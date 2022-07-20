Не Илон Маск. Стало известно, кто первым совершит коммерческий полет на Марс

Две американские компании, о которых мало кто слышал, хотят осуществить первый коммерческий полет на Красную планету уже в 2024 году.

Две частные компании из США Impulse Space и Relativity Space объединили свои усилия, чтобы осуществить первую в истории полностью коммерческую миссию на Марс уже через два года. На ракете, которая будет полностью создана с помощью 3D-печати к Марсу отправятся космический орбитальный и посадочный аппарат, сообщает Gizmodo.

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Уже в 2024 году с мыса Канаверал в штате Флорида, США может стартовать ракета-носитель Terran R компании Relativity Space, которая будет полностью создана c помощью 3D-принтера. На ее борту будут находиться, согласно плану, два космических аппарата: орбитальный Mars Cruise Vehicle и посадочный Mars Lander, которые создает компания Impulse Space. Разрешение на запуск в космос у этих компаний действует до 2029 года. Если все пойдет по плану, то благодаря сотрудничеству двух американских компаний, на Марс отправится первая коммерческая миссия в истории.

[ + – ] Ракета-носитель Terran R компании Relativity Space, которая будет полностью создана c помощью 3D-принтера Фото: Twitter

Две частные компании, которые хотят обогнать Илона Маска

Компанию Impulse Space создал бывший сотрудник компании SpaceX Том Мюллер и основное направление деятельности компании – это доставка полезных грузов в космос и околоземное пространство. Что касается компании Relativity Space, то она нацелена на создание ракет-носителей с помощью 3D-печати. Также компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

"Это невероятно важный этап в истории обеих компаний. Также это важный шаг вперед для всей космической индустрии. Мы надеемся, что успешная реализация нашей миссии даст больше возможностей для освоения Марса", — говорит Мюллер.

[ + – ] Посадочный аппарат Mars Lander, который создает компания Impulse Space Фото: Twitter

Пока что еще ничего не готово

Но самое интересное, что ни компания Relativity Space еще не испытала свою новую ракету, ни Impulse Space также пока не провела испытание своих аппаратов. Известно, что первый полет в космос ракеты Terran R запланирован на конец 2022 года. По словам Мюллера, эта ракета сможет доставлять полезные грузы на Луну и Марс.

Согласно общему заявлению двух компаний, посадочный аппарат Mars Lander будет заниматься исследованиями на Марсе, которые поспособствуют созданию марсианской колонии в будущем. Но что точно он будет делать пока не известно.

Первый коммерческий полет на Марс

По плану, ракета выведет в космос полезную нагрузку, два аппарата вместе полетят к Красной планете и на орбите разделяться. Соответственно Mars Cruise Vehicle останется кружить вокруг Марса, а посадочный аппарат должен приземлиться с помощью парашюта и начать свою работу.

[ + – ] На этом видео показано, как будет проходить первый коммерческий полет на Марс

Частные компании обращают все больше внимания на полеты на Марс. Хотя до этого заявления двух компаний, единственным главным игроком на рынке частных космических исследований Красной планеты оставался Илон Маск и его компания SpaceX. Глава компании не только хочет отправить на Марс первых людей уже в ближайшее десятилетие, но озвучил цель отправить к 2050 году на Красную планету 1 млн колонистов с Земли.

[ + – ] Частные компании обращают все больше внимания на полеты на Марс. Хотя до этого заявления двух компаний, единственным главным игроком на рынке частных космических исследований Красной планеты оставался Илон Маск и его компания SpaceX Фото: NASA

Что касается новостей с Марса, то Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете чужеродный объект, который похож на недоеденное спагетти.

Также Фокус писал о том, что работа вертолета Ingenuity на Марсе пока приостановлена. Но в NASA надеются, что аппарат сможет возобновить свои полеты уже в августе этого года.

Еще Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство полностью прекратило сотрудничество с РФ в плане исследования Красной планеты и поисков признаков микробной жизни на ней.

Как уже писал Фокус, ученый из Великобритании считает, что если люди и смогут полететь на Марс, то первый такой полет состоится не раньше, чем в 2040-х годах. Ученый полагает, что до этого времени такой возможности у человечества не будет из-за нескольких факторов.