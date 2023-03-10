Майже ідеальна форма. Апарат NASA знайшов дивні кола на Марсі: що це (фото)

Орбітальний апарат зробив знімки зміни поверхні Червоної планети, коли закінчується зима.

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Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) з висоти 300 км над поверхнею Марса зробив дуже чіткі зображення дивних кіл, які насправді є піщаними дюнами. Піщані дюни на планеті набувають дуже різних форм, тому дані майже ідеальні кола виглядають дуже незвично, пише Space.

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Апарат MRO вивчає Марс із 2006 року, але його основна наукова місія закінчилася ще у грудні 2010 року. І ось уже понад 12 років апарат, що знаходиться на орбіті Марса, продовжує надавати вченим нову цінну інформацію про Червону планету.

Цього разу завданням MRO було провести спостереження за тим, як іній на поверхні Марса поступово тане, коли закінчується місцева зима. За допомогою своєї головної камери з висоти 300 км апарат NASA зробив серію зображень піщаних дюн, які мають майже ідеальну форму, що дуже незвичайно. Адже переважно такі утворення на поверхні планети мають різні форми та розміри.

Космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) з висоти 300 км над поверхнею Марса зробив дуже чіткі зображення дивних кіл, які насправді є піщаними дюнами. Піщані дюни на планеті набувають дуже різних форм, тому ці майже ідеальні кола виглядають дуже незвичайно. Фото: NASA

За словами вчених з університету штату Арізона, США, все-таки невелика асиметрія в колах присутня і певною мірою схили піщаних дюн витягнуті на південь. Вчені вважають, що хоч на Марсі вітер може змінювати свій напрямок руху, нові зображення показують, що в цьому випадку вітер більше ніс пісок саме у південному напрямку.

На нових знімках іній майже розтанув на поверхні піщаних дюн, але апарат MRO зробив ще серію зображень у розпал марсіанської зими, на яких видно, як іній покриває ці незвичайні кола.

На нових знімках іній майже розтанув на поверхні піщаних дюн, але апарат MRO зробив ще серію зображень у розпал марсіанської зими, на яких видно, як іній покриває ці незвичайні кола (на фото) Фото: NASA

Вчені отримали наочний приклад процесу танення інею на Марсі з часом, а особливо важливо було побачити, що відбувається наприкінці зими планети.

Вперше піщані дюни на Марсі орбітальний апарат сфотографував ще у 2006 році і з тих він стежить за шістдесятьма місцями, де можна чітко побачити такі чітко виражені утворення на поверхні.

Насправді MRO відслідковував зміни, що відбуваються з місцевими піщаними дюнами протягом усього марсіанського року, що становить 687 земних днів. Дані апарату дозволили вченим отримати інформацію про те, з якою швидкістю рухаються ці кола поверхнею планети. Виявилося, що ці піщані утворення зміщуються від екватора до полюсів Марса на 1 метр за марсіанський рік. Спостереження за піщаними дюнами також дозволяють вченим краще зрозуміти погодні умови на Марсі та те, як переміщається вітер планетою.

Фокус вже писав про те, що марсохід Curiosity зробив нове зображення заходу Сонця на Марсі в той час, коли спостерігав за місцевими хмарами.

Нагадуємо, що британський учений нещодавно припустив, що виявлення життя на Марсі стане найгіршою новиною для людства. І на підтримку своєї версії він навів цікаві аргументи, як писав Фокус.

Також Фокус писав про те, як вчені надихнулися відомою німецькою казкою, щоб створити новий тип марсоходів для вивчення печер на Марсі.