Розміром із 16-поверховий будинок. Нещодавно виявлений астероїд може впасти на Землю: що відомо

В астероїда 2023 DW є хоч і невеликий, але все-таки шанс впасти на планету. Щоправда, трапиться це не завтра і не через тиждень.

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Учені з Європейського космічного агентства кілька днів тому виявили новий астероїд, який має невеликий шанс впасти на Землю в найближчому майбутньому, пише Forbes.

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Новий космічний камінь отримав назву 2023 DW і його ширина становить приблизно 50 метрів, що відповідає висоті 16-поверхового будинку. Навіть якщо цей астероїд впаде на Землю, він не знищить нашу цивілізацію і люди не зникнуть, як динозаври. Проте цей астероїд здатний завдати значної шкоди інфраструктурі, якщо впаде у густонаселених районах планети. Звичайно ж, можуть бути і людські жертви.

[ + – ] Учені з Європейського космічного агентства кілька днів тому виявили новий астероїд, який має невеликий шанс впасти на Землю в найближчому майбутньому. На фоні зірок він позначений жовтим підписом Фото: Forbes

Учені з Європейського космічного агентства зараз займаються ретельним спостереженням за 2023 DW і попередні оцінки показують, що якщо траєкторія польоту астероїда не зміниться, то вже 14 лютого 2046 року можна чекати його падіння на Землю. З іншого боку, вчені вважають, що ця ймовірність наразі становить 1 до 625, тобто це досить малоймовірна подія. І часто буває так, що попередні оцінки та подальші результати спостережень за астероїдами не збігаються.

[ + – ] Новий космічний камінь отримав назву 2023 DW, і його ширина становить приблизно 50 метрів, що відповідає висоті 16-поверхового будинку Фото: wikipedia

За словами вчених, можливо, як це вже бувало не раз, подальші дослідження покажуть, що ймовірність падіння 2023 DW ще нижча, або він взагалі пролетить повз у День святого Валентина через 23 роки. Поки що цей астероїд вважається потенційно небезпечним, хоча за розмірами він не входить до загальноприйнятої класифікації небезпечних астероїдів, ширина яких має бути не меншою за 140 метрів.

І все ж таки камінь шириною 50 метрів – це серйозна загроза для Землі, хоча вона вважається і малоймовірною, кажуть астрономи. Може трапитися так, що навіть якщо астероїд увійде в атмосферу Землі, то він розпадеться на дрібніші частини, що значно зменшить загрозу для людей. Що стосується місця можливого падіння астероїда 2023 DW в 2046 році, то моделювання показало, що камінь може впасти в Тихому океані, але також існує можливість його падіння на території США або Індонезії.

[ + – ] Що стосується місця можливого падіння астероїда 2023 DW в 2046 році, то моделювання показало, що камінь може впасти в Тихому океані, але також існує можливість його падіння на території США або Індонезії Фото: Forbes

Можливе падіння цього астероїда через 23 роки вчені порівнюють із ударом Тунгуського метеорита у 1908 році та Челябінського метеорита у 2013 році. Обидва рази астероїди вибухнули в атмосфері Землі й ударною хвилею було завдано незначних руйнувань, але ніхто не загинув.

Фокус писав також про нове дослідження, в межах якого вчені вивчили кілька так званих темних астероїдів, які відбивають дуже мало світла. З'ясувалось, що в їхньому складі знаходиться багато води, а це може означати, що подібне каміння в далекому минулому могло доставити воду на Землю.

Також Фокус писав про те, що наприкінці лютого та на початку березня цього року до Землі наблизилися на величезній швидкості кілька великих астероїдів. Але всі вони пролетіли повз планету.

У середині лютого повз Землю також пролетів справді величезний астероїд, ширина якого становить 1 км, і він вважається потенційно небезпечним, як писав Фокус.