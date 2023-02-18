Ангели, статуї та двері в підземелля. 15 неоднозначних знахідок на Марсі і чим вони виявилися насправді

Знімки кам'яних пейзажів Червоної планети неодноразово ставали причиною найфантастичніших теорій, які, щоправда, ще жодного разу не підтвердилися.

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Фокус зібрав список із найцікавіших знахідок на Марсі, які породили безліч фантастичних теорій, але насправді виявилися чимось звичайним.

Гігантське обличчя — марсіанська класика

[ + – ] Знамените обличчя на Марсі Фото: NASA

У 1976 році орбітальний апарат NASA "Вікінг 1" пролетів над поверхнею Марса і зробив низку знімків, один з яких став справді культовим. На одній із фотографій безліч людей розглянули утворення схоже на обличчя з очима, ротом, носом та дивною зачіскою.

Відразу ж після відкриття народилася теорія у тому, що це пам'ятник, зведений марсіанами.

Але як і очікувалося, "пам'ятник" виявився простою грою світла і тіні, а також людської уяви, яка здатна розглянути обличчя в будь-якій плямі.

(Не) Двері на Марсі

[ + – ] Багато хто переконаний, що двері на Марсі ведуть у таємні підземелля інопланетян Фото: NASA

2022 року американський марсохід Curiosity зробив знімок марсіанського ландшафту, на якому користувачі мережі побачили щось схоже на двері.

Любителі історій про інопланетян стверджували, що виявлений "дверний отвір" веде у таємні підземелля. Але на них чекало розчарування: на другому знімку марсохода видно, що ті самі "двері" настільки малі, що більше схожі на тріщину в скелях.

Кам'яна дупа

[ + – ] Кам'яна дупа на Марсі Фото: кратер Джезеро

У лютому 2021 року марсохід NASA Perseverance зробив низку знімків у кратері Єзеро. У кадр камери переважно потрапили різного роду марсіанські камені, але один з них мав дуже кумедну форму.

Знайдений камінь відразу ж отримав неофіційну назву "кам'яна дупа", що цілком відповідало його формі. Цікаво, що знахідку навіть пов'язали з відомим обличчям на Марсі, адже "якщо є обличчя, десь має бути й дупа".

Серце ангела — на південному полюсі Марса

[ + – ] Ангел із серцем — "охоронець" Червоної планети Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Апарат Європейського космічного агентства Mars Express у грудні 2020 року зробив незабутній знімок південного полюса Марса. На ньому багато хто побачив обриси ангела з крилами і серця поруч із ним.

Дивовижна картина є особливістю геології полярної області. Ударний кратер утворив "голову" і ореол навколо неї, а сублімаційна яма — місце, де крига перетворилася на пару, схожа на "руку" ангела.

Нога робота

[ + – ] Камінь у формі черевика робота Фото: нога робота на марсе

Ще один незвичайний марсіанський камінь привернув увагу громадськості на початку 2019 року. На знімку марсохода Curiosity уламок гірської породи схожий на ногу робота або його черевик.

Як і у випадку з "дверями на Марсі" виявилося, що знайдений камінь занадто малий і точно не є кінцівкою робота.

Блискучий камінь на Марсі

[ + – ] Цей камінь міг бути частиною метеорита, що впав на Марс давним-давно Фото: марсоход образец

У грудні 2020 року марсохід NASA Curiosity знайшов на Марсі незвичайний блискучий валун чорного кольору.

Цього разу камінь не нагадував ні обличчя, ні інші частини людського тіла, але дуже сильно виділявся на тлі решти пильного та сірого ландшафту.

Вчені припускають, що незвичайний камінь міг бути частиною метеорита, що прилетів на Марс із іншої частини Сонячної системи.

Стегнова кістка

[ + – ] Камінь, схожий на стегнову кістку. То все ж, чи є життя на Марсі? Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ще 2014 року марсохід Curiosity відправив на Землю кілька знімків, на яких побачили дивний об'єкт. Його дивина полягала в тому, що він був надто схожий на стегнову людську кістку.

Експерти з NASA пояснили схожість каменю з людською кісткою вітровою ерозією чи ефектом від води у минулому Марса.

Скам'яніла риба

[ + – ] "Скам'яніла риба" на Марсі Фото: Titan

Так, на Марсі є скеля у формі риби, але справжньої риби там ніколи не було. Саме ця скеля потрапила в об'єктив марсохода Curiosity, що викликало захоплення цілої армії шанувальників теорій змов.

Але NASA поспішило їх розчарувати заявивши, що навіть у минулому на Марсі не було достатньо кисню в атмосфері, щоб підтримувати життя у звичному для людей вигляді. Тому складні організми не мали жодних шансів на існування, а отже, і великих скам'янілостей на Марсі бути не може.

Гарматне ядро

[ + – ] "Гарматне ядро" на Марсі Фото: Europa

У грудні 2017 року група ентузіастів зі сфери НЛО знайшла на знімках марсоходу Curiosity круглий об'єкт.

Група "дослідників" стверджувала, що на знімку знаходиться гарматне ядро, яке нібито залишилося після війни на Червоній планеті.

Команда марсоходу Curiosity поспішила уточнити, що знайдене "ядро" має розмір всього 5 мм і насправді складається із сульфату кальцію, натрію та магнію.

Луска дракона

[ + – ] На грунті видно малюнок, що нагадує луску дракона Фото: NASA

Навіть у NASA знайшлися фанати серіалу "Гра престолів", бо один зі знімків Червоної планети був підписаний — "луска дракона".

Звичайно ж, лускатий візерунок поверхні на Марсі утворився не завдяки міфічній істоті, а в результаті давніх геологічних процесів, пов'язаних з ерозією.

"Вода в стародавньому минулому Марса могла залишити такі сліди на поверхні, подібно до того, як вона формує глину на Землі", — йдеться в повідомленні NASA.

Ліхтар на горизонті

[ + – ] Яскрава пляма на марсіанському горизонті Фото: Titan

У 2014 році марсохід Curiosity сфотографував на марсіанському горизонті яскраву пляму світла. Шанувальники НЛО без зайвих зволікань почали висувати теорії про активність інопланетян на Марсі.

Їх розчарував експерт із NASA Дуг Еллісон, який пояснив, що яскравий відблиск, швидше за все, є результатом космічних променів, які з'являються через зіткнення високоенергетичних частинок у космосі. На жаль, Марс не може похвалитися таким же хорошим захистом від космічного випромінювання, як Земля.

Марсіанська Афродіта

[ + – ] Камінь, схожий на жіночу скульптуру Фото: NASA

Ще в 2007 році марсохід Spirit зробив пейзажний знімок, на якому відобразив скельні утворення на Марсі.

Звичайно ж, одне з цих утворень здалася дивним деяким спостерігачам. Воно нагадувало гуманоїдну постать.

Ресурс UFO Sightings Daily, присвячений НЛО, висунув теорію, що скеля на Марсі є жіночою статую, яку створили інопланетяни.

Наукове ж спільнота зійшлася на думці, що вся справа з оптичною ілюзією чи парейдолією — схильністю людського розуму надавати знайомі форми різним об'єктам.

Обличчя стародавнього божества

[ + – ] Цей камінь із Марса справді нагадує кам'яну голову ассірійського божества. Фото: божество на Марсе

Зображення марсохода Opportunity, на якому видно розпливчастий об'єкт, справді трохи нагадує кам'яну голову новоассірійського божества.

Саме про це заявили деякі шанувальники НЛО, які звернули увагу на незвичайний камінь на Червоній планеті.

Але як і в більшості випадків до цього, голова бога виявилася лише грою світла і тіні.

Дим на Марсі

[ + – ] Хмара на Марсі Фото: Apophis

Орбітальний апарат ЕКА Mars Express у 2018 році зробив знімок Марса, на якому видно, як над поверхнею планети стелиться густий дим.

Деякі припустили, що на Марсі почалося виверження вулкана, а хмара, що спостерігається на знімку, складається з газу і вулканічного пилу. Понад те, регіон, в якому була помічена хмара, відомий своєю горою Арсія.

Але незважаючи на те, що гора справді є щитовим вулканом, він згас вже дуже давно. На знімку Mars Express ми можемо бачити звичайну хмару, кажуть експерти NASA.

Ще обличчя на Марсі

[ + – ] Кам'яні обличчя на Марсі Фото: NASA

Цього разу у кадр марсоходу Curiosity потрапила ціла низка кам'яних облич на Марсі. Всі вони розташувалися на тому самому гірському хребті.

Якщо ви їх справді бачите, то це є ще одним доказом парейдолії.

Незнайомка на Червоній планеті

[ + – ] Камінь у формі жіночої фігури на Марсі Фото: NASA

Як стало відомо у 2015 році, на Марсі є ще один камінь, який схожий на жіночу статую.

На зображенні марсохода Curiosity видно невеликий темний об'єкт, який справді чимось нагадує статую.

Фахівець NASA Гай Вебстер підтверджує, що об'єкт справді можна сплутати з чимось іншим, хоча насправді він є звичайним каменем.

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