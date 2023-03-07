Вперше в історії: марсохід зняв сонячні промені під час заходу сонця на Марсі (фото, відео)

Вчені припускають, що в цей час хмари були вищими, ніж зазвичай, де особливо холодно. Завдяки цьому, ймовірно, стався "сліпучий" захід сонця.

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Марсохід Curiosity космічної компанії NASA зафіксував "сліпучий" захід сонця під час зйомки хмар на Марсі. Вперше за весь час спостережень марсохід зафіксував чітке сонячне проміння під час заходу сонця. Про це розповіли у Лабораторії реактивного руху NASA.

Марсіанські заходи сонця відрізняються від земних. Однак минулого місяця, 2 лютого, Curiosity відобразив один особливий захід сонця на Червоній планеті. У цей день сонце опустилося за горизонт, а промені світла висвітлили скупчення хмар.

Ці сонячні промені також називають крепускулярними, що в перекладі з латинського означає "сутінки". Вони вперше були так чітко видно на Марсі.

Вчені повідомили, що більшість марсіанських хмар рухаються над землею на висоті не вище за 60 кілометрів і складаються з водяного льоду. Вони припустили, що хмари на фотографіях ще вище, де особливо холодно. Ймовірно, вони складаються з вуглекислого газу та сухого льоду.

Як і на Землі, хмари на Марсі дають вченим складну та вкрай важливу інформацію для розуміння погоди. Завдяки цьому дослідники можуть дізнатися більше про склад та температуру марсіанської атмосфери, а також про вітри в ній.

Крім зображення сонячних променів, 27 січня Curiosity зобразив набір різнокольорових хмар у формі пера на Марсі. При освітленні сонячним світлом деякі типи хмар можуть створювати райдужний ефект, званий райдужною оболонкою.

"Коли ми бачимо райдужне свічення, це означає, що розміри частинок хмари ідентичні їх сусідам у кожній частині хмари. Дивлячись на колірні переходи, ми бачимо, що розмір часток змінюється по всій хмарі. Це говорить нам про те, як розвивається хмара і як її частки змінюють розмір з часом", — сказав учений-атмосферист з Інституту космічної науки в Колорадо Марк Леммон.

[ + – ] Райдужна хмара на Марсі

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що марсохід виявив потайні структури під поверхнею Марса. У надрах планети ховаються кратери, які знаходяться під поверхнею планети.

9 лютого ЗМІ повідомляли, що марсохід Curiosity наткнувся на гірські породи, які були змінені в хвилі стародавнього озера мільярди років тому. Вчені вважають, що це найкращий доказ того, що в минулому Червона планета була вкрита морями, річками та озерами з рідкої води.