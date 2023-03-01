Китайский марсоход обнаружил скрытые структуры под поверхностью Марса: что известно

Марсоход Zhurong обнаружил скрытые подземные кратеры и другие неизвестные структуры.

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Китайский марсоход Zhurong благодаря своему радару предоставил новую информацию о том, что находится под поверхностью Красной планеты. По словам китайских ученых, данные марсохода показывают, что в недрах Марса скрываются кратеры, которые находятся прямо под поверхностью планеты. Также радар космического аппарата обнаружил несколько других структур, происхождение которых пока неизвестно, пишет Space.

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Китайский марсоход Zhurong прибыл на Марс в мае 2021 года и за следующий земной год он смог преодолеть расстояние в 1921 метров по поверхности Равнины Утопия. Место посадки этого аппарата было выбрано не случайно, ведь ученые считают, что именно здесь мог находиться в далеком прошлом марсианский океан из жидкой воды.

[ + – ] Китайский марсоход Zhurong прибыл на Марс в мае 2021 года и за следующий земной год он смог преодолеть расстояние в 1921 метро по поверхности Равнины Утопия. Место посадки этого аппарата было выбрано не случайно, ведь ученые считают, что именно здесь мог находится в далеком прошлом марсианский океан из жидкой воды Фото: space.com

Одна из задач марсохода состоит в том, чтобы с помощью своего радара изучать структуру горных пород на небольшой глубине под поверхностью Марса, а также попытаться обнаружить здесь жидкую воду или водный лед. Что касается глубины исследований, то радар может посылать и принимать сигналы на глубине от 4,5 м до 80 м. Воду марсоход так и не обнаружил, но вместо этого сделал другое важное отрытые. По словам китайских ученых, данные радара показали, что неглубоко под поверхностью Марса скрываются кратеры и другие структуры пока неизвестного происхождения.

[ + – ] Карта движения марсохода, фотографии поверхности Марса и радиолокационные изображения недр планеты, которые сделал китайский марсоход Zhurong Фото: space.com

Ученые предполагают, что из того, что на Марсе дуют сильные ветра, эти кратеры возможно занесло слоем песка за десятки тысяч лет. А из-за того, что на Марс не так часто падают метеориты, как например на Луну, эти кратеры так и остались погребенными под слоем песка и этот слой не разрушили удары.

Ученые надеются, что данные марсохода Zhurong позволят лучше понять геологическую эволюцию Марса, а также даст подсказки относительно того, каким был климат на планете в далеком прошлом.

Хотя свое исследование китайские ученые представили недавно, и оно основано на собранных еще в прошлом году данных, до сих пор не известно, что произошло с самими марсоходом. Как уже писал Фокус, уже больше двух месяцев аппарат не может выйти из "спящего" режима, в который он перешел в конце весны 2022 года, чтобы пережить суровую марсианскую зиму. Китай до сих пор никак не комментирует происходящее, хотя марсоход должен был связаться с Землей еще в конце декабря прошлого года.

На фоне этого, американский орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter недавно прислал на Землю снимки марсохода Zhurong и на этих фотографиях видно, что аппарат не двигался с момента перехода в "спящий" режим.

[ + – ] Три изображения поверхности Марса, которые сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в 2022 и 2023 годах. Марсоход Zhurong здесь выглядит, как темный кружочек в верхней средней части первого (левого) изображения и в нижней средней части двух других изображений. Эти изображения показывают, что марсоход не изменил своего положения с 8 сентября 2022 года по 7 февраля 2023 года Фото: NASA

Китайские ученые предположили ранее, что марсоход все же продолжит свою работу на Марсе, когда там станет немного теплее и солнечные панели аппарата будут получать больше света для питания батарей.

[ + – ] Путешествие марсохода Zhurong на Марсе

Если марсоход Zhurong не занимался поисками признаков существования древней микробной жизни на Марсе, то это продолжает делать его американский коллега – марсоход Perseverance. Но некоторые ученые, как уже писал Фокус, считают, что он не сможет обнаружить ничего подобного. Просто его приборы еще настолько сильны для таких открытий.