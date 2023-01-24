Учетверте в історії: астероїд підлетить до Землі на рекордні 3500 км

Лише кілька днів тому було виявлено новий астероїд, і за кілька днів він буде до Землі ближче, ніж деякі космічні супутники.

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У суботу, 21 січня, виявили астероїд, який цього тижня прилетить до Землі на дуже близьку відстань. Це станеться саме тоді, коли стане яскравішою в небі набагато більш далека "зелена комета", що стала вже знаменитою, пише Forbes.

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Астроном Геннадій Борисов, який у 2019 році відкрив знамениту комету 2I/Борисов — першу, яка прилетіла з іншої зоряної системи, тобто міжзоряний об'єкт, кілька днів тому виявив новий навколоземний астероїд.

Цей космічний камінь отримав назву 2023 BU і вже у четвер, 26 січня, о 23:17 Києвом підлетить до Землі на дуже небезпечну відстань, яка становить за оцінками приблизно 3500 км. Це неймовірно близьке зближення з нашою планетою навколоземного астероїда є четвертою з таких подій, які колись фіксували астрономи.

[ + – ] Цей космічний камінь отримав назву 2023 BU і вже в четвер, 26 січня, о 23:17 Києвом підлетить до Землі на дуже небезпечну відстань, яка становить за оцінками приблизно 3500 км Фото: HiTech Wiki

Якщо більшість навколоземних астероїдів, які наближаються до Землі, не підлітають ближче, ніж відстань від нашої планети до Місяця, то 2023 BU з діаметром від 4 до 8,5 м має пролетіти над поверхнею Землі на відстані в 3500 км. Тобто він перебуватиме на відстані лише трохи більше 1% дистанції від Землі до Місяця.

Звичайно, це набагато далі, ніж низька навколоземна орбіта, де розташовані багато супутників, а також обертається навколо Землі МКС на висоті 400 км. Але відстань, на яку підлетить до планети астероїд 2023 BU, становить лише 10% від відстані, на якій розташовані деякі супутники на геостаціонарній орбіті на висоті 36 000 км.

Астероїд 2023 BU належить до класу астероїдів, які називаються Аполлонами. У цих космічних каменів шлях обертання навколо Сонця більший, ніж орбіта Землі навколо нашої зірки, і вони її постійно перетинають на своєму шляху. Отже, ці навколоземні астероїди часто наближаються до Землі й іноді на дуже небезпечну відстань.

Що стосується астероїда 2023 BU, то він здійснює повний оберт навколо Сонця за 425 днів і не вважається потенційно небезпечним для Землі, враховуючи його розміри. Вчені вважають, що жодної загрози для планети цей космічний камінь не несе, і він успішно після рекордного зближення із Землею полетить далі. Але водночас, за словами експертів, якщо цей астероїд якось увійде в атмосферу Землі, то, швидше за все, він спочатку розпадеться на частини, а потім більшість цих фрагментів згорять. Хоча деякі великі шматки космічного каменя можуть впасти на планету, значної шкоди завдати не зможуть.

Зараз астероїд 2023 BU видно у сузір'ї Великої Ведмедиці, і в нічному небі візуально він розташований близько до знаменитої "зеленої комети" C/2022 E3 (ZTF). Ця комета стає яскравішою в міру її наближення до Землі, яке відбудеться вже 2 лютого, але цей об'єкт усе одно буде дуже далеко від планети — на відстані 42 млн км.

[ + – ] Зараз астероїд 2023 BU видно у сузір'ї Великої Ведмедиці, і в нічному небі візуально він розташований близько до знаменитої "зеленої комети" C/2022 E3 (ZTF). Ця комета стає яскравішою в міру її наближення до Землі, яке відбудеться вже 2 лютого, але цей об'єкт усе одно буде дуже далеко від планети — на відстані 42 млн км. Фото: Twitter

Фокус уже писав про те, який вигляд має комета C/2022 E3 (ZTF), яка нещодавно постраждала від активності Сонця.

До речі, повертаючись до астероїда 2023 BU, побачити неозброєним оком його неможливо, і це можна зробити тільки за допомогою великих телескопів.

Фокус уже писав про те, що тиждень тому до Землі на швидкості 90 тисяч км/год підлетів потенційно небезпечний астероїд.

Також Фокус писав про таємницю Троянських астероїдів Юпітера та про те, що вчені запропонували новий варіант її розгадки.