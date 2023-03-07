Чому виявлення життя на Марсі стане найгіршою новиною для людства: що кажуть учені

Згідно з припущенням британського філософа, факт існування життя на Марсі означатиме, що наше майбутнє не таке райдужне.

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Філософ Нік Бостром із Оксфордського університету сподівається, що ми ніколи не знайдемо живих організмів на Марсі, адже це означатиме, що ми не пройшли катастрофічну стадію еволюції, внаслідок чого людство зникне, пише IFLScience.

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Якщо згадати про відомий феномен Фермі, згідно з яким, якщо інопланетяни існують, то незрозуміло, чому вони себе не виявили досі, але відповіддю на це питання може стати теорія Великого фільтру.

Згідно з цією теорією, всі цивілізації в нашій галактиці зникають унаслідок якоїсь катастрофічної події ще до того, як зможуть покинути межі своєї зоряної системи та почнуть колонізувати більш далекі планети. Тому ми й досі не виявили ознак існування позаземних цивілізацій.

Але невідомо, коли настає подія Великого фільтру, яка дозволяє життєвим формам еволюціонувати далі. Можливо, це відбувається ще на стадії переходу від одноклітинного до багатоклітинного життя, а можливо, на стадії переходу розвиненої цивілізації від освоєння своєї зоряної системи до підкорювачів галактики.

[ + – ] "Я сподіваюся, що жодного життя на Марсі ми не виявимо, адже це буде найгіршою новиною для нас. Так людство матиме шанс на славне космічне майбутнє", — каже Бостром. Фото: NASA

За словами філософа Ніка Бострома, людство не знає, чи подолало воно подію Великого фільтру, чи ні. Якщо припустити, що така катастрофа відбувається ще на стадії початкового розвитку життя, то нам не потрібно хвилюватися, адже ми вже пішли далеко вперед. А якщо ж ні, то майбутнє людства буде дуже похмурим. Тобто подія Великого фільтру, в результаті якої ми всі зникнемо, чекає на нас попереду. І людство ніколи не зможе покинути межі Сонячної системи.

"Якщо ми виявимо життя на Марсі, особливо багатоклітинне, це означатиме, що жодна катастрофа не завадила розвитку життя на самому початку. Якщо подивитися на еволюцію людини, то ми пройшли дуже швидко всі етапи розвитку, щоб досягти статусу підкорювачів ближнього космосу. Але якщо ми знайдемо ще складніше життя на Марсі чи супутниках Сатурна чи Юпітера, то це буде ще гірше. Отже, подія Великого фільтру чекає на нас у майбутньому, до того ж найближчим часом", — каже Бостром.

Згідно з гіпотезою вченого, людство вимре, як і інші подібні цивілізації, ще до того, як зможе почати колонізувати галактику. І це може статися навіть через воєнний конфлікт у боротьбі за цінні ресурси.

"Я сподіваюся, що жодного життя на Марсі ми не виявимо, адже це буде найгіршою новиною для нас. Так людство матиме шанс на славне космічне майбутнє", — каже Бостром.

Фокус уже писав про ще одну теорію, яка пов'язана з пошуком позаземних цивілізацій і Великим фільтром.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новою теорією, позаземні цивілізації можуть самі створювати чорні діри, які вони використовують як квантові комп'ютери.

Як уже писав Фокус, реальною загрозою в найближчому майбутньому для Землі та її мешканців може стати великий астероїд, який через 20 років може впасти на планету.