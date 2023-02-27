Не тому, що її нема. Виявити життя на Марсі зараз неможливо: вчені назвали причину

Марсоходи, що діють на Червоній планеті, не зможуть знайти ознаки давньго тут мікробного життя. Вся справа у технологіях.

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Міжнародна група вчених опублікувала в журналі Nature Communications нове дослідження, в якому говориться, що виявити ознаки мікробного життя на Марсі, що давно існувало, неможливо за допомогою наукових інструментів, які використовують марсоходи, що діють на планеті, пише Live Science.

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Вчені провели своє нове дослідження в пустелі Атакама в Чилі, яка є одним із найпосушливіших місць на Землі та має схожі геологічні особливості з поверхнею Марса. Схожі місця на Червоній планеті зараз вивчають два марсоходи NASA – Curiosity та Perseverance. Останній активно шукає у місцевих гірських породах ознаки давнього мікробного життя.

Такі ж давні та сучасні мікроби ховаються у гірських породах у пустелі Атакама на Землі. Вчені використовували ті ж наукові інструменти, які є у марсоходів і виявилося, що вони не можуть розпізнати органічний матеріал, пов'язаний із живими мікроорганізмами.

[ + – ] Вчені полювали на мікробне життя в пустелі Атакама в Чилі (праворуч), щоб вивчити, як сучасні наукові інструменти можуть працювати на Марсі (ліворуч) Фото: Live Science

Згідно з дослідженням, тільки генетичне секвенування, яке можна провести в лабораторії, дозволило знайти докази мікробного життя у зразках гірських порід. І це було дуже складно. Тому вчені вважають, що сучасні технології, які використовують марсоходи, не можуть визначити наявність ознак життя на Марсі. Вчені наполягають, що тільки відправка зразків марсіанських порід на Землю та подальший аналіз ДНК органічного матеріалу, зможуть довести існування життя на Червоній планеті у минулому.

Вчені вважають, що марсоходи можуть отримати результат своїх досліджень на місці, яке виявиться неправдою, тобто вони можуть вивчити матеріал, який буде зовсім не пов'язаний з мікроорганізмами. За словами вчених, щоб дізнатися, чи було і чи є зараз життя на Марсі під час досліджень на самій планеті, потрібно відправити туди нові марсоходи з більш чутливими приладами.

"Але в цьому випадку з'являється дилема: краще мати багато зразків для досліджень на Марсі за допомогою більш сучасних приладів, або все ж таки мати обмежену кількість зразків, але вивчити їх з великою кількістю приладів на Землі? Що буде вигіднішим рішенням? Ось у чому питання ", — Каже Альберто Файрен з Корнельського університету, США.

[ + – ] Міжнародна група вчених опублікувала в журналі Nature Communications нове дослідження, в якому йдеться про те, що виявити ознаки давно існуючого мікробного життя на Марсі неможливо за допомогою наукових інструментів, які використовують марсоходи, що діють на планеті. Фото: NASA

Насправді зараз на Марсі знаходяться три марсоходи:

Американський Curiosity, який досліджує Марс із 2012 року в кратері Гейла;

Також належить США Perseverance, який із лютого 2021 року досліджує планету в кратері Єзеро;

Китайський марсохід Zhurong, який з травня 2021 року знаходиться на Долині Утопія на Марсі. Але цей марсохід не шукає ознак стародавнього життя на Червоній планеті.

У той же час, Європейське Європейське космічне агентство планує відправити на Марс у 2028 році в рамках місії ExoMars марсохід Rosalind Franklin. Цей апарат буде оснащений спеціальним буром, завдяки якому можна буде проникнути в поверхню Марса на глибину 2 метри. Вчені вважають, що мікробне життя могло збережеться на цій глибині, ну або принаймні її ознаки.

Фокус уже писав про те, що доля "китайського марсоходу, що заснув", Zhurong залишається невідомою. Він уже два місяці не виходить на зв'язок, але що саме з ним сталося поки що залишається загадкою, хоча є деякі припущення.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance завершив місію зі створення імпровізованого "складу" на Червоній планеті, який складається із об'ємів з зразками гірських порід. Ці зразки, можливо, полетять на іншому космічному апараті на Землю через кілька років.