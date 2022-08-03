Марсохід Perseverance виявив можливий "ключ" до розгадки таємниці життя на Марсі

Космічний апарат зібрав уже 11 зразків гірської породи, які можуть містити інформацію про те, було життя на Марсі чи ні.

У NASA заявили, що черговий, 11-й за рахунком зразок гірської породи, який зібрав марсохід Perseverance, може бути ключем до розгадки таємниці щодо того, чи існувало життя Червоної планети, чи його все ж таки там ніколи не було, повідомляє Space.

У NASA покладають великі надії на те, що зібрані зразки гірської породи на Марсі все-таки містять ознаки мікробного життя й останній на цей час зразок може бути доказом цього.

Зараз NASA розпочало підготовку до місії з доставки всіх зібраних зразків гірської породи на Червоній планеті на Землю. Нещодавно, як уже писав Фокус, NASA внесло корективи до своєї програми з доставки зразків породи з Марса на нашу планету для ретельного дослідження.

[ + – ] У NASA заявили, що черговий, 11-й за рахунком зразок гірської породи, який зібрав марсохід Perseverance, може бути ключем до розгадки таємниці щодо того, чи існувало життя Червоної планети чи його все ж таки там ніколи не було Фото: NASA

Спочатку планувалося відправити на Марс ще один марсохід, який забрав у Perseverance його знахідки і доставив би їх до посадкового апарату. Після цього спеціальна ракета відправить їх на орбіту, і всі зразки перемістять в орбітальний апарат. І після цього всі зразки вирушать на Землю.

[ + – ] Для доставки зразків марсіанського грунту на Землю залучать відразу кілька космічних апаратів Фото: NASA

Але в NASA вирішили, що марсохід Perseverance сам може впоратися з поставленим завданням, але йому в допомогу відправлять два літальні апарати, які дуже схожі на поки що єдиний такий апарат на Марсі — Ingenuity.

У NASA вважають, що 11 зразок породи, який зібрав марсохід все ж таки може містити ознаки мікробного життя, як показує попередній аналіз, який провів апарат на Марсі. Але точну відповідь вчені зможуть отримати лише тоді, коли всі зібрані зразки потраплять до них.

[ + – ] У NASA вважають, що 11 зразок породи, який зібрав марсохід все ж таки може містити ознаки мікробного життя, як показує попередній аналіз, який провів апарат на Марсі Фото: NASA

Місія з доставки зібраних зразків породи на Марсі є спільним проєктом NASA та Європейського космічного агентства. Перші космічні апарати, які забезпечать доставку, відправлять на Марс вже у 2028 році. Згідно з планами NASA, за ці роки марсохід Perseverance підготує до відправки всі зібрані зразки в кратері Єзеро, а також допоможе вченим вибрати місце для посадки приземлення з ракетою.

[ + – ] Марсохід Perseverance зробив знімок, на якому показано черговий зразок зібраної марсіанської породи Фото: NASA

Усього на борту марсохода є 43 ємності для збору зразків, але тільки 38 з них мають бути наповнені марсіанською породою. Тобто лишилося зібрати ще 27 зразків. У NASA заявили, що на Землю вирушать лише найперспективніші знахідки, як, наприклад, цей 11-й зразок.

Марсохід Perseverance приземлився на Марсі ще в лютому 2021 року і лише у вересні взяв свою першу пробу ґрунту. Зараз апарат досліджує дельту стародавньої річки в кратері Єзеро, де, як вважають учені, повинні залишитися ознаки стародавнього мікробного життя на Марсі.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter надіслав нові знімки поверхні Марса, на яких видно дивовижні піщані структури. За допомогою нових даних вчені хочуть отримати більше інформації про геологічні та атмосферні процеси, що відбуваються на Марсі.