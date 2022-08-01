"Блакитні брижі". Космічний апарат зробив знімки дивовижних структур на поверхні Марса (фото)

Хвилі з "блакитного" піску на зображенні орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter роблять поверхню Марса ще незвичайнішою.

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter надіслав на Землю нові зображення поверхні Марса. Це знімки піщаних дюн, які формуються у кратері Гамбоа в північній півкулі Червоної планети. Їх спеціально обробили і надали їм блакитний колір, щоб акцентувати на їхній відмінності від навколишньої місцевості, повідомляє ScienceAlert.

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Покращені зображення піщаних гребенів виглядають дуже красиво, але цього кольору вчені NASA їм надали не для прикраси марсіанського пейзажу. Так, вчені вирішили підкреслити контраст в особливостях марсіанської поверхні, і така обробка зображень дозволяє краще зрозуміти геологічні та атмосферні процеси на Марсі. Нові зображення піщаних дюн зроблені дуже високому розширені спеціальним приладом орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter.

[ + – ] Покращені зображення піщаних гребенів виглядають дуже красиво, але цього кольору вчені NASA їм надали не для прикраси марсіанського пейзажу. Таким чином, вчені вирішили підкреслити контраст в особливостях марсіанської поверхні, і така обробка зображень дозволяє краще зрозуміти геологічні та атмосферні процеси на Марсі Фото: NASA

Найменші піщані гребені поділяють лише кілька метрів, але вони групуються у великі хвилі піску, розташовані приблизно за 10 метрів один від одного. Завдяки тому, що ці піщані утворення забарвлені в блакитний колір, вчені можуть легше помітити відмінні риси у різних за розмірами насипах.

Структури середнього розміру, які називаються еолові поперечні хребти, складаються з крупнозернистого піску. Вчені вважають, що під впливом вітру, ці й більші утворення руйнуються внаслідок ерозії.

[ + – ] Жовтим колом виділено місцевість у кратері Гамбоа, де утворилися піщані гребені Фото: NASA

На деяких ділянках цієї поверхні Марса піщані насипи переміщаються через вітер, і темніший пил здувається з поверхні гребенів. Тому деякі ділянки здаються яскравішими завдяки кольоровим змінам, які вони отримали після обробки зображень.

[ + – ] Так виглядають піщані гребені на початковому зображенні орбітального апарату (виділені жовтим колом) Фото: NASA

Завдяки відмінним рисам піщаних дюн вчені можуть з'ясувати в який саме бік віяв вітер, коли вони тільки формувалися. Також близьке розташування піщаних гребенів дає можливість зрозуміти, як відбувається взаємодія піску в структурах з різним розміром і таким чином можна зрозуміти, з чого саме вони складаються, кажуть вчені.

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