Прощавай, Чумацький Шлях. У нічному небі Землі незабаром зникнуть навіть найяскравіші зірки

Кількість зірок на небі, які можна побачити неозброєним оком, швидко скорочується. І причина криється не в космосі.

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Нове дослідження міжнародної групи вчених показало, що кількість видимих неозброєним оком зірок у нічному небі стрімко скорочується. Якщо ця негативна тенденція збережеться, то незабаром невидимими стануть найяскравіші зірки. І причина цього явища криється зовсім не в космосі, а на Землі, пише The Guardian.

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Скорочення кількості видимих без спеціальних оптичних засобів зірок у нічному небі відбувається через занадто сильне світлове забруднення, йдеться в новому дослідженні. За словами вчених, якщо цей вид забруднення посилюватиметься, то із Землі через 18 років у середньому можна буде побачити неозброєним оком не 250 найяскравіших зірок, а лише 100.

За словами Крістофера Кіба з Німецького центру дослідження Землі, найгірше, що може статися, це те, що найближчим часом взагалі важко буде побачити якісь зірки. Тобто навіть найяскравіші сузір'я зникнуть із нашого поля зору.

[ + – ] Найгірше, що може статися, це те, що найближчим часом взагалі важко буде побачити якісь зірки. Тобто навіть найяскравіші сузір'я зникнуть із нашого поля зору. Фото: who

Вчені проаналізували понад 50 тисяч спостережень неозброєним оком за зірками, що їх здійснювали астрономи-аматори протягом останніх 10 років. Вони з'ясували, що кількість зірок, за якими можна спостерігати без телескопів, значно скоротилася.

Головна причина цього полягає у надмірному світловому забрудненні атмосфери планети. Подібний вид забруднення є наслідком надто великої кількості штучних джерел освітлення, особливо у великих містах Землі. Тобто освітлення міст сприяє тому, що світло розсіюється у нижніх шарах атмосфери і таким чином світло зірок стає невидимим.

За словами вчених, кількість штучних джерел освітлення на планеті зростала величезними темпами разом із зростанням населення, великих міст та появою нових технологій протягом усього 20 століття, але досягла свого піку на початку 21 століття. Але цей процес триває і може призвести до того, що зірки просто зникнуть із нашого нічного неба.

[ + – ] Інтенсивність світлового забруднення в Європі Фото: Wikipedia

Учені підрахували, що за останні 10 років яскравість неба в середньому збільшилася майже на 10%. Водночас у Європі цей показник становить майже 7%, а в США — майже 10,5%. Водночас, за словами Кіба, немає точних даних щодо рівня світлового забруднення в країнах, що розвиваються. Хоча є припущення, що з огляду на сильне зростання нових джерел штучного освітлення тут, то подібний вид забруднення неба в цих регіонах набиратиме швидших темпів зростання.

Дані вчених лише підтверджують інше дослідження, яке було проведене ще 2016 року, коли стало відомо, що Чумацький Шлях уже не можуть побачити третина жителів Землі. І причина цьому — світлове забруднення.

[ + – ] Дані вчених лише підтверджують інше дослідження, яке було проведено ще у 2016 році, коли стало відомо, що Чумацький Шлях уже не можуть побачити третину мешканців Землі. І причина цього – світлове забруднення Фото: коронавирус ожирение статистика

За словами Грега Брауна з Королівської обсерваторії в Грінвічі, Велика Британія, який не брав участі в новому дослідженні, світлове забруднення також уже впливає на роботу професійних астрономів. Тобто деяким наземним телескопам не вдається побачити деякі зірки через збільшену яскравість неба.

Про ще одну загрозу для астрономічних спостережень Фокус уже писав. У небі з'явився новий дуже яскравий об'єкт і це супутник, який відбиває надто багато світла.

Також Фокус писав, що нічне небо зміниться назавжди через величезну кількість нових супутників, які постійно запускають на навколоземну орбіту.