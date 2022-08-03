Марсоход Perseverance обнаружил возможный "ключ" к разгадке тайны жизни на Марсе

Космический аппарат собрал уже 11 образец горной породы, который может содержать информацию о том, была жизнь на Марсе или нет.

В NASA заявили, что очередной, 11-й по счету образец горной породы, который собрал марсоход Perseverance, может быть ключом к разгадке тайны относительно того существовала ли жизнь Красной планете или ее все же там никогда не было, сообщает Space.

В NASA возлагают большие надежды на то, что собранные образцы горной породы на Марсе все-таки содержат признаки микробной жизни и последний на данный момент образец может быть этому доказательством.

Сейчас NASA начало подготовку к миссии по доставке всех собранных образцов горной породы на Красной планете на Землю. Недавно, как уже писал Фокус, NASA внесло коррективы в свою программу по доставке образцов породы с Марса на нашу планету для тщательного исследования.

[ + – ] В NASA заявили, что очередной, 11-й по счету образец горной породы, который собрал марсоход Perseverance, может быть ключом к разгадке тайны относительно того существовала ли жизнь Красной планете или ее все же там никогда не было Фото: NASA

Сначала планировалось отправить на Марс еще один марсоход, который бы забрал у Perseverance его находки и доставил бы их к посадочному аппарату. После этого специальная ракета отправит их на орбиту и все образцы будут перемещены в орбитальный аппарат. И после этого все образцы отправятся на Землю.

[ + – ] Для доставки образцов марсианской почвы на Землю будут задейстованы сразу несколько космических аппаратов Фото: NASA

Но в NASA решили, что марсоход Perseverance сам может справится с поставленной задачей, но ему в помощь отправят два летательных аппарат, которые очень похожи на пока что единственный подобный аппарат на Марсе – Ingenuity.

В NASA считают, что 11-образец породы, который собрал марсоход все же может содержать признаки микробной жизни, как показывает предварительный анализ, который провел аппарат на Марсе. Но точный ответ ученые смогут получить только, когда все собранные образцы попадут им в руки.

[ + – ] В NASA считают, что 11-образец породы, который собрал марсоход все же может содержать признаки микробной жизни, как показывает предварительный анализ, который провел аппарат на Марсе Фото: NASA

Миссия по доставке собранных образцов породы на Марсе является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Первые космические аппараты, которые обеспечат доставку будут отправлены на Марс уже в 2028 году. Согласно планам NASA, за эти годы марсоход Perseverance подготовит к отправке все собранные образцы в кратере Езеро, а также поможет ученым выбрать место для приземления посадочного аппарата с ракетой.

[ + – ] Марсоход Perseverance сделал снимок, на котором показан очередной образец собранной марсианской породы Фото: NASA

Всего на борту марсохода имеется 43 емкости для сбора образцов, но только 38 из них должны быть наполнены марсианской породой. То есть осталось собрать еще 27 образцов. В NASA заявили, что на Землю отправятся только самые перспективные находки, как например этот 11-й образец.

Марсоход Perseverance приземлился на Марсе еще в феврале 2021 года и только в сентябре взял свою первую пробу грунта. Сейчас аппарат исследует дельту древней реки в кратере Езеро, где как считают ученые должны остаться признаки древней микробной жизни на Марсе.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter прислал новые снимки поверхности Марса, на которых видны удивительные песчаные структуры. С помощью новых данных ученые хотят получить больше информации о геологических и атмосферных процессах, которые происходят на Марсе.