Китай мовчить. Доля марсохода КНР, який "заснув", залишається невідомою

Китай досі мовчить щодо долі марсохода Zhurong на тлі другої річниці місії Tianwen-1.

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Перший китайський міжпланетний космічний апарат Tianwen-1 досяг Марса 10 лютого 2021 року. Він складався з орбітального апарата й апарата, що спускається, який доставив на поверхню Марса в травні того ж року марсохід Zhurong. Цій місії виповнилося вже два роки, але на тлі цієї події Китай досі не надав жодної інформації про те, що сталося з марсоходом, який уже два місяці не подає "ознаки життя" і в якому він стані зараз, пише Space.

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Китайський марсохід Zhurong перейшов у режим сну ще в травні минулого року через те, що кількість сонячного світла, необхідного для живлення батарей, зменшилася. Це було з приходом зими в північній півкулі Марса.

Як уже писав Фокус, марсохід Zhurong повинен був вийти із "зимової сплячки" ще у 20-х числах грудня 2022 року, але цього не сталося, і жодних сигналів за кілька тижнів від апарата не надходило. Початкові припущення, озвучені китайськими вченими на умовах анонімності, полягали в тому, що марсохід міг не пережити сезон сильних пилових бур на Марсі. Тобто його сонячні панелі могли покритися товстим шаром пилу, а отже, батареї не отримали достатньої кількості сонячної енергії для того, щоб апарат вийшов із режиму сну. На початку січня цього року офіційної інформації про стан марсохода від Китаю не надходило.

[ + – ] Перший китайський міжпланетний космічний апарат Tianwen-1 досяг Марса 10 лютого 2021 року. Він складався з орбітального апарата й апарата, що спускається, який доставив на поверхню Марса в травні того ж року марсохід Zhurong. Цій місії виповнилося вже два роки, але на тлі цієї події Китай досі не надав жодної інформації про те, що сталося з марсоходом, який уже два місяці не подає "ознаки життя" і в якому він стані зараз. Фото: space.com

КНР продовжує мовчати про те, що ж сталося з марсоходом і чи перебуває він у робочому стані, адже повідомлялося, що для спостережень за ним підключать орбітальний апарат Tianwen-1. У китайських державних ЗМІ з'явилася інформація лише про те, що виповнилося вже 2 роки марсіанській місії Китаю, але про марсохід Zhurong згадували лише побіжно. Також жодних нових зображень цього апарата ніхто не опублікував.

Відомо, що марсохід Zhurong мав повернутися до досліджень Марса, коли температура повітря тут підніметься до -15 градусів за Цельсієм (це значне підвищення температури порівняно з холодними умовами марсіанської зими, коли тут може бути до -100 градусів за Цельсієм) і коли рівень потужності його батарей досягне 140 Вт. Згідно з прогнозами китайських учених, ці умови мали бути виконані наприкінці грудня 2022 року.

Опитані виданням Space експерти кажуть, що пилові бурі на рівнині Утопія, де перебуває Zhurong, могли вплинути на те, що марсохід не продовжив своєї роботи й не надіслав жодних сигналів на Землю. Але все-таки залишається надія на те, що температура на Марсі ще підвищуватиметься, а сильний вітер прибере пил із його сонячних панелей.

[ + – ] Ще наприкінці квітня минулого року орбітальний апарат Tianwen-1 зробив знімок марсохода Zhurong із космосу (відзначений червоним хрестиком) Фото: space.com

Залишається чекати офіційних повідомлень із Китаю про те, що сталося з марсоходом і чи зможе він продовжити свою роботу. Але в будь-якому випадку саму місію Tianwen 1 можна вважати успішною. КНР стала другою країною у світі після США, яка змогла посадити на Червону планету марсохід. І орбітальний апарат Tianwen 1, і марсохід Zhurong уже виконали свої основні місії, хоча апарат на орбіті продовжує спостереження за Марсом.

Космічний апарат Tianwen 1 прибув до Марса майже в той же час, коли на планету здійснив посадку марсохід NASA Perseverance, а також на орбіту навколо Марса вийшов космічний апарат Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою "Аль-Амаль" ("Надія").

Марсохід Perseverance приземлився 18 лютого 2021 року в кратері Єзеро та продовжує свою роботу досі. Як уже писав Фокус, нещодавно апарат надіслав на Землю фотографії, на яких видно, що він зібрав в одному місці 10 титанових трубок зі зразками місцевої породи для їхнього відправлення на нашу планету через кілька років.

Щодо апарату "Аль-Амаль", то він також літає навколо Марса в робочому стані та найближчим часом має змінити траєкторію польоту для дослідження супутника Марса Деймоса.

Фокус також писав про 15 неоднозначних знахідок на Марсі та про те, чим вони виявилися насправді. Знімки кам'яних пейзажів Червоної планети неодноразово ставали причиною найфантастичніших теорій, які, щоправда, ще жодного разу не підтвердилися.