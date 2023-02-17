Ангелы, статуи и двери в подземелья. 15 неоднозначных находок на Марсе и чем они оказались в реальности

Снимки каменных пейзажей Красной планеты не раз становились причиной самых фантастических теорий, которые, правда, еще ни разу не подтвердились.

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Фокус собрал список из самых интересных находок на Марсе, которые породили множество фантастических теорий, но на самом деле оказались чем-то совершенно обычным.

Гигантское лицо – марсианская классика

[ + – ] Знаменитое лицо на Марсе Фото: NASA

В 1976 году орбитальный аппарат NASA "Викинг 1" пролетел над поверхностью Марса и сделал ряд снимков, один из которых стал действительно культовым. На одной из фотографий множество людей рассмотрели образование похожее на лицо с глазами, ртом, носом и странной прической.

Сразу же после открытия родилась теория о том, что это некий памятник, который был возведен марсианами.

Но как и ожидалось, "памятник" оказался простой игрой света и тени, а также человеческого воображения, которое способно рассмотреть лица в любом пятне.

(Не) Дверь на Марсе

[ + – ] Многие убеждены, что дверь на Марсе ведет в тайные подземелья инопланетян Фото: NASA

В 2022 году американский марсоход Curiosity сделал снимок марсианского ландшафта, на котором пользователи Сети увидели нечто похожее на дверь.

Любители историй об инопланетянах утверждали, что обнаруженный "дверной проем" ведет в тайные подземелья. Но их ждало разочарование: на втором снимке марсохода видно, что та самая "дверь" настолько мала, что больше похожа на трещину в скалах.

Каменная задница

[ + – ] Каменная задница на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

В феврале 2021 года марсоход NASA Perseverance сделал ряд снимков в кратере Езеро. В кадр камеры в основном попали разного рода марсианские камни, но один из них имел весьма забавную форму.

Найденный камень сразу же получил неофициальное название "каменная задница", что вполне соответствовало его форме. Интересно, что находку даже связали с известным лицом на Марсе, ведь "если есть лицо, где-то должна быть и задница".

Сердце ангела — на южном полюсе Марса

[ + – ] Ангел с сердцем — "хранитель" Красной планеты Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Аппарат Европейского космического агентства Mars Express в декабре 2020 года сделал незабываемый снимок южного полюса Марса. На нем многие увидели очертания ангела с крыльями и сердца рядом с ним.

Удивительная картина является особенностью геологии полярной области. Ударный кратер образовал "голову" и ореол вокруг нее, а сублимационная яма – место, где лед превратился в пар, похожа на "руку" ангела.

Нога робота

[ + – ] Камень в форме ботинка робота Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Red circle by Amanda Kooser

Еще один необычный марсианский камень привлек внимание общественности в начале 2019 года. На снимке марсохода Curiosity осколок горной породы похож на ногу робота или его ботинок.

Как и в случае с "дверью на Марсе" оказалось, что найденный камень слишком мал и уж точно не является конечностью робота.

Блестящий камень на Марсе

[ + – ] Этот камень мог быть частью метеорита, который упал на Марс давным-давно Фото: NASA/JPL-Caltech/Red circle by Amanda Kooser

В декабре 2020 года марсоход NASA Curiosity отыскал на Марсе необычный блестящий валун темного цвета.

В этот раз камень не напоминал ни лицо, ни другие часть человеческого тела, но очень сильно выделялся на фоне остального пыльного и серого ландшафта.

Ученые предполагают, что необычный камень мог быть частью метеорита, прилетевшего на Марс из другой части Солнечной системы.

Бедренная кость

[ + – ] Камень, похожий на бедренную кость. Так все-таки, есть ли жизнь на Марсе? Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Еще в 2014 году марсоход Curiosity отправил на Землю несколько снимков, на которых увидели странный объект. Его странность заключалась в том, что он был слишком похож на бедренную человеческую кость.

Эксперты из NASA объяснили схожесть камня с человеческой костью ветровой эрозией или эффектом от воды в далеком прошлом Марса.

Окаменелая рыба

[ + – ] "Окаменелая рыба" на Марсе Фото: NASA/JPL

Да, на Марсе есть скала в форме рыбы, но настоящей рыбы там никогда не было. Именно эта скала попала в объектив марсохода Curiosity, что привело в восторг целую армию поклонников теорий заговоров.

Но NASA поспешило их разочаровать заявив, что даже в прошлом на Марсе не было достаточно кислорода в атмосфере, чтобы поддерживать жизнь в привычном для людей виде. Поэтому сложные организмы не имели никаких шансов на существование, а значит и крупных окаменелостей на Марсе быть не может.

Пушечное ядро

[ + – ] "Пушечное ядро" на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech

В декабре 2017 года группа энтузиастов из области НЛО отыскала на снимках марсохода Curiosity круглый объект.

Группа "исследователей" утверждала, что на снимке находится пушечное ядро, которое якобы осталось после войны на Красной планете.

Команда марсохода Curiosity поспешила уточнить, что найденное "ядро" имеет размер всего 5 мм и на самом деле состоит из сульфата кальция, натрия и магния.

Чешуя дракона

[ + – ] На почве виден рисунок напоминающий чешую дракона Фото: NASA

Даже в NASA нашлись фанаты сериала "Игра престолов", потому как один из снимков Красной планеты был подписан – "чешуя дракона".

Конечно же, чешуйчатый узор поверхности на Марсе образовался не благодаря мифическому существу, а в результате древних геологических процессов, связанных с эрозией.

"Вода в древнем прошлом Марса могла оставить такие следы на поверхности, подобно тому как она формирует глину на Земле", — говорится в сообщении NASA.

Фонарь на горизонте

[ + – ] Яркое пятно на марсианском горизонте Фото: NASA/JPL

В 2014 году марсоход Curiosity сфотографировал на марсианском горизонте яркое пятно света. Поклонники НЛО без лишний промедлений начали выдвигать теории об активности инопланетян на Марсе.

Их разочаровал эксперт из NASA Дуг Эллисон, который объяснил, что яркий блик, скорее всего, является результатом космических лучей, которые появляются из-за столкновения высокоэнергетических частиц в космосе. Увы, Марс не может похвастаться такой же хорошей защитой от космического излучения, как Земля.

Марсианская Афродита

[ + – ] Камень, похожий на женскую скульптуру Фото: NASA

Еще в 2007 году марсоход Spirit сделал пейзажный снимок, на котором запечатлел скальные образования на Марсе.

Конечно же, одно из этих образований показалось странным некоторым наблюдателям. Оно напоминало гуманоидную фигуру.

Ресурс UFO Sightings Daily, который посвящен НЛО, выдвинул теорию, что скала на Марсе представляет собой женскую статую, которую создали инопланетяне.

Научное же сообщество сошлось во мнении, что имеют дело с оптической иллюзией или парейдолией – склонностью человеческого разума присваивать знакомые формы разным объектам.

Лицо древнего божества

[ + – ] Этот камень с Марса действительно напоминает каменную голову ассирийского божества Фото: NASA/British Museum

Изображение марсохода Opportunity, на котором виден расплывчатый объект, действительно немного напоминает каменную голову новоассирийского божества.

Именно об этом заявили некоторые поклонники НЛО, которые и обратили внимание на необычный камень на Красной планете.

Но как и во множестве случаев до этого, голова бога оказалась всего лишь игрой света и тени.

Дым на Марсе

[ + – ] Облако на Марсе Фото: ESA

Орбитальный аппарат ЕКА Mars Express в 2018 году сделал снимок Марса, на котором видно, как над поверхностью планеты стелется густой дым.

Некоторые предположили, что на Марсе началось извержение вулкана, а наблюдаемое на снимке облако состоит из газа и вулканической пыли. Более того регион, в котором было замечено облако, известен своей горой Арсия.

Но несмотря на то, что гора действительно является щитовым вулканом, он потух уже очень давно. На снимке же Mars Express мы можем видеть обычное облако, говорят эксперты NASA.

Еще лица на Марсе

[ + – ] Каменные лица на Марсе Фото: NASA

На этот раз в кадр марсохода Curiosity попала целая вереница каменных лиц на Марсе. Все они расположились на одном и том же горном хребте.

Если вы их действительно видите, то это является еще одним доказательство парейдолии.

Незнакомка на Красной планете

[ + – ] Камень в форме женской фигуры на Марсе Фото: NASA

Как стало известно в 2015 году, на Марсе есть еще один камень, который похож на женскую статую.

На изображении марсохода Curiosity виден небольшой темный объект, который действительно чем-то напоминает статую.

Специалист NASA Гай Вебстер подтверждает, что объект действительно можно спутать с чем-то другим, хотя на самом деле он является обычным камнем.

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