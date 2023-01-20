З'явилося зображення комети, яка прилітає раз на 50 тис. років: Сонце відірвало її хвіст (фото)

Дуже рідкісна зелена комета постраждала через сонячну активність та втратила частину свого хвоста.

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Астрофотограф з Австрії Міхаель Ягер зробив серію чудових фотографій дуже рідкісної комети, яка відвідує внутрішню частину Сонячної системи раз на 50 тисяч років. На фотографії видно розрив кометного хвоста і це сталося через нестабільну космічну погоду, пише Space.

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[ + – ] Астрофотограф з Австрії Міхаель Ягер зробив серію чудових фотографій дуже рідкісної комети, яка відвідує внутрішню частину Сонячної системи раз на 50 тисяч років. На фотографії видно розрив кометного хвоста і це сталося через нестабільну космічну погоду Фото: Twitter

За словами Ягера, щоб сфотографувати комету C/2022 E3 (ZTF), що вже стала знаменитою, яка має зеленуватий колір, йому довелося проїхати 800 км з Австрії до Німеччини. Саме тут він зміг отримати найкращий вид, для того, щоб сфотографувати комету, що летить у бік Землі. Професійний астрофотограф зробив серію зображень комети, а також кілька коротких відео 17 січня і розмістив їх у мережі.

Фокус вже писав про те, що комета C/2022 E3 (ZTF), яка наближається до Сонця раз на 50 тисяч років, підлетіла до зірки на максимально близьку відстань ще 13 січня. А вже на початку наступного місяця вона буде на дуже близькій відстані від Землі.

На зображеннях, які зробив Ягер, видно, що комети хвіст не так добре видно і здається, що він обривається. Вчені, які стежать за космічною погодою, кажуть, що така руйнація кометного хвоста спричинена дуже сильним викидом плазми із Сонця, або корональним викидом маси. Ці викиди відбуваються у моменти сильної сонячної активності, які можуть супроводжуватись спалахами на Сонці.

[ + – ] За словами Ягера, щоб сфотографувати комету C/2022 E3 (ZTF), яка вже стала знаменитою і має зеленуватий колір, йому довелося проїхати 800 км з Австрії до Німеччини Фото: Twitter

Такі викиди можуть проводити атмосфери планет Сонячної системи, зокрема і Землі, і навіть інші космічні об'єкти. Фокус вже писав про неймовірно потужний спалах на Сонці, який викликав проблеми на Землі.

[ + – ] На зображеннях, які зробив Ягер, видно, що у комети хвіст не так добре видно і здається, що він обривається Фото: Twitter

За словами вчених, частина хвоста комети C/2022 E3 (ZTF) дійсно відірвалася і частинки, що його складові, були віднесені сонячним вітром далі в космос. Іноді сильні потоки плазми від Сонця взагалі можуть позбавити комети їх хвостів.

Хвіст комети складається з речовини, яка випаровується з крижаної комети в міру її наближення до Сонця. Тобто чим ближче до зірки знаходиться цей об'єкт, тим вищою стає температура навколишнього середовища. Зазвичай комети мають діаметр кілька кілометрів, та їх хвости мають довжину в сотні тисяч кілометрів.

[ + – ] Хвіст комети складається з речовини, яка випаровується з крижаної комети в міру її наближення до Сонця. Тобто чим ближче до зірки знаходиться цей об'єкт, тим вищою стає температура навколишнього середовища Фото: Twitter

За словами вчених, рідкісна ця комета прилетіла у внутрішню частину Сонячної системи саме тоді, коли на Сонці відбувається справжній сплеск активності. На поверхні зірки постійно з'являються нові сонячні плями, у яких відбуваються спалахи та виверження плазми. Вчені вважають, що комета C/2022 E3 (ZTF) за останні кілька тижнів зіткнулася з кількома потоками сонячної плазми, що викликало пошкодження її хвоста.

Фокус вже докладно писав про цю довгоперіодичну комету, яку відкрили лише у березні минулого року. За словами вчених, вже 1 чи 2 лютого комета підлетить дуже близько до нашої планети і її можна побачити неозброєним оком. Щодо Міхаеля Ягера, то він уже 40 років займається астрофотографією і за цей час зміг зробити знімки понад 1100 комет.

Нагадуємо, що астрономи попереджають, що незабаром люди не зможуть побачити багато з відомих зірок на небі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили дуже схожу на зірку за своїми властивостями унікальну планету за 130 світлових років від нас.