камню, и то, что он увидел с помощью камеры Mars Hand Lens Imager. Данная серия изображений с Марса показывает, как команда Curiosity может исправлять планы на лету, чтобы исследовать интересные и интригующе детали по пути.

Curiosity находится в кратере Гейла с 2012 года. Одна из главных целей ровера — выяснить, могли ли в этом регионе Красной планеты когда-то обитать микробы.

Однако, это далеко не единственный случай, когда Красная планета так сильно удивляет своей "природой". Так, например, на днях ровер Perseverance запечатлел чужеродный объект очень сильно напоминающий клубок веревки или недоеденное спагетти. Как отмечают астрономы, необычный объект появился на поверхности Марса в результате посадки самого марсохода.

А вот месяц назад Curiosity нашел весьма необычные остроконечные горные породы, которые напоминают столбы. Но, как считают ученые, эти странные образования являются результатом эрозии.