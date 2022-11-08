Знаменитый сигнал "Вау". Ученые поискали инопланетян там, откуда пришла космическая "весточка"

Ученые изучили окрестности звезды, откуда мог прийти сигнал от потенциальной внеземной цивилизации и получили окончательный результат.

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В 1977 году астроном Джерри Эйман из Университета штата Огайо с помощью радиотелескопа получил необычный сигнал из космоса. Он длился всего 72 секунды и больше никогда не повторялся. Тогда Эйман предположил, что это может быть сигнал от инопланетян, который пришел из области космоса расположенной в созвездии Стрельца. Придя к таким выводам, ученый на распечатанной расшифровке сигнала написал одно слово – Вау. С тех пор этот загадочный сигнал так и называют. Но в мае этого года астроном Альберто Кабальеро определил место, откуда мог прийти этот инопланетный сигнал – это была звезда под названием 2MASS 19281982-2640123 Новое исследование американских ученых показало, есть ли признаки инопланетной жизни рядом с этой звездой, пишет Space.

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Фокус уже подробно писал о самом сигнале "Вау", а также о том, как проводил свои наблюдения Кабальеро. Ученый пришел к выводу, что источником сигнала является одна из планет, которая вращается вокруг звезды 2MASS 19281982-2640123. Эта звезда находится на расстоянии в 1800 световых лет от нас и планета, которая вращается вокруг нее может быть потенциально обитаема, предположил Кабальеро.

[ + – ] В 1977 году астроном Джерри Эйман из Университета штата Огайо с помощью радиотелескопа получил необычный сигнал из космоса. Он длился всего 72 секунды и больше никогда не повторялся. Тогда Эйман предположил, что это может быть сигнал от инопланетян, который пришел из области космоса расположенной в созвездии Стрельца. Придя к таким выводам, ученый на распечатанной расшифровке сигнала написал одно слово – Вау. С тех пор этот загадочный сигнал так и называют Фото: Inverse/Shutterstock

Ученые из Колумбийского университета, Нью-Йорк, США, провели новое сканирование области космоса вблизи указанной выше звезды, чтобы выяснить мог ли этот сигнал прийти именно отсюда, что могло бы указывать на наличие здесь разумной жизни. Звезда 2MASS 19281982-2640123 очень похожа на Солнце и расположена в созвездии Стрельца. Она имеет практически тот же размер и яркость, что и наша звезда. То есть вокруг нее могут вращаться планеты похожие на Землю.

Но результаты прослушивания этой области космоса с помощью двух радиотелескопов оказались неутешительными. Сигнал, как и за последние 45 лет, так и не повторился. Это значит, что даже если его отправили инопланетяне, то точно он пришел не из заданного региона нашей галактики.

По словам Ваэля Фараха из Колумбийского университета, никаких признаков того, что на местной планете имеется внеземная цивилизация не обнаружено. Но есть еще много звезд, которые стоит исследовать, откуда мог прийти этот знаменитый загадочный сигнал.

[ + – ] Но результаты прослушивания этой области космоса с помощью двух радиотелескопов оказались неутешительными. Сигнал, как и за последние 45 лет, так и не повторился. Это значит, что даже если его отправили инопланетяне, то точно он пришел не из заданного региона нашей галактики Фото: wikipedia

"Мы продолжим наше исследование и будем и дальше искать звезды, похожие на Солнце, которые находятся в плотных скоплениях звезд в центре галактики, а также в галактическом диске. Это будут регионы, из которых мог потенциально прийти сигнал "Вау". Но наше исследование является первым случаем, когда был проведен целенаправленный поиск сигнала от потенциальных инопланетян в определенном месте", — говорит Карен Перес из Колумбийского университета.

По словам Фараха, ученые также хотят расширить область поиска источников потенциального инопланетного сигнала и возможно будут обнаружены новые звезды, вокруг которых могут вращаться обитаемые планеты.

Фокус уже писал о том, что ученые создают новый протокол для общения с потенциальными инопланетянами. Исследователи считают, что если внеземная цивилизация вступить с нами в контакт, то человечество не готово к правильному реагированию на такой сигнал.

Также Фокус писал о том, что Министерство обороны США закончило очередной этап исследования фактов наблюдений за НЛО и пришли к выводу, что ничего внеземного в этих явления нет.