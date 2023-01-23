Нова ракета NASA долетить до Марса за 45 днів замість 1 року: що пропонують учені

Дослідники пропонують використовувати в нових ракетах ядерний двигун особливої конструкції.

Related video

У NASA обрали кілька нових космічних проєктів для можливої реалізації в майбутньому. Серед них і проєкт американських учених, який полягає в тому, що потрібно використовувати новий тип ядерного двигуна в космічній ракеті, щоб вона змогла долетіти до Марса за 45 днів, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA зараз має дуже далекосяжні плани щодо освоєння космосу, а тому активно залучає вчених для розробки нових технологічних проєктів, які можна реалізувати в космосі. Фокус уже писав про деякі з них, які стосуються, наприклад, створення кисневого трубопроводу на Місяці та нового літака для польотів на Титані. На цьому етапі NASA обрало 14 проєктів, які спочатку отримали фінансування для подальших розробок. Тобто це лише перша фаза вивчення, а до третьої фази дістануться лише кілька проєктів.

NASA вже за кілька років збирається висадити астронавтів на Місяць, а потім наприкінці десятиліття розпочати спорудження першої місячної бази. Наступним етапом в освоєнні космосу буде висадка на Марс, яка може вже відбутися наступного десятиліття. Тому проєкти, які стосуються Червоної планети, особливо цікаві космічній агенції США.

[ + – ] Концепт нової космічної ракети для польотів на Марс Фото: ScienceAlert

Серед таких проєктів є нова концепція ядерного двигуна для космічної ракети від Раяна Госсе з Університету штату Флорида, що в США. Насправді концепція не зовсім нова, хоч і є інноваційною технологією, яка, можливо, отримає подальше фінансування. Ще у 20 столітті США вже займалися створенням ядерного теплового двигуна та ядерного електричного двигуна для космічних ракет. Але ці проєкти не отримали подальшого розвитку.

Госсе запропонував об'єднати два типи ядерного двигуна в один, який складатиметься з двох частин, тобто теплової та електричної. Це дозволить, за словами вченого, дістатися Марса за 45 днів. Даний ядерний двигун, як уже було сказано вище, складатиметься з двох компонентів, які доповнюватимуть один одного.

Наприклад, ядерно-тепловий двигун складається з ядерного реактора, який нагріває рідке водневе паливо, перетворює його на іонізований газоподібний водень, який потім створює тягу. З іншого боку, ядерно-електричний двигун складається з ядерного реактора, який забезпечує електроенергією двигун на ефект Голла, тобто іонний двигун, який генерує електромагнітне поле. Це поле іонізує та прискорює інертний газ, наприклад, ксенон для створення тяги.

[ + – ] Концепт нової космічної ракети для польотів на Марс Фото: ScienceAlert

Обидва ці двигуни мають значні переваги порівняно зі звичайним хімічним двигуном у космічних ракетах. Новий двигун, за словами Госсе, поєднуватиме в собі переваги обох ядерних ракетних двигунів — теплового й електричного.

"Така подвійна конструкція зможе забезпечити швидкий політ до Марса за 45 днів, і так люди зможуть швидко літати й до інших, більш далеких планет Сонячної системи", — каже Госсе.

Зараз звичайні ракетні двигуни здатні доставити на Марс астронавтів за 9-12 місяців. Тому така коротка подорож протягом 45 днів значно знизить ризики пілотованого польоту, а також буде безпечнішою для здоров'я астронавтів, вважає Госсе.

Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що для того, щоб нормально долетіти до Марса, астронавтам доведеться використовувати одну відому особливість деяких тварин.

Також Фокус писав про те, що вчені пропонують шукати життя на Марсі за допомогою нового приладу, який зможе знайти ознаки життя не лише на Червоній планеті, а й інших світах Сонячної системи.