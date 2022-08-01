"Голубая рябь". Космический аппарат сделал снимки удивительных структур на поверхности Марса (фото)

Гребни из "голубого" песка на изображении орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter делают поверхность Марса еще более необычной.

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter прислал на Землю новые изображения поверхности Марса. Это снимки песчаных дюн, которые формируются в кратере Гамбоа в северном полушарии Красной планеты. Их специально обработали и придали им голубой цвет, чтобы подчеркнуть их отличие от окружающей местности, сообщает ScienceAlert.

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Улучшенные изображения песчаных гребней выглядят очень красиво, но этот цвета ученые NASA им придали не для украшения марсианского пейзажа. Таким образом ученые решили подчеркнуть контраст в особенностях марсианской поверхности, и такая обработка изображений позволяет лучше понять геологические и атмосферные процессы на Марсе. Новые изображения песчаных дюн сделаны в очень высоком разрешении специальным прибором орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

[ + – ] Улучшенные изображения песчаных гребней выглядят очень красиво, но этот цвета ученые NASA им придали не для украшения марсианского пейзажа. Таким образом ученые решили подчеркнуть контраст в особенностях марсианской поверхности, и такая обработка изображений позволяет лучше понять геологические и атмосферные процессы на Марсе Фото: NASA

Самые маленькие песчаные гребни разделяют только несколько метров, но они группируются в большие волны песка, расположенные примерно в 10 метрах друг от друга. Благодаря тому, что эти песчаные образования окрашены в голубой цвет, ученые могут легче заметить отличительные черты в разных по размеру насыпях.

Структуры среднего размера, которые называются поперечные эоловые хребты, состоят из крупнозернистого песка. Ученые считают, что под воздействием ветра, эти и более крупные образования повергаются эрозии.

[ + – ] Желтым кругом выделена местность в кратере Гамбоа, на которой образовались песчаные гребни Фото: NASA

На некоторых участках данной поверхности Марса песчаные насыпи перемещаются из-за ветра, и более темная пыль сдувается с поверхности гребней. Поэтому некоторые участки кажутся более яркими, благодаря цветовым изменениям, которые они получили после обработки изображений.

[ + – ] Так выглядят песчаные гребни на первоначальном изображении орбитального аппарата (выделены желтым кругом) Фото: NASA

Благодаря отличительным особенностям песчаных дюн ученые могут выяснить в какую именно сторону дул ветер, когда они только формировались. Также близкое расположение песчаных гребней дает возможность понять, как происходит взаимодействие песка в структурах с разным размером и таким образом можно понять, из-чего именно они состоят, говорят ученые.

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