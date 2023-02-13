Дочекалися. На Землю впав астероїд, відкритий за 7 годин до входу в атмосферу: що відомо (відео)

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки уламки астроїда впали в море.

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13 лютого 2023 року о 3 годині ночі за Гринвічем (о 5 годині ранку за Києвом) небо над протокою Ла-Манш, яка розділяє Великобританію та Францію, освітлила яскрава "вогняна куля". В атмосферу увійшов невеликий астероїд, який вибухнув у повітрі, а потім його уламки впали у воду. За цією подією спостерігали не лише астрономи, а й звичайні жителі кількох країн Європи, які зробили унікальні кадри, пише Daily Mail.

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Невеликий астероїд діаметром усього приблизно 1 метр увійшов атмосферу Землі в ніч на понеділок 13 лютого. Ця яскрава "вогненна куля" летіла з величезною швидкістю й залишила після себе такий самий яскравий слід. Після недовгого перебування в атмосфері Землі астероїд вибухнув у повітрі та розпався на дрібні шматочки, які впали у води протоки Ла-Манш.

[ + – ] Невеликий астероїд, діаметром усього приблизно 1 метр, увійшов в атмосферу Землі в ніч проти понеділка 13 лютого Фото: Apophis

За падінням астероїда в цей час спостерігали жителі Великобританії, Франції, Бельгії та Нідерландів. Найкраще падіння астроїда було видно з південної частини Англії та північної частини Франції.

Астероїд, який отримав офіційну назву 2023 CX1 (хоча має й альтернативну назву Sar 2667), за 7 годин до падіння на Землю відкрив угорський астроном Крістіан Сарнецкі. Вчений зробив першу фотографію навколоземного астероїда, який летів до Землі ввечері в неділю, 12 лютого, коли об'єкт розташовувався на відстані 233 тисячі кілометрів від нашої планети.

[ + – ] Астероїд, який отримав офіційну назву 2023 CX1 (хоча має й альтернативну назву Sar 2667), за 7 годин до падіння на Землю відкрив угорський астроном Крістіан Сарнецкі Фото: Daily Mail

Астероїд попрямував до північного узбережжя Франції, але, як і інші подібні невеликі об'єкти, згорів в атмосфері та в результаті вибуху розпався на дрібні частини.

[ + – ] Астероїд попрямував до північного узбережжя Франції, але, як і інші подібні невеликі об'єкти, згорів в атмосфері та в результаті вибуху розпався на дрібні частини Фото: Daily Mail

У результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки, за словами вчених, усі шматочки, що залишилися, впали в Ла-Манш. У будь-якому випадку цей астроїд не вважався потенційно небезпечним через його крихітний розмір.

[ + – ] У результаті інциденту ніхто не постраждав, оскільки, за словами вчених, усі шматочки, що залишилися, впали в Ла-Манш. У будь-якому випадку цей астроїд не вважався потенційно небезпечним через його крихітний розмір. Фото: Daily Mail

Хоча якби астероїд або його уламки впали б у густонаселеній частині Франції, то потенційно він міг завдати шкоди будівлям або когось серйозно поранити.

[ + – ] Хоча якби астероїд або його уламки впали б у густонаселеній частині Франції, то потенційно він міг завдати шкоди будівлям або когось серйозно поранити Фото: Daily Mail

За словами вчених із Європейського космічного агентства, це був лише сьомий випадок в історії, коли вдалося точно спрогнозувати падіння астероїда на Землю. Вчені вважають, спостереження та прогнозування падінь таких безпечних астероїдів дуже гарною практикою, адже це може допомогти в прогнозуванні можливого падіння справді великого космічного каменя.

Учені вважають, що поки що немає способу захиститися від подібної катастрофи. Поки що одним зі способів може бути відхилення астероїдів від їхньої траєкторії польоту, як це зробив у вересні минулого року космічний апарат DART. Але ця подія сталася на відстані в мільйони кілометрів від Землі, і вчені поки не впевнені, чи зможе такий апарат змінити траєкторію польоту астероїда, якщо він буде поряд із планетою.

Наразі вчені вважають, що потенційну небезпеку для Землі становлять астероїди діаметром більше, ніж 100—140 метрів. Якщо такий камінь звалиться з неба, то в результаті удару відбудеться звільнення енергії, еквівалентної 1000 атомних бомб, скинутих на Хіросіму 1945 року.

А якщо на Землю впаде астероїд діаметром 1 км або більше, то ця катастрофа може призвести до зникнення нашої цивілізації. До речі, на початку березня цього року подібний астероїд, який називається 2001 CB21, повинен пролетіти повз Землю на близькій відстані. Якщо щось змінить його траєкторію, то це буде остання подія, про яку дізнаються люди.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чи можна знищити астероїд, який летить на Землю, за допомогою ядерної зброї.

Також Фокус писав про те, що наприкінці січня до Землі на небезпечно близьку відстань підлетів невеликий астероїд.