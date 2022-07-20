Не Ілон Маск. Стало відомо, хто першим здійснить комерційний політ на Марс

Дві американські компанії, про які мало хто чув, хочуть здійснити перший комерційний політ на Червону планету вже в 2024 році.

Дві приватні компанії зі США Impulse Space та Relativity Space об'єднали свої зусилля, щоб здійснити першу в історії повністю комерційну місію на Марс вже за два роки. На ракеті, яка буде повністю створена за допомогою 3D-друку до Марса, вирушать космічний орбітальний і посадковий апарат, повідомляє Gizmodo.

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Уже в 2024 році з мису Канаверал у штаті Флорида, США може стартувати ракета-носій Terran R у компанії Relativity Space, яка буде повністю створена за допомогою 3D-принтера. На її борту будуть, згідно з планом, два космічні апарати: орбітальний Mars Cruise Vehicle і посадковий Mars Lander, які створює компанія Impulse Space. Дозвіл на запуск у космос у цих компаній діє до 2029 року. Якщо все піде за планом, то завдяки співпраці двох американських компаній на Марс вирушить перша комерційна місія в історії.

[ + – ] Ракета-носій Terran R компанії Relativity Space, яка буде повністю створена за допомогою 3D-принтера Фото: Twitter

Дві приватні компанії, які хочуть обігнати Ілона Маска

Компанію Impulse Space створив колишній співробітник компанії SpaceX Том Мюллер й основний напрямок діяльності компанії — це доставка корисних вантажів у космос і навколоземний простір. Щодо компанії Relativity Space, то вона спрямована на створення ракет-носіїв за допомогою 3D-друку. Також компанія займається розробками у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

"Це неймовірно важливий етап в історії обох компаній. Також це важливий крок уперед для всієї космічної індустрії. Ми сподіваємося, що успішна реалізація нашої місії дасть більше можливостей для освоєння Марсу", — каже Мюллер.

[ + – ] Посадковий апарат Mars Lander, який створює компанія Impulse Space Фото: Twitter

Поки що ще нічого не готово

Але найцікавіше, що ні компанія Relativity Space ще не випробувала свою нову ракету, ні Impulse Space також поки не провела випробування своїх апаратів. Відомо, що перший політ у космос ракети Terran R заплановано на кінець 2022 року. За словами Мюллера, ця ракета зможе доставляти корисні вантажі на Місяць і Марс.

Згідно зі спільною заявою двох компаній, посадковий апарат Mars Lander займатиметься дослідженнями на Марсі, які сприятимуть створенню марсіанської колонії у майбутньому. Але що точно він робитиме поки що не відомо.

Перший комерційний політ на Марс

За планом ракета виведе в космос корисне навантаження, два апарати разом полетять до Червоної планети і на орбіті розділятимуться. Відповідно, Mars Cruise Vehicle залишиться кружляти навколо Марса, а посадковий апарат повинен приземлитися за допомогою парашута і почати свою роботу.

[ + – ] На цьому відео показано, як проходитиме перший комерційний політ на Марс.

Приватні компанії звертають все більше уваги на польоти на Марс. Хоча до цієї заяви двох компаній, єдиним головним гравцем на ринку приватних космічних досліджень Червоної планети залишався Ілон Маск і його компанія SpaceX. Глава компанії не тільки хоче відправити на Марс перших людей уже в найближче десятиліття, але й озвучив мету відправити до 2050 року на Червону планету 1 млн колоністів із Землі.

[ + – ] Приватні компанії привертають все більше уваги на польоти на Марс. Хоча до цієї заяви двох компаній, єдиним головним гравцем на ринку приватних космічних досліджень Червоної планети залишався Ілон Маск і його компанія SpaceX Фото: NASA

Що стосується новин із Марса, то Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance помітив на Червоній планеті чужорідний об'єкт, який схожий на недоїде спагеті.

Також Фокус писав про те, що роботу вертольота Ingenuity на Марсі поки що припинено. Але в NASA сподіваються, що апарат зможе відновити свої польоти вже в серпні цього року.

Ще Фокус писав про те, що Європейське космічне агентство повністю припинило співпрацю з РФ щодо дослідження Червоної планети та пошуків ознак мікробного життя на ній.

Як уже писав Фокус, вчений із Великої Британії вважає, що якщо люди і зможуть полетіти на Марс, то перший такий політ відбудеться не раніше, ніж у 2040-х роках. Учений вважає, що до цього часу такої можливості у людства не буде через кілька факторів.