Квантовий комп'ютер інопланетян: фізики припустили, що чорні діри були кимось створені

Двоє фізиків припустили, що під час пошуку позаземних цивілізацій ми шукаємо не ті сигнали.

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Фізики Гія Двалі з Інституту фізики Макса Планка, Німеччина, та Заза Османов із Вільного університету Тбілісі, Грузія, запропонували нову теорію, згідно з якою інопланетяни можуть створювати чорні діри та використовувати їх як квантові комп'ютери. Люди досі не виявили цих позаземних цивілізацій просто тому, що ми намагаємося зловити зовсім не сигнали, які потрібно, вважають вчені. Про це пише Futurism.

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Позаземні цивілізації та їх мегаструктури

Якщо припустити, що люди все-таки не самотні у Всесвіті, але чомусь ми досі не отримали жодних сигналів від інопланетян. Це питання лежить в основі знаменитого парадокса Фермі, і вчені багато десятиліть намагаються зрозуміти, що не так або з нами, або з самими інопланетянами (якщо вони існують).

У минулому вже висувалися припущення, що якби позаземні цивілізації існували, то, найімовірніше, вони б досягли неймовірного рівня розвитку і можна було б виявити продукти їхньої діяльності в космосі. Мова навіть не йде про звичайні космічні апарати, інопланетяни мали б створити мегаструктури навколо зірок, такі як сфера Дайсона, які б використовували цю енергію для життєдіяльності цивілізації. Але ці структури також поки що не виявлено, і деякі вчені вважають, що, можливо, інопланетяни ведуть своє активне життя там, де ми не можемо їх помітити.

Потенційне рішення парадоксу Фермі

У своїй новій науковій статті Двалі та Османов висунули дуже незвичайну теорію, яка може бути потенційним рішенням феномена Фермі. Вчені вважають, що при пошуку позаземних цивілізацій вчені шукають зовсім не ті сигнали, які потрібні. І в цьому є причина того, що ми досі не знайшли інопланетян.

[ + – ] Дослідники вважають, що потрібно шукати техносигнатури, які виходять від мегаструктур, що були побудовані навколо не зовсім звичайних зірок. Наприклад, вони можуть знаходитися навколо такого виду нейтронних зірок, як пульсари, навколо згасаючих білих карликів або навколо чорних дір. Фото: Futurism

За словами дослідників, наразі вчені намагаються в основному зловити радіосигнали, а також робляться спроби виявити існування мегаструктур навколо зірок, які могли створити інопланетяни. Але вчені пропонують шукати в іншому місці.

Дослідники вважають, що потрібно шукати техносигнатури, які виходять від мегаструктур, які були побудовані навколо не зовсім звичайних зірок. Наприклад, вони можуть знаходитися навколо такого виду нейтронних зірок, як пульсари, навколо згасаючих білих карликів або навколо чорних дір.

Чорні діри та квантові комп'ютери

Що стосується останніх, то вчені вважають, що розвинені позаземні цивілізації можуть використовувати чорні діри як квантові комп'ютери. Це має сенс з обчислювального погляду і пропонує пояснення очевидної відсутності інопланетної активності, яку ми бачимо в космосі.

За словами вчених, з огляду на швидкість, з якою сьогодні розвиваються квантові обчислення, можна припустити, розвинена позаземна цивілізація могла б адаптувати цю технологію в набагато ширшому масштабі. Дослідники пропонують шукати великомасштабні квантові обчислення, які дозволили б інопланетянам обробляти дані з дивовижною швидкістю. І чорні діри можуть бути чудовим місцем для цього.

[ + – ] Дослідники пропонують шукати великомасштабні квантові обчислення, які дозволили б інопланетянам обробляти дані з дивовижною швидкістю. І чорні діри можуть бути чудовим місцем для цього Фото: ScienceAlert

"Незалежно від того, наскільки розвиненою є позаземна цивілізація чи наскільки сильно ці інопланетяни відрізняються від нас, людей та інопланетян об'єднують закони квантової фізики та гравітації. А вони говорять про те, що найбільш ефективним сховищем квантової інформації є чорні діри. Відповідно, будь-яка достатньо розвинена позаземна цивілізація може використовувати чорні діри для зберігання та обробки квантової інформації", — каже Двалі.

Штучні чорні діри

Нова теорія заснована на гіпотезі, яку запропонував ще у 80-х роках минулого століття астрофізик Роджер Пенроуз. Він припустив, що чорні діри можуть бути практично безмежним джерелом енергії, яке, можливо, вони отримують за допомогою розташованих навколо чорних дір мегаструктур.

Двалі та Османов вважають, що, швидше за все, для своїх квантових обчислень інопланетяни створюють штучні чорні діри невеликих розмірів, які можуть працювати як конденсатори для квантової інформації. Вчені навіть припускають, що такі штучні діри можуть виділяти набагато більше енергії, ніж звичайні.

[ + – ] Двалі та Османов вважають, що, швидше за все, для своїх квантових обчислень інопланетяни створюють штучні чорні діри невеликих розмірів, які можуть працювати як конденсатори для квантової інформації. Вчені навіть припускають, що такі штучні дірки можуть виділяти набагато більше енергії, ніж звичайні. Фото: ESO

Як упіймати новий вид сигналів від інопланетян?

Вчені вважають, що нейтринна обсерваторія IceCube, яка знаходиться в Антарктиді, зможе виявити техносигнатури чорних дір, що виходять від таких квантових комп'ютерів, завдяки особливому виду випромінювання, яке вони випускають.

Вчені вважають, що пошук випромінювання, що випускається штучними чорними дірами, може призвести до вирішення парадоксу Фермі і, звичайно ж, до виявлення діяльності інопланетян. Тобто взагалі буде доказом того, що вони існують.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що чорні діри можуть виступати як джерело загадкової темної енергії, яка відповідає за прискорене розширення космосу.

Раніше Фокус вже писав про те, що вчені припустили, що спілкування між землянами та інопланетянами можливе тоді, коли наші планети проходять на тлі своїх зірок. Тому поки не настане слушний момент ми не зможемо зловити сигнали від позаземної цивілізації.