Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Китайский марсоход обнаружил скрытые структуры под поверхностью Марса: что известно

Марсоход Zhurong, Марс, китайский марсоход
Фото: space.com | Марсоход Zhurong и его посадочная платформа

Марсоход Zhurong обнаружил скрытые подземные кратеры и другие неизвестные структуры.

Related video

Китайский марсоход Zhurong благодаря своему радару предоставил новую информацию о том, что находится под поверхностью Красной планеты. По словам китайских ученых, данные марсохода показывают, что в недрах Марса скрываются кратеры, которые находятся прямо под поверхностью планеты. Также радар космического аппарата обнаружил несколько других структур, происхождение которых пока неизвестно, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Китайский марсоход Zhurong прибыл на Марс в мае 2021 года и за следующий земной год он смог преодолеть расстояние в 1921 метров по поверхности Равнины Утопия. Место посадки этого аппарата было выбрано не случайно, ведь ученые считают, что именно здесь мог находиться в далеком прошлом марсианский океан из жидкой воды.

Марсоход Zhurong, Марс, китайский марсоход Fullscreen
Китайский марсоход Zhurong прибыл на Марс в мае 2021 года и за следующий земной год он смог преодолеть расстояние в 1921 метро по поверхности Равнины Утопия. Место посадки этого аппарата было выбрано не случайно, ведь ученые считают, что именно здесь мог находится в далеком прошлом марсианский океан из жидкой воды
Фото: space.com

Одна из задач марсохода состоит в том, чтобы с помощью своего радара изучать структуру горных пород на небольшой глубине под поверхностью Марса, а также попытаться обнаружить здесь жидкую воду или водный лед. Что касается глубины исследований, то радар может посылать и принимать сигналы на глубине от 4,5 м до 80 м. Воду марсоход так и не обнаружил, но вместо этого сделал другое важное отрытые. По словам китайских ученых, данные радара показали, что неглубоко под поверхностью Марса скрываются кратеры и другие структуры пока неизвестного происхождения.

марс, марсоход Zhurong Fullscreen
Карта движения марсохода, фотографии поверхности Марса и радиолокационные изображения недр планеты, которые сделал китайский марсоход Zhurong
Фото: space.com

Ученые предполагают, что из того, что на Марсе дуют сильные ветра, эти кратеры возможно занесло слоем песка за десятки тысяч лет. А из-за того, что на Марс не так часто падают метеориты, как например на Луну, эти кратеры так и остались погребенными под слоем песка и этот слой не разрушили удары.

Ученые надеются, что данные марсохода Zhurong позволят лучше понять геологическую эволюцию Марса, а также даст подсказки относительно того, каким был климат на планете в далеком прошлом.

Хотя свое исследование китайские ученые представили недавно, и оно основано на собранных еще в прошлом году данных, до сих пор не известно, что произошло с самими марсоходом. Как уже писал Фокус, уже больше двух месяцев аппарат не может выйти из "спящего" режима, в который он перешел в конце весны 2022 года, чтобы пережить суровую марсианскую зиму. Китай до сих пор никак не комментирует происходящее, хотя марсоход должен был связаться с Землей еще в конце декабря прошлого года.

На фоне этого, американский орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter недавно прислал на Землю снимки марсохода Zhurong и на этих фотографиях видно, что аппарат не двигался с момента перехода в "спящий" режим.

марсоход Zhurong, Марс, китайский марсоход Fullscreen
Три изображения поверхности Марса, которые сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в 2022 и 2023 годах. Марсоход Zhurong здесь выглядит, как темный кружочек в верхней средней части первого (левого) изображения и в нижней средней части двух других изображений. Эти изображения показывают, что марсоход не изменил своего положения с 8 сентября 2022 года по 7 февраля 2023 года
Фото: NASA

Китайские ученые предположили ранее, что марсоход все же продолжит свою работу на Марсе, когда там станет немного теплее и солнечные панели аппарата будут получать больше света для питания батарей.

Путешествие марсохода Zhurong на Марсе

Если марсоход Zhurong не занимался поисками признаков существования древней микробной жизни на Марсе, то это продолжает делать его американский коллега – марсоход Perseverance. Но некоторые ученые, как уже писал Фокус, считают, что он не сможет обнаружить ничего подобного. Просто его приборы еще настолько сильны для таких открытий.