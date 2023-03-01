Китайський марсохід виявив приховані структури під поверхнею Марса: що відомо

Марсохід Zhurong виявив приховані підземні кратери та інші невідомі структури.

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Китайський марсохід Zhurong завдяки своєму радару надав нову інформацію про те, що знаходиться під поверхнею Червоної планети. За словами китайських учених, дані марсоходу показують, що в надрах Марса ховаються кратери, які знаходяться прямо під поверхнею планети. Також радар космічного апарату виявив кілька інших структур, походження яких поки що невідоме, пише Space.

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Китайський марсохід Zhurong прибув на Марс у травні 2021 року і за наступний земний рік він зміг подолати відстань 1921 метрів по поверхні Рівнини Утопія. Місце посадки цього апарату було обрано не випадково, адже вчені вважають, що саме тут міг бути у далекому минулому марсіанський океан з рідкої води.

[ + – ] Китайський марсохід Zhurong прибув на Марс у травні 2021 року і за наступний земний рік він зміг подолати відстань у 1921 метро по поверхні Рівнини Утопія. Місце посадки цього апарату було обрано не випадково, адже вчені вважають, що саме тут міг у далекому минулому марсіанський океан із рідкої води Фото: space.com

Одне із завдань марсоходу полягає в тому, щоб за допомогою свого радара вивчати структуру гірських порід на невеликій глибині під поверхнею Марса, а також спробувати виявити тут рідку воду чи водяну кригу. Що стосується глибини досліджень, то радар може посилати та приймати сигнали на глибині від 4,5 м до 80 м. Воду марсохід так і не виявив, але натомість зробив інше важливе відриття. За словами китайських учених, дані радара показали, що неглибоко під поверхнею Марса ховаються кратери та інші структури поки що невідомого походження.

[ + – ] Карта руху марсохода, фотографії поверхні Марса і радіолокаційні зображення надр планети, які зробив китайський марсохід Zhurong Фото: space.com

Вчені припускають, що з того, що на Марсі дмуть сильні вітри, ці кратери, можливо, занесло шаром піску за десятки тисяч років. А через те, що на Марс не так часто падають метеорити, як на Місяць, ці кратери так і залишилися похованими під шаром піску і цей шар не зруйнували удари.

Вчені сподіваються, що дані марсоходу Zhurong дозволять краще зрозуміти геологічну еволюцію Марса, а також підкажуть про те, яким був клімат на планеті в далекому минулому.

Хоча своє дослідження китайські вчені представили нещодавно, і воно засноване на зібраних ще торік даних, досі не відомо, що сталося із самим марсоходом. Як уже писав Фокус, вже більше двох місяців апарат не може вийти зі "сплячого" режиму, в який він перейшов наприкінці весни 2022 року, щоб пережити сувору марсіанську зиму. Китай досі ніяк не коментує те, що відбувається, хоча марсохід мав зв'язатися із Землею ще наприкінці грудня минулого року.

На тлі цього, американський орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter нещодавно надіслав на Землю знімки марсохода Zhurong і на цих фотографіях видно, що апарат не рухався з моменту переходу в режим "сну".

[ + – ] Три зображення поверхні Марса, які зробив апарат Mars Reconnaissance Orbiter у 2022 та 2023 роках. Марсохід Zhurong тут виглядає, як темний кружечок у верхній середній частині першого (лівого) зображення та в нижній середній частині двох інших зображень. Ці зображення показують, що марсохід не змінив свого положення з 8 вересня 2022 року до 7 лютого 2023 року. Фото: NASA

Китайські вчені припустили раніше, що марсохід все ж таки продовжить свою роботу на Марсі, коли там стане трохи тепліше і сонячні панелі апарату отримуватимуть більше світла для живлення батарей.

[ + – ] Подорож марсоходу Zhurong на Марсі

Якщо марсохід Zhurong не займався пошуками ознак існування стародавнього мікробного життя на Марсі, це продовжує робити його американський колега – марсохід Perseverance. Але деякі вчені, як уже писав Фокус, вважають, що він не зможе виявити нічого подібного. Просто його прилади ще не такі сильні для таких відкриттів.