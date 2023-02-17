Квантовый компьютер инопланетян: физики предположили, что черные дыры были кем-то созданы

Двое физиков предположили, что при поиске внеземных цивилизаций мы ищем не те сигналы.

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Физики Гия Двали из Института физики Макса Планка, Германия и Заза Османов из Свободного университета Тбилиси, Грузия, предложили новую теорию, согласно которой инопланетяне могут создавать черные дыры и использовать их в качестве квантовых компьютеров. Люди до сих пор не обнаружили эти внеземные цивилизации просто потому, что мы пытаемся поймать совсем не сигналы, которые нужно, считают ученые. Об этом пишет Futurism.

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Внеземные цивилизации и их мегаструктуры

Если предположить, что люди все-таки не одиноки во Вселенной, но почему-то мы до сих пор не получили никаких сигналов от инопланетян. Этот вопрос лежит в основе знаменитого парадокса Ферми и ученые многие десятилетия пытаются понять, что не так или с нами, или с самими инопланетянами (если они существуют).

В прошлом уже выдвигались предположения, что если бы внеземные цивилизации существовали, то скорее всего они бы достигли невероятного уровня развития и можно было бы обнаружить продукты их деятельности в космосе. Речь даже не идет о обычных космических аппаратах, инопланетяне должны были бы создать мегаструктуры вокруг звезд, такие как сфера Дайсона, которые бы использовали эту энергию для жизнедеятельности цивилизации. Но эти структуры также пока не обнаружены и некоторые ученые считают, что может быть инопланетяне ведут свою активную жизнь там, где мы не можем их заметить.

Потенциальное решение парадокса Ферми

В своей новой научной статье Двали и Османов выдвинули очень необычную теорию, которая может быть потенциальным решением парадокса Ферми. Ученые считают, что при поиске внеземных цивилизаций ученые ищут совсем не те сигналы, которые нужно. И в этом причина того, что мы до сих пор не нашли инопланетян.

[ + – ] Исследователи считают, что нужно искать техносигнатуры, которые исходят мегаструктур, которые были построены вокруг не совсем обычных звезд. Например, они могут находится вокруг такого вида нейтронных звезд, как пульсары, вокруг угасающих белых карликов или вокруг черных дыр Фото: Futurism

По словам ученых, в настоящее время ученые пытаются в основном поймать радиосигналы, а также предпринимаются попытки обнаружить существование мегаструктур вокруг звезд, которые могли создать инопланетяне. Но ученые предлагают икать в другом месте.

Исследователи считают, что нужно искать техносигнатуры, которые исходят мегаструктур, которые были построены вокруг не совсем обычных звезд. Например, они могут находится вокруг такого вида нейтронных звезд, как пульсары, вокруг угасающих белых карликов или вокруг черных дыр.

Черные дыры и квантовые компьютеры

Что касается последних, то ученые считают, что развитые внеземные цивилизации могут использовать черные дыры в качестве квантовых компьютеров. Это имеет смысл с вычислительной точки зрения и предлагает объяснение очевидного отсутствия инопланетной активности, которую мы видим в космосе.

По словам ученых, учитывая скорость, с которой сегодня развиваются квантовые вычисления, можно предположить, развитая внеземная цивилизация могла бы адаптировать эту технологию в гораздо более широком масштабе. Исследователи предлагают искать крупномасштабные квантовые вычисления, которые позволили бы инопланетянам обрабатывать данные с удивительной скоростью. И черные дыры могут быть отличным местом для этого.

[ + – ] Исследователи предлагают искать крупномасштабные квантовые вычисления, которые позволили бы инопланетянам обрабатывать данные с удивительной скоростью. И черные дыры могут быть отличным местом для этого Фото: ScienceAlert

"Независимо от того, насколько развитой является внеземная цивилизация или насколько сильно эти инопланетяне отличаются от нас, и людей и инопланетян объединяют законы квантовой физики и гравитации. А они говорят о том, что наиболее эффективным хранилищем квантовой информации являются черные дыры. Соответственно, любая достаточно развитая внеземная цивилизация может использовать черные дыры для хранения и обработки квантовой информации", — говорит Двали.

Искусственные черные дыры

Новая теория основана на гипотезе, которую предложил еще в 80-х годах прошлого века астрофизик Роджер Пенроуз. Он предположил, что черные дыры могут быть практически безграничным источником энергии, который возможно они получают с помощью расположенных вокруг черных дыр мегаструктур.

Двали и Османов считают, что скорее всего для своих квантовых вычислений инопланетяне создают искусственные черные дыры небольших размеров и они могут работать в качестве конденсаторов для квантовой информации. Ученые даже предполагают, что такие искусственные дыры могут выделять намного больше энергии, чем обычные.

[ + – ] Двали и Османов считают, что скорее всего для своих квантовых вычислений инопланетяне создают искусственные черные дыры небольших размеров и они могут работать в качестве конденсаторов для квантовой информации. Ученые даже предполагают, что такие искусственные дыры могут выделять намного больше энергии, чем обычные Фото: ESO

Как поймать новый вид сигналов от инопланетян?

Ученые считают, что нейтринная обсерватория IceCube, которая находится в Антарктиде, сможет обнаружить техносигнатуры исходящие от таких квантовых компьютеров черных дыр благодаря особому виду излучения, которое они выпускают.

Ученые полагают, что поиск излучения, испускаемого искусственными черными дырами, может привести к решению парадокса Ферми и конечно же к обнаружению деятельности инопланетян. То есть вообще будет доказательством того, что они существуют.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что черные дыры могут выступать в качестве источника загадочной темной энергии, которая отвечает за ускоренное расширение космоса.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые предположили, что общение между землянами и инопланетянами возможно тогда, когда наши планеты проходят на фоне своих звезд. Поэтому пока не наступит подходящий момент мы не сможем поймать сигналы от внеземной цивилизации.