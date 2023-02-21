Китай хранит молчание. Судьба "заснувшего" марсохода КНР остается неизвестной

Китай до сих пор хранит молчание относительно судьбы марсохода Zhurong на фоне второй годовщины миссии Tianwen-1.

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Первый китайский межпланетный космический аппарат Tianwen-1 достиг Марса 10 февраля 2021 года. Он состоял из орбитального аппарата и спускаемого аппарата, который доставил на поверхность Марса в мае того же года марсоход Zhurong. Этой миссии исполнилось уже два года, но на фоне этого события Китай до сих пор не предоставил никакой информации о том, что произошло с марсоходом, который уже два месяца не подает "признаков жизни" и в каком он состоянии сейчас, пишет Space.

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Китайский марсоход Zhurong перешел в "спящий" режим еще в мае прошлого года из-за того, что количество солнечного света, необходимого для питания его батарей уменьшилось. Это было связано с приходом зимы в северном полушарии Марса.

Как уже писал Фокус, марсоход Zhurong должен был выйти из "зимней спячки" еще в 20-х числах декабря 2022 года, но этого не произошло и никаких сигналов через пару недель от аппарата не поступало. Первоначальные предположения, которые были озвученные китайскими учеными на условиях анонимности, состояли в том, что марсоход мог не пережить сезон сильных пылевых бурь на Марсе. То есть его солнечные панели могли покрыться толстым слоем пыли, а значит батареи не получили достаточное количество солнечной энергии для того, чтобы аппарат вышел из "спящего" режима. В начале января этого года официальной информации о состоянии марсохода от Китая не поступало.

[ + – ] Первый китайский межпланетный космический аппарат Tianwen-1 достиг Марса 10 февраля 2021 года. Он состоял из орбитального аппарата и спускаемого аппарата, который доставил на поверхность Марса в мае того же года марсоход Zhurong. Этой миссии исполнилось уже два года, но на фоне этого события Китай до сих пор не предоставил никакой информации о том, что произошло с марсоходом, который уже два месяца не подает "признаков жизни" и в каком он состоянии сейчас Фото: space.com

КНР продолжает хранить молчание о том, что же случилось с марсоходом и находится ли он в рабочем состоянии, ведь сообщалось, что для наблюдений за ним будет подключен орбитальный аппарат Tianwen-1. В китайских государственных СМИ появилась информация только о том, что исполнилось уже 2 года марсианской миссии Китая, но о марсоходе Zhurong упоминали лишь вскользь. Также никаких новых изображений этого аппарата никто не опубликовал.

Известно, что марсоход Zhurong должен был вернуться к исследованиям Марса, когда температура воздуха здесь поднимется до -15 градусов Цельсия (это значительное повышение температуры по сравнению с холодными условиями марсианской зимы, когда зедсь может быть до -100 градусов Цельсия) и, когда уровень мощности его батарей достигнет 140 Вт. Согласно прогнозам китайских ученых, эти условия должны были быть выполнены в конце декабря 2022 года.

Опрошенные изданием Space эксперты говорят, что пылевые бури на равнине Утопия, где находится Zhurong, могли повлиять на то, что марсоход не продолжил свою работу и не послал никаких сигналов на Землю. Но все-таки остается надежда на то, что температура на Марсе будет еще повышаться, а сильный ветер уберет пыль с его солнечных панелей.

[ + – ] Еще в конце апреля прошлого года орбитальный аппарат Tianwen-1 сделал снимок марсохода Zhurong из космоса (отмечен красным крестиком) Фото: space.com

Остается ждать официальных сообщений из Китая о том, что же произошло с марсоходом и сможет ли он продолжить свою работу. Но в любом случае саму миссию Tianwen 1 можно считать успешной. КНР стала второй страной в мире, после США, которая смогла посадить на Красную планету марсоход. И орбитальный аппарат Tianwen 1, и марсоход Zhurong уже выполнили свои основные миссии, хотя аппарат на орбите продолжает свои наблюдения за Марсом.

Стоит напомнить, что космический аппарат Tianwen 1 прибыл к Марсу почти в то же время, когда на планету осуществил посадку марсоход NASA Perseverance, а также на орбиту вокруг Марса вышел космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов под названием "Аль-Амаль" ("Надежда").

Марсоход Perseverance приземлился 18 февраля 2021 года в кратере Езеро и продолжает свою работу до сих пор. Как уже писал Фокус, недавно аппарат прислал на Землю фотографии, на которых видно, что он собрал в одном месте 10 титановых трубок с образцами местной породы для их отправки на нашу планету через несколько лет.

Что касается аппарата "Аль-Амаль", то он также летает вокруг Марса в рабочем состоянии и в ближайшее время должен изменить траекторию полета для исследования спутника Марса Деймоса.

Фокус также писал о 15 неоднозначных находках на Марсе и о том, чем они оказались на самом деле. Снимки каменных пейзажей Красной планеты не раз становились причиной самых фантастических теорий, которые, правда, еще ни разу не подтвердились.