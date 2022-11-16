Великий фільтр. Учені вважають, що пошук інопланетян марний — вони всі мертві

Учені з NASA вважають, що причина дуже похмура та трагічна.

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Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA представили статтю, яка ще не пройшла наукове рецензування, і в ній вони пояснюють, чому ми досі не зустріли інопланетян. Їхня версія заснована на гіпотезі під назвою "великий фільтр", яку озвучив ще в середині 90-х років минулого століття вчений Робін Генсон. Ця гіпотеза припускає, що будь-які розумні види в Усесвіті мають схильність до самознищення. Саме тому ми досі не виявили інопланетян, адже вони просто просто знищили себе до того, як ми змогли б вступити з ними в контакт. На людей може чекати подібна доля, але цього можна уникнути, якщо зрозуміти, що інопланетяни зробили не так, пише Futurism.

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Інопланетяни існують, точніше, раніше вони точно були

Згідно зі статтею групи американських учених, позаземні розумні цивілізації могли існувати в Усесвіті протягом його довгої історії. Але вони просто знищили себе до того, як змогли вступити з нами в контакт або до того, як ми змогли їх виявити.

Учені пишуть, що катастрофа, подібна до тієї, що трапилася з іншими цивілізаціями, може статися і з землянами, і потрібно бути готовими до того, щоб їй запобігти.

"Інші цивілізації досягли такого технологічного рівня, що почали освоювати космос, але швидше за все на їхніх планетах сталася якась страшна подія, можливо, щось схоже на ядерну війну. Вони просто не досягли того рівня освоєння космосу, щоб знайти інші розумні види, у тому числі й нас. За гіпотезою "великий фільтр", яку ми використовували, розумний вид проходить фільтрацію до того, як вийде за певні межі космічного простору, тобто знищується.Так можна пояснити тишу в нашій галактиці, тобто відсутність сигналів і будь-яких інших ознак інопланетян”, — пишуть дослідники.

[ + – ] Інші цивілізації досягли такого технологічного рівня, що почали освоювати космос, але, швидше за все, на їхніх планетах сталася якась страшна подія, можливо, щось схоже на ядерну війну. Вони просто не досягли того рівня освоєння космосу, щоб знайти інші розумні види, у тому числі й нас. Фото: BBC

Великий фільтр завдає удару

За словами вчених, до того, як настане зустріч двох розумних цивілізацій, діє саме великий фільтр. Ще наприкінці 90-х автор незвичайної гіпотези Робін Генсон говорив, що Всесвіт здається неживим через те, що цивілізації не можуть досягти дуже високого технологічного рівня, який дозволив би їм розпочати міжзоряні польоти.

У новій статті вчені з NASA припускають, що позаземні цивілізації могли зіткнутися і з падінням астероїда, і з ядерною війною, а також із небезпечними змінами клімату або штучним інтелектом, що вийшов з-під контролю. Тому ці цивілізації не досягли необхідного технологічного рівня, адже вони просто зникли. І подібний розвиток подій може чекати й на мешканців Землі.

[ + – ] У новій статті вчені з NASA припускають, що позаземні цивілізації могли зіткнутися і з падінням астероїда, і з ядерною війною, а також із небезпечними змінами клімату або штучним інтелектом, що вийшов з-під контролю Фото: Flickr

Людям варто замислитися та не повторити помилок позаземних цивілізацій

Але вчені в новій статті припускають, що людство має шанс уникнути катастрофи. Потрібно просто нейтралізувати деструктивні чинники людського суспільства, і так ми зможемо уникнути тієї фільтрації, яка спіткала інопланетян.

На думку вчених із NASA, потрібно покращити взаєморозуміння між різними суспільствами на Землі, і на додаток до подальшого технічного прогресу це має збільшити шанси людства на те, що ми зможемо подолати великий фільтр.

Фокус уже писав про гіпотезу "великий фільтр" і те, що, незважаючи на ніщо, в нашій галактиці може існувати приблизно 40 тисяч розумних цивілізацій, як говориться в ще одній теорії.

Також Фокус писав про один знаменитий сигнал із космосу, який, як вважається, прислали інопланетяни. Вчені знову перевірили місце, звідки він теоретично прибув, і зробили важливе відкриття.

Як уже писав Фокус, гіпотетичні позаземні розумні цивілізації можуть взагалі не знати про те, що на Землі перебуває ще один розумний вид, і в цього є причина.

Ще однією причиною, через яку інопланетяни не вступили з нами в контакт, учені назвали особливість нашого Сонця. У чому суть проблеми, Фокус уже писав.