Впервые в истории: марсоход заснял солнечные лучи во время заката на Марсе (фото, видео)

Учены предполагают, что в это время облака были выше, чем обычно, где особенно холодно. Благодаря этому, вероятно, случился "ослепительный" заход солнца.

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Марсоход Curiosity космической компании NASA зафиксировал "ослепительный" закат во время съемки облаков на Марсе. Впервые за все время наблюдений марсоход зафиксировал четкие солнечные лучи во время захода солнца. Об этом рассказали в Лаборатории реактивного движения NASA.

Марсианские закаты отличаются от земных. Однако в прошлом месяце, 2 февраля, Curiosity запечатлел один особенный заход солнца на Красной планете. В этот день солнце опустилось за горизонт, а лучи света осветили скопление облаков.

Эти солнечные лучи также называют крепускулярными, что в переводе с латинского означает "сумерки". Они впервые были так четко видны на Марсе.

Ученые сообщили, что большинство марсианских облаков двигаются над землей на высоте не выше 60 километров и состоят из водяного льда. Они предположили, что облака на фотографиях находятся еще выше, где особенно холодно. Вероятно, они состоят из углекислого газа и сухого льда.

Как и на Земле, облака на Марсе дают ученым сложную и крайне важную информацию для понимания погоды. Благодаря этому исследователи могут узнать больше о составе и температуре марсианской атмосферы, а также о ветрах в ней.

В дополнение к изображению солнечных лучей, 27 января Curiosity запечатлел набор разноцветных облаков в форме пера на Марсе. При освещении солнечным светом некоторые типы облаков могут создавать радужный эффект, называемый радужной оболочкой.

"Когда мы видим радужное свечение, это означает, что размеры частиц облака идентичны их соседям в каждой части облака. Глядя на цветовые переходы, мы видим, что размер частиц меняется по всему облаку. Это говорит нам о том, как развивается облако и как его частицы меняют размер с течением времени", — сказал ученый-атмосферист из Института космической науки в Колорадо Марк Леммон.

[ + – ] Радужное облако на Марсе

Напомним, 1 марта сообщалось, что марсоход обнаружил скрытные структуры под поверхностью Марса. В недрах планеты скрываются кратеры, которые находятся прямо под поверхностью планеты.

9 февраля СМИ сообщали, что марсоход Curiosity наткнулся на горные породы, которые были изменены волнами древнего озера миллиарды лет назад. Ученые считают, что это самое лучшее доказательство того, что в далеком прошлом Красная планета была покрыта морями, реками и озерами из жидкой воды.