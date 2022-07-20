Curiosity виявив на Марсі камінь, що нагадує популярне емодзі (фото)

Як зазначають учені, подібні валуни можуть допомогти визначити геологічний вік марсіанських порід, тому дуже важливо їх вивчати.

У ході своїх недавніх досліджень марсохід Curiosity натрапив на вельми незвичайний валун, пише Cnet.

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Камінь, про який ідеться, вражає своїми габаритами. Він приблизно дорівнює розміру марсохода, який можна порівняти з невеликим позашляховиком. Однак сама форма та вид валуна викликає змішані почуття та політ фантазій.

Щоб краще розглянути камінь, письменник Джейсон Мейджор створив композицію з трьох різних знімків марсохода й опублікував фото у Twitter. Багато користувачів Twitter відразу почали висловлювати свої ідеї про те, що нагадує цей валун. Одні бачили в ньому скам'янілий жолудь, інші — емодзі какулі, треті — черепаху в сомбреро. Команда марсохода назвала валун "Ілья-Ново-Дестіно" на честь острова в Бразилії.

"Подібні валуни можуть допомогти нам з'ясувати геологічний вік марсіанських порід, тому ми вирішили, що варто з'їздити на вихідні на цей "новий острів", — наголосив Планетарний геолог із Геологічної служби США Лорен Едгар.

Планетарний геолог Астер Коварт також виділила кілька видів витягнутої роботизованої руки Curiosity, що наближається до каменя, і те, що він побачив через камеру Mars Hand Lens Imager. Ця серія зображень зі Марса показує, як команда Curiosity може виправляти плани на льоту, щоб дослідити цікаві й інтригуючі деталі на шляху.

Curiosity перебуває в кратері Гейла з 2012 року. Одна з головних цілей ровера — з'ясувати, чи могли в цьому регіоні Червоної планети колись мешкати мікроби.

Однак це далеко не єдиний випадок, коли Червона планета так сильно дивує своєю "природою". Так, наприклад, днями ровер Perseverance зняв чужорідний об'єкт, який дуже сильно нагадує клубок мотузки або недоїдене спагетті. Як зазначають астрономи, незвичайний об'єкт з'явився на поверхні Марса внаслідок посадки самого марсохода.

А ось місяць тому Curiosity знайшов дуже незвичайні гострокінцеві гірські породи, які нагадують стовпи. Але, як вважають науковці, ці дивні утворення є наслідком ерозії.