Земля затамувала подих. Небезпечний астероїд шириною 1 км летить до нашої планети: що відомо

Справді, величезний космічний камінь буде найближчим до Землі вперше за 400 років.

Related video

Величезний астероїд, що належить до класу навколоземних астероїдів під назвою Аполлони, летить у бік нашої планети зі швидкістю 88 740 км/год або 24,65 км/с. Вперше за 400 років цей астероїд підлетить до нашої планети на максимально близьку відстань. Чи існує загроза для Землі, враховуючи, що за класифікацією NASA це потенційно небезпечний астероїд? Про це пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з заявами вчених, які займаються спостереженням за навколоземними астероїдами, космічний камінь під назвою 2005 року YY128 зараз з величезною швидкістю летить до Землі. За даними вчених, швидкість його польоту становить 88 740 км/год або 24,65 км/с. Що стосується розмірів астероїда, то астрономи за багато років спостережень за ним так і не змогли точно визначити цю величину та вважають, що діаметр космічного каменю знаходиться в межах від 540 м до 1,3 км. Річ у тому, що визначити точні розміри астероїдів дуже складно, а тому найчастіше вчені називають зразкові величини. Достеменно відомо, що астероїд 2005 YY128, який вперше виявили ще 18 років тому, підлетить до нашої планети на найближчу відстань за 400 років.

[ + – ] Згідно з заявами вчених, які займаються спостереженням за навколоземними астероїдами, космічний камінь під назвою 2005 року YY128 зараз з величезною швидкістю летить до Землі. За даними вчених, швидкість його польоту становить 88 740 км/год або 24,65 км/с Фото: Live Science

Коли саме це станеться? Вчені розрахували, що астроїд, який вважається потенційно небезпечним для Землі, підлетить до планети на відстань 4,5 млн км у ніч проти 16 лютого. Якщо точніше, то його максимальне зближення варто очікувати о 2:46 ночі по Києву.

За останні 18 років вчені змогли точно визначити траєкторію польоту цього космічного каменю, але не змогли визначити його точні розміри. Єдине в чому вони впевнені, то це в тому, що 2005 YY128 точно не впаде на Землю, а пролетить повз.

Щоб розуміти, що така відстань у 4,5 млн км від планети, це приблизно 12 відстаней від Землі до Місяця. І попри це такий космічний камінь все ж таки вчені з NASA відносять до потенційно небезпечних астероїдів. Такими є всі космічні камені, які завширшки понад 140 метрів і підлітають до Землі ближче ніж на 7,5 млн км.

Що станеться, якщо астероїд 2005 YY128 все ж таки впаде на Землю? Вчені вважають, що такий величезний камінь, навіть якщо він має розмір 540 метрів, а тим паче, якщо його ширина становить 1,3 км, завдасть серйозної шкоди.

[ + – ] Що станеться, якщо астероїд 2005 YY128 все ж таки впаде на Землю? Вчені вважають, що такий величезний камінь, навіть якщо він має розмір 540 метрів, а тим більше якщо його ширина становить 1,3 км, завдасть серйозної шкоди Фото: Live Science

Вважається, що всі астроїди, які понад 1 км у діаметрі внаслідок зіткнення з планетою можуть викликати як геологічні, так і кліматичні зміни, які матимуть жахливі наслідки для людства. Такий удар може знищити нашу цивілізацію, а деякі вчені вважають, що такий вибух стане причиною зникнення нашого виду.

Якщо ж астероїд має розмір від 140 метрів до пів кілометра, то його зіткнення із Землею спричинить глобальні руйнування на регіональному та континентальному рівнях, внаслідок чого загинуть сотні мільйонів людей.

Але, як уже було сказано вище, астероїд 2005 YY128 повинен, хоч і з величезною швидкістю, але пронестися повз Землю в ніч з 15 на 16 лютого.

За дивним збігом близький проліт цього космічного каменю збігся з подією, яка назавжди увійшла до історії. Йдеться про астероїд, який вибухнув над російським Челябінським містом 15 лютого 2013 року, тобто рівно 10 років тому. Так званий Челябінський метеорит був діаметром приблизно 20 метрів, тобто значно менше астероїда 2005 YY128, і його вибух призвів до того, що в багатьох будинках вилетіли шибки з тисяч вікон, а люди отримали легкі травми від уламків.

Саме 10 років тому астрономи всього світу заявили про те, що спостереження за навколоземними астероїдами має стати пріоритетним завданням, адже рано чи пізно в атмосферу Землі може увірватися величезний космічний камінь, який призведе до більших руйнувань.

Наразі вчені з NASA вважають, що 95% відомих навколоземних астероїдів, які мають ширину понад 1 км, літають у межах 50 млн км від Землі. Поки жоден із цих каменів не становить загрози для планети.

Фокус вже писав про те, що 13 лютого цього року на Землю впав астероїд, який відкрили всього за кілька годин до його входу в атмосферу. На щастя, це був невеликий космічний камінь, який майже повністю згорів у повітрі, а його уламки впали в море.