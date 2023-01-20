Учені виявили планету, в ядрі якої відбувається термоядерний синтез: як таке може бути

Екзопланета, яка знаходиться на відстані 130 світлових років від нас, є дуже незвичайним об'єктом.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Gaia виявили нову екзопланету і вони вважають, що в її ядрі продовжується термоядерний синтез. Справа в тому, що ця планета є об'єктом, який є чимось середнім між звичайною планетою і коричневим карликом, тобто невдалою зіркою, пише Space.

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Космічний телескоп Gaia вперше виявив далеку планету, яка є надзвичайно незвичайним космічним об'єктом. Цю екзопланету астрономи назвали HD 206893c і вона знаходиться на відстані 130 світлових років від нас. Планета обертається на відстані приблизно 483 млн км від своєї зірки HD 206893, яка за розмірами приблизно на третину більша за Сонце. Якби ця планета знаходилася в Сонячній системі, то вона оберталася б навколо нашої зірки десь між Марсом і Юпітером.

Космічний телескоп Gaia спостерігає за рухом зірок і може побачити існування планет навколо них завдяки взаємному гравітаційному впливу між зірками та планетами. Але вперше телескоп зміг виявити наявність екзопланети. За словами Саші Хінклі з Ексетерського університету, Велика Британія, дані космічного телескопа вдалося підтвердити за допомогою наземного телескопа VLT, який знаходиться в Чилі.

[ + – ] Цю екзопланету астрономи назвали HD 206893c і вона знаходиться на відстані 130 світлових років від нас. Планета обертається на відстані приблизно 483 млн км від своєї зірки HD 206893, яка за розмірами приблизно на третину більша за Сонце Фото: Forbes

Дані показали, що нова планета за розмірами приблизно в 13 разів більша за Юпітер, а також усе вказує на те, що в ядрі цього гіганта триває термоядерний синтез із використанням ізотопу водню — дейтерію. Учені дійшли висновку, що така величезна планета, в якій відбувається термоядерний синтез, є об'єктом, що знаходиться посередині між звичайною планетою і коричневим карликом.

Коричневими карликами астрономи називають космічні об'єкти, які формуються і починають свій розвиток, як звичайні зірки, але дуже мала маса, необхідна для сильного термоядерного синтезу, не дає їм перетворитися на зірку.

[ + – ] Коричневими карликами астрономи називають космічні об'єкти, які формуються і починають свій розвиток, як звичайні зірки, але занадто мала маса, необхідна для сильного термоядерного синтезу, не дає їм перетворитися на зірку Фото: Universe Today

За словами Хінклі, HD 206893c дасть можливість по-новому поглянути на відмінності між величезними планетами та коричневими карликами. Також учені вважають, що космічний телескоп Gaia здатний точно вказувати на існування далеких планет, які згодом можна підтвердити або за допомогою наземних телескопів, або використовуючи космічний телескоп Вебб.

Як уже писав Фокус, учені отримали нове 10-терабайтне зображення Чумацького Шляху і нам видно 3 млрд нових об'єктів. Серед них зірки, туманності та темні пилові хмари.

Також Фокус уже писав, що космічний телескоп Вебб підтвердив існування своєї першої планети, яка за розмірами майже ідентична до Землі, і знаходиться недалеко від нас.

Як уже писав Фокус, астрономи попередили, що незабаром у нічному небі Землі зникнуть навіть найяскравіші зірки. І причина цього криється зовсім не в космосі, а на нашій планеті.