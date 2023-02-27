Не потому, что ее нет. Обнаружить жизнь на Марсе сейчас невозможно: ученые назвали причину

Действующие на Красной планете марсоходы не смогут найти признаки давно существовавшей здесь микробной жизни. Все дело в технологиях.

Related video

Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Communications новое исследование, в котором говорится, что обнаружить признаки давно существовавшей микробной жизни на Марсе невозможно с помощью научных инструментов, которые используют действующие на планете марсоходы, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели свое новое исследование в пустыне Атакама в Чили, которая является одним из самых засушливых мест на Земле и имеет схожие геологические особенности с поверхностью Марса. Подобные места на Красной планете сейчас изучают два марсохода NASA — Curiosity и Perseverance. Последний активно ищет в местных горных породах признаки древней микробной жизни.

Такие же древние и современные микробы скрываются в горных породах в пустыне Атакама на Земле. Ученые использовали те же научные инструменты, которые есть в наличии у марсоходов и оказалось, что они не могут обнаружить органический материал, связанный с живыми микроорганизмами.

[ + – ] Ученые охотились за микробной жизнью в пустыне Атакама в Чили (справа), чтобы изучить, как современные научные инструменты могут работать на Марсе (слева) Фото: Live Science

Согласно исследованию, только генетическое секвенирование, которое можно провести в лаборатории позволило найти доказательства микробной жизни в образцах горных пород. Да и то это было очень сложно. Поэтому ученые считают, что современные технологии, которые используют марсоходы не могут определить наличие признаков жизни на Марсе. Ученые настаивают, что только отправка образцов марсианских пород на Землю и последующий анализ ДНК органического материла, смогут доказать существование жизни на Красной планете в далеком прошлом.

Ученые считают, что марсоходы могут получить результат своих исследований на месте, который окажется неправдой, то есть они могут изучить материал, который будет совсем не связан с микроорганизмами. По словам ученых, чтобы узнать, была ли или есть сейчас жизнь на Марсе во время исследований на самой планете, нужно отправить туда совершенно новые марсоходы с более чувствительными приборами.

"Но в этом случае появляется дилемма: лучше иметь много образцов для исследований на Марсе с помощью более современных приборов, или все же иметь ограниченное количество образцов, но изучить их с большим количеством приборов на Земле? Что будет более выгодным решением? Вот в чем вопрос", — говорит Альберто Файрен из Корнельского университета, США.

[ + – ] Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Communications новое исследование, в котором говорится, что обнаружить признаки давно существовавшей микробной жизни на Марсе невозможно с помощью научных инструментов, которые используют действующие на планете марсоходы Фото: NASA

На самом деле, сейчас на Марсе находятся три марсохода:

Американский Curiosity, который исследует Марс с 2012 года в кратере Гейла;

Также принадлежащий США Perseverance, который с февраля 2021 года исследует планету в кратере Езеро;

Китайский марсоход Zhurong, котрый с мая 2021 года находится на Равнине Утопия на Марсе. Но этот марсоход не ищет признаки древней жизни на Красной планете.

В то же время Европейское Европейское космическое агентство планирует отправить на Марс в 2028 году в рамках миссии ExoMars марсоход Rosalind Franklin. Этот аппарат будет оснащен специальным буром, благодаря которому можно будет проникнуть в поверхность Марса на глубину в 2 метра. Ученые считают, что микробная жизнь могла сохранится на этой глубине, ну или по крайней мере, ее признаки.

Фокус уже писал о том, что судьба "заснувшего" китайского марсохода Zhurong остается неизвестной. Он уже два месяца не выходит на связь, но что именно с ним случилось пока остается загадкой, хотя есть некоторые предположения.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance завершил миссию по созданию импровизированного "склада" на Красной планете, который состоит из емкостей с образцами горных пород. Эти образцы возможно полетят на другом космическом аппарате на Землю через несколько лет.