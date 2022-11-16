Великий фильтр. Ученые считают, что поиск инопланетян бесполезен – они все мертвы

Ученые из NASA считают, что причина очень мрачная и трагическая.

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Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA представили статью, которая еще не прошла научное рецензирование и в ней они объясняют, почему мы до сих пор не встретили инопланетян. Их версия основана на гипотезе под названием "Великий фильтр", которую озвучил еще в середине 90-х годов прошлого века ученый Робин Хэнсон. Эта гипотеза предполагает, что любые разумные виды во Вселенной имеют склонность к самоуничтожению. Именно поэтому мы до сих пор не обнаружили инопланетян, ведь они просто просто уничтожили себя до того, ка мы бы смогли вступить с ними в контакт. Людей может ждать подобная участь, но этого можно избежать, если понять, что инопланетяне сделали не так, пишет Futurism.

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Инопланетяне существуют, точнее раньше они точно были

Согласно статье группы американских ученых, внеземные разумные цивилизации могли существовать во Вселенной на протяжении ее долгой истории. Но они просто уничтожили себя до того, как смогли вступить с нами в контакт или же до того, как мы смогли их обнаружить.

Ученые пишут, что катастрофа, подобная той, которая случилась с другими цивилизациями может ожидать и землян и нужно быть готовыми к тому, чтобы ее предотвратить.

"Другие цивилизации достигли такого технологического уровня, что начали осваивать космос, но скорее всего на их планетах произошло какое-то страшное событие, может быть что-то похожее на ядерную войну. Они просто не достигли того уровня освоения космоса, чтобы найти другие разумные виды, в том числе и нас. Согласно гипотезе "Великий фильтр", которую мы использовали, разумный вид проходит фильтрацию до того, как выйдет за определенные пределы космического пространства, то есть уничтожается. Таким образом можно объяснить тишину в нашей галактике, то есть отсутствие сигналов и любых других признаков инопланетян", — пишут исследователи.

[ + – ] Другие цивилизации достигли такого технологического уровня, что начали осваивать космос, но скорее всего на их планетах произошло какое-то страшное событие, может быть что-то похожее на ядерную войну. Они просто не достигли того уровня освоения космоса, чтобы найти другие разумные виды, в том числе и нас, - считают ученые Фото: BBC

Великий фильтр наносит удар

По словам ученых, до того, как наступит встреча двух разумных цивилизаций в действие вступает именно Великий фильтр. Еще в конце 90-х автор необычной гипотезы Робин Хэнсон говорил, что Вселенная кажется безжизненной из-за того, что цивилизации не могут достичь очень высокого технологического уровня, которые позволили бы им начать межзвездные полеты.

В новой статье ученые из NASA предполагают, что внеземные цивилизации могли столкнуться и с падением астероида, и с ядерной войной, а также опасными изменениями климата или же вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом. Поэтому данные цивилизации не достигли необходимого технологического уровня, ведь они просто исчезли. И подобное развитие событий может ожидать и жителей Земли.

[ + – ] В новой статье ученые из NASA предполагают, что внеземные цивилизации могли столкнуться и с падением астероида, и с ядерной войной, а также опасными изменениями климата или же вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом Фото: Flickr

Людям стоит задуматься и не повторить ошибок внеземных цивилизаций

Но ученые в новой статье предполагают, что у человечества есть шанс избежать катастрофы. Нужно просто нейтрализовать деструктивные факторы человеческого общества и таким образом мы сможем избежать той фильтрации, которая постигла инопланетян.

По мнению ученых из NASA, нужно улучшить взаимопонимания между разными обществами на Земле и в дополнение к дальнейшему техническому прогрессу это должно увеличить шансы человечества на то, что мы сможем преодолеть Великий фильтр.

Фокус уже писал о гипотезе "Великий фильтр" и то том, что несмотря на ни что в нашей галактике может существовать примерно 40 тысяч разумных цивилизаций, как говорится в еще одной теории.

Также Фокус писал об одном знаменитом сигнале из космоса, который как считается прислали инопланетяне. Ученые снова проверили место, откуда он теоретически прибыл и сделали важное открытие.

Как уже писал Фокус, гипотетические внеземные разумные цивилизации могут вообще не знать о том, что на Земле находится еще один разумный вид и этому есть причина.

Еще одной причиной, по которой инопланетяне не вступили с нами в контакт ученые назвали особенность нашего Солнце. В чем суть проблемы, Фокус уже писал.