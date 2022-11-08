Відомий сигнал "Вау". Вчені пошукали інопланетян там, звідки прийшла космічна "вісточка"

Учені вивчили околиці зірки, звідки міг прийти сигнал від потенційної позаземної цивілізації та здобули остаточний результат.

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У 1977 році астроном Джеррі Ейман з Університету штату Огайо за допомогою радіотелескопа отримав незвичайний сигнал із космосу. Він тривав лише 72 секунди і більше ніколи не повторювався. Тоді Ейман припустив, що це може бути сигнал від інопланетян, який прийшов із ділянок космосу, розташованої в сузір'ї Стрільця. Дійшовши таких висновків, учений на роздрукованому розшифруванні сигналу написав одне слово — Вау. З того часу цей загадковий сигнал так і називають. Але в травні цього року астроном Альберто Кабальєро визначив місце, звідки міг прийти цей інопланетний сигнал — це була зірка під назвою 2MASS 19281982-2640123. Нове дослідження американських учених показало, що є ознаки інопланетного життя поруч із цією зіркою, пише Space.

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Фокус уже докладно писав про сам сигнал "Вау", а також про те, як проводив свої спостереження Кабальєро. Учений дійшов висновку, що джерелом сигналу є одна з планет, що обертається навколо зірки 2MASS 19281982-2640123. Ця зірка знаходиться на відстані 1 800 світлових років від нас і планета, яка обертається навколо неї, може бути потенційно заселена, припустив Кабальєро.

[ + – ] У 1977 році астроном Джеррі Ейман з Університету штату Огайо за допомогою радіотелескопа отримав незвичайний сигнал із космосу. Він тривав лише 72 секунди і більше ніколи не повторювався. Тоді Ейман припустив, що це може бути сигнал від інопланетян, який прийшов із ділянок космосу, розташованої в сузір'ї Стрільця. Дійшовши таких висновків, учений на роздрукованому розшифруванні сигналу написав одне слово — Вау. З того часу цей загадковий сигнал так і називають Фото: Inverse/Shutterstock

Учені з Колумбійського університету, Нью-Йорк, США провели нове сканування частини космосу поблизу зазначеної вище зірки, щоб з'ясувати, чи міг цей сигнал прийти саме звідси, що могло б вказувати на наявність розумного життя. Зірка 2MASS 19281982-2640123 дуже схожа на Сонце і розташована у сузір'ї Стрільця. Вона має практично той самий розмір і яскравість, як і наша зірка. Тобто навколо неї можуть обертатися планети, схожі на Землю.

Але результати прослуховування цієї частини космосу за допомогою двох радіотелескопів виявились невтішними. Сигнал, як і протягом останніх 45 років, так і не повторився. Це означає, що навіть якщо його відправили інопланетяни, то точно він прийшов не із заданого регіону нашої галактики.

За словами Ваеля Фараха з Колумбійського університету, жодних ознак того, що на місцевій планеті є позаземна цивілізація, не виявлено. Але є ще багато зірок, які варто дослідити, звідки міг прийти цей знаменитий загадковий сигнал.

[ + – ] Але результати прослуховування цієї частини космосу за допомогою двох радіотелескопів виявились невтішними. Сигнал, як і протягом останніх 45 років, так і не повторився. Це означає, що навіть якщо його відправили інопланетяни, то точно він прийшов не із заданого регіону нашої галактики Фото: wikipedia

"Ми продовжимо наше дослідження і будемо й надалі шукати зірки, схожі на Сонце, які знаходяться у щільних скупченнях зірок у центрі галактики, а також у галактичному диску. Це будуть регіони, з яких міг потенційно прийти сигнал "Вау". Але наше дослідження є першим випадком, коли було проведено цілеспрямований пошук сигналу від потенційних інопланетян у певному місці", — каже Карен Перес із Колумбійського університету.

За словами Фараха, вчені також хочуть розширити ділянку пошуку джерел потенційного інопланетного сигналу і, можливо, будуть виявлені нові зірки, навколо яких можуть обертатися населені планети.

Фокус уже писав про те, що вчені створюють новий протокол для спілкування з потенційними інопланетянами. Дослідники вважають, що якщо позаземна цивілізація вступити з нами в контакт, людство не готове до правильного реагування на такий сигнал.

Також Фокус писав про те, що Міністерство оборони США закінчило черговий етап дослідження фактів спостережень за НЛО та дійшли висновку, що нічого позаземного в цих явищах немає.