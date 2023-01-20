Прощай, Млечный Путь. В ночном небе Земли вскоре исчезнут даже самые яркие звезды

Количество звезд на небе, которые можно увидеть невооруженным глазом, стремительно сокращается. И причина кроется не в космосе.

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Новое исследование международной группы ученых показало, что количество видимых невооруженным глазом звезд в ночном небе стремительно сокращается. Если эта негативная тенденция сохранится, то вскоре невидимыми станут самые яркие звезды. И причина этого явления кроется совсем не в космосе, а на Земле, пишет The Guardian.

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Сокращение количества видимых без специальных оптических средств звезд в ночном небе происходит по причине слишком сильного светового загрязнения, говорится в новом исследовании. По словам ученых, если этот вид загрязнения будет усиливаться, то с Земли через 18 лет в среднем можно будет увидеть невооруженным глазом не 250 самых ярких звезд, а только 100.

По словам Кристофера Киба из Немецкого центра исследования Земли, самое худшее, что может случится, это то, что в ближайшем будущем вообще трудно будет увидеть какие-либо звезды. То есть даже самые яркие созвездия исчезнут из нашего поля зрения.

[ + – ] Самое худшее, что может случится, это то, что в ближайшем будущем вообще трудно будет увидеть какие-либо звезды. То есть даже самые яркие созвездия исчезнут из нашего поля зрения Фото: The Guardian

Ученые проанализировали более 50 тысяч наблюдений невооруженным глазом за звездами, которые осуществляли астрономы-любители в течение последних 10 лет. Они выяснили, что количество звезд, за которыми можно наблюдать без телескопов значительно сократилось.

Главная причина этого кроется в чрезмерном световом загрязнении атмосферы планеты. Подобный вид загрязнения является следствием слишком большого количества искусственных источников освещения, особенно в больших городах на Земле. То есть освещение городов способствует тому, что свет рассеивается в нижних слоях атмосферы и таким образом свет звезд становится невидим.

По словам ученых, количество искусственных источников освещения на планете росло огромными темпами вместе с ростом населения, больших городов и появлением новых технологий в течение всего 20 века, но достигло своего пика в начале 21 века. Но этот процесс продолжается и может привести к тому, что звезды просто исчезнут с нашего ночного неба.

[ + – ] Интенсивность светового загрязнения в Европе Фото: Wikipedia

Ученые подсчитали, что за последние 10 лет яркость неба в среднем увеличилась почти на 10%. В то же время в Европе этот показатель составляет почти 7%, а в США – почти 10,5%. В то же время, по словам Киба, нет точных данных по уровню светового загрязнения в развивающихся странах. Хотя есть предположение, что учитываю сильных рост новых источников искусственного освещения здесь, то подобный вид загрязнения неба в этих регионах будет набирать более быстрые темпы роста.

Данные ученых лишь подтверждают другое исследование, которое было проведено еще в 2016 году, когда стало известно, что Млечный Путь уже не могут увидеть треть жителей Земли. И причина этого – световое загрязнение.

[ + – ] Данные ученых лишь подтверждают другое исследование, которое было проведено еще в 2016 году, когда стало известно, что Млечный Путь уже не могут увидеть треть жителей Земли. И причина этого – световое загрязнение Фото: Guardian

По словам Грега Брауна из Королевской обсерватории в Гринвиче, Великобритания, который не участвовал в новом исследовании, световое загрязнение также уже влияет на работу профессиональных астрономов. То есть некоторым наземным телескопам не удается увидеть некоторые звезды из-за увеличенной яркости неба.

О еще одной угрозе для астрономических наблюдений Фокус уже писал. В небе появился новый очень яркий объект и это спутник, который отражает слишком много света.

Также Фокус писал о том, что ночное небо изменится навсегда из-за огромного количества новых спутников, которые постоянно запускают на околоземную орбиту.